Соболенко допустила 6 двойных и не прошла в полуфинал Майами. Её остановила 74-я ракетка

В среду, 29 марта, на супертурнире в Майами (США) проходят заключительные четвертьфинальные матчи в женском одиночном разряде. В первой встрече дня играли вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и неожиданно пробившаяся в восьмёрку лучших румынка Сорана Кырстя, занимающая 74-е место в рейтинге WTA. Соболенко, которая в январе выиграла Открытый чемпионат Австралии — это её первый «Шлем», — неуклонно движется к новой цели. Белоруска стремится стать первой ракеткой мира, чего ей ещё не удавалось сделать.

Получится это у Арины или нет, предсказать не сможет никто, но в последнее время её шансы ощутимо повысились. Особенно на фоне того, что 21-летняя полька Ига Свёнтек, которая давно занимает первую строчку, пропустила турнир в Майами из-за травмы. Как бы то ни было, по окончании Майами Свёнтек и Соболенко в любом случае останутся первой и второй соответственно. Что касается текущего турнира, то белоруска за первые три матча не столкнулась с по-настоящему серьёзным сопротивлением. Американка Шелби Роджерс, чешка Мари Боузкова (31), её соотечественница Барбора Крейчикова (16), хорошо начавшая сезон-2023, — все они проиграли Арине в двух сетах.

Кырстя, как уже было сказано, довольно неожиданно вышла в четвертьфинал. Главный сюрприз румынка преподнесла во втором круге, когда в двух сетах победила четвёртую ракетку мира француженку Каролин Гарсию — 6:2, 6:3. До этого она обыграла малоизвестную мексиканку Фернанду Контрерас Гомес, а после победы над Гарсией выбила двух чешек — Каролину Мухову и Маркету Вондроушову. Как и Соболенко, Сорана не проиграла ни одного сета, так что чья-то серия должна была прерваться.

Через полторы недели Кырсте исполнится уже 33 года — в её случае о каких-то долгосрочных перспективах, конечно, говорить уже не приходится. Когда-то давно румынка подавала большие надежды, претендовала на попадание в топ-20, но за всю карьеру выиграла всего два турнира на уровне WTA: Ташкент-2008 и Стамбул-2021. (Обратите внимание на перерыв между титулами!) А на «Шлемах» лишь раз доходила до четвертьфинала («Ролан Гаррос» — 2009). Разумеется, фаворитом сегодняшнего матча считалась Соболенко, но это не смущало Сорану. «Понимаю, будет очень тяжело. Но я выиграла много матчей на этих американских турнирах, и у меня есть уверенность. Я знаю, как могу играть», — цитирует её пресс-служба WTA.

Сорана Кырстя Фото: Matthew Stockman/Getty Images

А ещё у Кырсти весьма интересный тренер — Томас Юханссон. Да-да, это тот самый швед, который помешал Марату Сафину выиграть Australian Open 2002 года, обыграв его в финале. Та победа так и осталась главным достижением в карьере экс седьмой ракетки мира. На других ТБШ Томас не проходил дальше полуфинала, да и то лишь раз (Уимблдон-2005). Спортсменка и тренер сотрудничают с осени-2022 — как видим, у них наконец стало что-то получаться. На предыдущем «тысячнике», который прошёл в Индиан-Уэллсе, Сорана добралась до четвертьфинала, где проиграла Иге Свёнтек — вполне достойный результат.

Добавим, что до этого Соболенко и Кырстя ни разу не играли друг с другом. Однако белоруска и румынка успели немного потренироваться вместе на предсезонке в Дубае. «У меня была возможность потренироваться с ней перед началом сезона в Дубае. Она отлично играет в теннис, хорошо подаёт. Отлично играет с топ-игроками. Да, очень жду этого матча», — цитирует Арину пресс-служба WTA.

Отчётный матч начался с того, что Соболенко неожиданно отдала свою подачу, сделав по ходу гейма двойную ошибку. Кырстя с третьей попытки реализовала тройной брейк-пойнт. Затем теннисистки какое-то время не оставляли друг другу шансов на подаче, и такая ситуация по понятным причинам вполне устраивала румынку. Однако в восьмом гейме белоруска всё-таки смогла ответить брейком, использовав первый же брейк-пойнт, и сравняла счёт — 4:4. Но перелома не случилось. В девятом гейме Арина допустила две двойные ошибки, причём вторую — на втором брейк-пойнте у соперницы, после чего та спокойно подала на сет — 6:4.

Второй сет начался почти так же, как и первый: Соболенко проиграла гейм на подаче, допустив одну двойную ошибку, причём не когда-нибудь, а на брейк-пойнте у соперницы. Впрочем, белоруска довольно быстро смогла вернуть брейк — после четвёртого гейма счёт стал 2:2. Затем Арина взяла свою подачу, а вот следующие три гейма проиграла: в шестом гейме она упустила брейк-пойнт, а в седьмом, напротив, опять сделала двойную на брейк-пойнте у соперницы. Следом воодушевлённая Кырстя взяла свою подачу — так счёт стал 5:3 в её пользу. Арина боролась, взяла свою подачу, а в 10-м гейме имела двойной брейк-пойнт, но и тут упустила свои шансы. Румынка же реализовала первый же матчбол — 6:4, 6:4.

Так Кырстя во второй раз в карьере вышла в полуфинал «тысячника». В Торонто-2013 она дошла до финала. В заключительном четвертьфинале Майами-2023 россиянка Екатерина Александрова попробует обыграть двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову. Этот матч состоится ночью 30 марта мск. А в верхней половине сетки уже известны обе полуфиналистки: это чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, и третья ракетка мира американка Джессика Пегула.