Эти девчонки могли растопить лёд! Как Соболенко, Курникова и Кириленко покоряли хоккеистов

«В союзе теннисистка — хоккеист идёт процесс взаимообмена человеческими качествами. Мы дополняем друг друга», — как-то раз сказала Елена Дементьева, и с её словами трудно не согласиться. Спорт знает немало историй, когда теннисистка очаровывала хоккеиста, завоёвывая его сердце так же легко, как отбивала мячи на корте. Дементьевой повезло встретить Максима Афиногенова, а Мария Кириленко на какое-то время стала музой для Александра Овечкина. Тем временем роковая красотка Анна Курникова, по слухам, заманила в свои сети сразу двух выдающихся игроков НХЛ. А сейчас Арина Соболенко вдохновлена романтическими отношениями с Константином Кольцовым, обладателем Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева».«Чемпионат» вспоминает самые яркие романы теннисисток и хоккеистов.

Кириленко была королевой Овечкина, но ушла

Мария Кириленко восхищала тысячи болельщиков, завоёвывая на корте важные награды. В её арсенале есть бронзовая медаль Олимпиады-2012 и титул на Итоговом чемпионате WTA в парном разряде. Эффектная теннисистка всегда выкладывалась на сто процентов, в том числе и на тренировках. Так, на Открытом чемпионате США в 2011 году спортсменка самозабвенно отрабатывала удары, даже не заметив рядом чужого присутствия. А меж тем за ней наблюдал один из величайших российских хоккеистов в истории. Александр Овечкин не смог сдержать восторгов по поводу спортивной формы и красоты Марии и сразу же попросил её номер телефона. Это была любовь с первого взгляда.«Я смотрел на неё, она — на меня, и мы сразу влюбились. Это произошло достаточно случайно. Я просто подошёл к Наде (Надежде Петровой. — Прим. «Чемпионата»), пока она разминалась, рядом была Маша, мы разговорились и обменялись с ней телефонами, так всё и началось», — вспоминал хоккеист.

Отношения Кириленко и Овечкина развивались стремительно: даже не зная всех достижений Александра, Мария прониклась к нему сильной симпатией — ей была неважна бешеная популярность своего молодого человека. Нападающий же «Вашингтон Кэпиталз» и вовсе души в девушке не чаял, называя её своей королевой.

Хоккеист и теннисистка отлично друг друга понимали, поддерживая на матчах. У Ови даже улучшилась игровая статистика. Всё было чудесно, и дело близилось к свадьбе, однако в последний момент торжество сорвалось. Мария объявила о разрыве отношений с Александром через Федерацию тенниса России. Конкретных причин Кириленко не назвала, но многие сочли, что во всём виновата измена Овечкина. Его в то время заметили в компании гимнастки Каролины Севастьяновой, а подруга Марии Надежда Петрова недвусмысленно намекнула на проступок спортсмена: «Мария сказала, что Саша расслабился где-то на стороне. А она не простила», — рассказывала она. Так яркий роман Кириленко и Овечкина внезапно оборвался. Мария и Александр нашли опору в других людях и теперь живут счастливо порознь.

Курникова очаровала Фёдорова и Буре, но выбрала певца

Ещё одна красотка из мира тенниса — Анна Курникова — свела с ума, по слухам, сразу двух хоккеистов, причём одновременно! В 1996 году спортсменка познакомилась с форвардом «Детройт Ред Уингз» Сергеем Фёдоровым. Молодые люди сразу почувствовали мощное притяжение и стали появляться на публике вместе. Курниковой на тот момент было лишь 16 лет, а её партнёру — 27. Такая разница в возрасте и звёздный статус обоих спортсменов будоражили умы болельщиков. От папарацци новообразованной паре некуда было скрыться.

Тем не менее Анна и Сергей продолжали встречаться и даже, по некоторой информации, успели тайно пожениться, как вдруг их семейное счастье дало брешь. В начале 2000 года поползли слухи о том, что сделать предложение руки и сердце теннисистке вознамерился другой хоккеист — суперзвезда НХЛ Павел Буре. По словам очевидцев, Курникову неоднократно видели в его компании: они жили в одном комплексе апартаментов в Майами и даже катались на «Феррари» нападающего клуба «Флорида Пантерз».

В конце 2001 года теннисистка должна была принять участие в съёмках клипа певца Энрике Иглесиаса и не просто станцевать, пока звучала музыка, а поцеловать артиста и сыграть любовную сцену. Между Курниковой и Иглесиасом тут же пробежала искра, которую не выдержали отношения с Фёдоровым. Сообщать Сергею тяжёлые вести нужно было аккуратно. Вот как те события запомнил канадский хоккеист Шон Эйвери: «Сижу в запасе и в раздевалке, смотрю одним глазом хоккей, а другим — MTV. Тут бум — Анна поцеловала Иглесиаса во время эфира. По-моему, около меня тогда был Даррен Маккарти. Мы переглянулись. Я точно не хотел быть тем, кто расскажет об этом Сергею. Мак дождался перерыва, подошёл к близкому другу Фёдорова Крису Челиосу и объяснил ему, что случилось. Матч закончился. Уходя со льда, Челиос выдернул Фёдорова в одну из пустых комнат и сказал ему, что случилось. Когда они вернулись в раздевалку, Сергей выглядел расстроенным. Обычно его сложно было выбить из колеи, но на этот раз было видно, что он зол. Он быстро переоделся и исчез из раздевалки», — рассказывал он в подкасте No Gruffs Given.

