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О чём рассказала Арина Соболенко перед турниром в Штутгарте: о грунте, Лукашенко и ситуации с украинскими теннисистками

«Кто-то не любит меня за то, что я из Беларуси». Соболенко отражает нападки в Штутгарте
Александр Насонов
Соболенко поговорила с журналистами в Штутгарте
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Белорусская теннисистка перед стартом крупного турнира откровенно рассказала о «Ролан Гаррос», кортах и многом другом.

Грунтовый сезон стартовал две недели назад, однако для некоторых теннисисток он начнётся только сейчас. В их числе победительница Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко, занимающая второе место в рейтинге WTA — впереди лишь полька Ига Свёнтек. Соболенко решила отдохнуть после американских «Мастерсов»: в Индиан-Уэллсе она дошла до финала, где проиграла Елене Рыбакиной, а в Майами проиграла в четвертьфинале.

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На этой неделе в Штутгарте проходит «пятисотник» WTA, и белоруска заявилась на турнир. Арина, действующая двукратная финалистка состязаний, получила второй номер посева — опять-таки после Свёнтек, которая в прошлом году нанесла ей поражение в решающем матче. А в 2021-м Соболенко проиграла в финале Штутгарта Эшли Барти, которая уже закончила карьеру. В преддверии первого матча на турнире белоруска пообщалась с журналистами.

— Тебе нравится тут играть?
— Да, очень рада вернуться сюда. Это один из моих любимых турниров. Всегда любила здесь играть. Я была тут успешна в прошлом. Надеюсь, в этом году мне удастся выступить лучше. Просто очень рада быть здесь.

— Чем занималась после турнира в Майами?
— Ну да, я выступала там с повреждением. Было несколько дней выходных, так что у меня появилось время на восстановление. Поработала с физиотерапевтом, немного отдохнула. А потом полторы недели готовилась в Майами. Вот и всё. Ничего такого (улыбается).

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Robert Prange/Getty Images

— За счёт чего ты так успешно выступаешь в Штутгарте?
— Корты тут, конечно, не очень быстрые, но и не такие [медленные], как другие грунтовые корты. Не знаю. Да, думаю, причина в кортах. Они были быстрыми. Но в этом году покрытие немного изменили. Корты стали чуть медленнее. Надеюсь, я и на этом покрытии смогу хорошо выступить.

— Видишь себя будущим победителем «Ролан Гаррос»?
— Я никогда не говорила, что грунт не является моим любимым покрытием. На самом деле мне очень нравится играть на нём. Мне нравится вот это лишнее время [по ходу розыгрышей]. Да, у меня были хорошие результаты на грунте. Конечно, мне хочется выйти во вторую неделю «Ролан Гаррос». Я и здесь хочу хорошо выступить. Мне действительно нравится играть на грунте. Надеюсь, в этом году мне удастся хорошо выступить.

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— Когда выиграешь тут наконец, машину сама поведёшь?
— Сама, конечно (улыбается).

— Ты говорила, что из-за ситуации на Украине порой ощущаешь ненависть в свой адрес. За год что-то изменилось?
— Да, я чувствую на себе странные взгляды. Возможно, хейт от некоторых. Но сейчас я просто осознала, что не сделала ничего плохого Украине. Я ничего не сделала. Кто-то не любит меня просто потому, что я родилась в Беларуси. Но это их решение, и я не могу это контролировать. Да, не лучшее чувство, когда тебя хейтят, по сути, ни за что. Но как уж есть.

— Хорошо ли для тебя, что корты тут стали медленнее?
— Не знаю. Они просто другие. Конечно, я предпочла бы, чтобы покрытие осталось таким, к какому я привыкла. Но я уже потренировалась тут несколько дней и хорошо себя чувствовала. Мне комфортно играть здесь. Посмотрим. В конце недели узнаем, хорошо или нет (улыбается).

— Почему на грунте «Ролан Гаррос» ты наименее успешна?
— Я бы сказала, что раньше у меня были проблемы на «Шлемах» вообще. Просто очень хотела выиграть ТБШ, сходила с ума в матчах. Дело скорее в этом, нежели в грунте. Там хороший грунт, один из лучших. Мне очень нравятся тамошние корты. Надеюсь, в этом году я смогу там хорошо выступить (улыбается).

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— Знаешь немецкий язык?
— Ну, данке шён [большое спасибо] за вопрос (смех в зале). Вот и всё. У меня и с английским-то проблемы. Стараюсь учить английский, а потом сосредоточиваюсь на других языках (смех в зале). Мне хотелось бы владеть многими языками. Но, думаю, это не моё оружие, не моя сильная сторона.

— Ты всё ближе к Свёнтек в рейтинге. Держишь это в голове?
— Конечно, хочется стать первой ракеткой мира. Но предпочитаю не фокусироваться на очках и тому подобном. Предпочитаю сосредоточиться на себе, на своей игре и стараться становиться лучше каждый день. Уверена, результат придёт, если сосредоточусь на себе и буду делать себя лучше. Но, конечно, мне, как и каждой из нас, хочется стать первой ракеткой мира.

— Лукашенко недавно упомянул, как ты играешь. Не повредит ли это тебе в общении с другими игроками?
— Ну, я уверена, что это не поможет. Не знаю. Не знаю, что сказать. Он может комментировать мою игру, вообще всё что угодно. Повторюсь, я не имею ничего общего с политикой. Я спортсмен — да, из Беларуси. Я просто стараюсь выступать как можно лучше в своём виде спорта. Просто сосредоточиваюсь на себе. Если украинцы станут больше меня ненавидеть после его слов — что я могу поделать? Если они меня ненавидят и им становится лучше от этого — рада им помочь. Они могут так делать. В остальном же… Если бы я могла остановить СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»), я бы сделала это. Но, увы, это не в моей власти. Я просто стараюсь поменьше сидеть в интернете, поэтому ничего такого не вижу. Я сосредоточусь на себе и на своей игре и не буду слишком впадать в депрессию из-за этой ситуации.

WTA-500. Штутгарт-2023. Турнирная сетка

Арина Соболенко начнёт борьбу со второго круга. Её соперницей станет либо россиянка Людмила Самсонова, либо чешка Барбора Крейчикова. За всеми событиями встреч следите на «Чемпионате».

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