Сохранить отношения Курниковой и Фёдорову не удалось. Пара рассталась, а Анна создала семью с Иглесиасом, и они растят вместе троих детей.

Афиногенов возмутил Дементьеву, но уговорил выйти замуж

В отличие от предыдущих, история Елены Дементьевой и Максима Афиногенова со счастливым концом, хотя и началась с небольшого скандала. В 2004 году спортсмены оказались на турнире «Ролан Гаррос»: теннисистка выступала, а хоккеист наблюдал за ней с трибун. Дементьевой удалось дойти до финала, но там она проиграла другой россиянке Анастасии Мыскиной, и всё же именно Елена восхитила Максима:«Там я впервые и увидел Лену живьём. Пригласил её присесть к нам за столик, но она меня таким возмущённым взглядом одарила, что я чуть сквозь землю не провалился. Но именно в тот момент подумал: Лена — мечта любого мужчины. Решил, что буду её добиваться, несмотря ни на что», — вспоминал те мгновения Афиногенов в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Поведение молодого человека не понравилось Дементьевой, и та не стала скрывать своего гнева: «Конечно, я тогда возмутилась! Сидят молодые люди на теннисном стадионе, пьют вино, играют в карты и предлагают к ним присоединиться. Я такого поведения не приемлю! Для меня «Ролан Гаррос» — святое место. Всё это мне ужасно не понравилось. Но Макс приходил на все мои игры в Париже, болел, поддерживал. А уже после окончания турнира, когда в ресторане большой компанией отмечали российский финал, мы смогли лучше познакомиться...» — говорила она.

Со временем хоккеист смог завоевать расположение теннисистки, но тогда им вместе пришлось встретиться с препятствием — мама Елены не одобряла выбора дочери. Афиногенову пришлось убеждать сразу двух женщин семейства Дементьевых, и он не спасовал. В конце концов в 2007 году Максим сделал возлюбленной предложение, и та согласилась. Сама свадьба состоялась через четыре года, когда теннисистка, ставшая за это время олимпийской чемпионкой, завершила спортивную карьеру, а хоккеист вернулся из Америки в Россию.

Впоследствии у пары родились двое детей — дочь Вероника, которая пошла по стопам матери и взяла в руки теннисную ракетку, и сын Сергей, который очень интересуется хоккеем. Елена и Максим невероятно счастливы, воспитывая их, но при этом не забывают друг о друге, перенимая те качества, которые помогают в семейной жизни. «Чтобы достичь победы, ты должен взять от окружающих всё лучшее, чем они располагают. Ничего плохого в этом нет, это специфика профессии, но в быту с такими качествами тяжело. Особенно если речь идёт о семейной жизни, которая предполагает заботу о других и поиск компромиссов. Я работаю над собой до сих пор. В этом смысле мне сложнее, чем мужу, — в силу специфики наших видов спорта. Максим привык работать в команде, и эгоизм у него никогда особенно не проявлялся. В теннисе всё по-другому, каждый сам за себя. Хотя с рождением детей никакого эгоизма не осталось: ты себе уже не принадлежишь, живёшь ради них и для них», — объясняла Дементьева в одном из интервью.

Возлюбленный вдохновляет Соболенко на новые победы

Арина Соболенко наконец взяла первый «Шлем» в карьере, обыграв в финале Australian Open — 2023 Елену Рыбакину. Мечта теннисистки сбылась, но она не планирует останавливаться на достигнутом: в этом сезоне она уже третий раз выходит в финал различных турниров — на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе она вновь встретится с казахстанской спортсменкой. Во всех предыдущих четырёх официальных матчах Арина победила эту очень непростую соперницу и постарается сделать это в пятый раз, ведь её поддерживает любимый мужчина, который вдохновляет белорусскую теннисистку бороться до конца.

Бывший хоккеист, а ныне тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов начал проводить время с теннисисткой примерно в 2020 году, а первые подтверждения об их романе появились чуть позже. Кольцов часто появлялся на турнирах Соболенко, трогательно поддерживая её с трибун. Затем Арина и Константин начали выкладывать совместные фотографии в социальных сетях, обмениваясь милыми посланиями. Из них стало понятно, что мужчина не просто окружил спортсменку любовью и заботой, но и заставил поверить в себя. Очевидно, Кольцов хорошо знаком с командой специалистов, которые готовили Соболенко к Открытому чемпионату Австралии, и, возможно, помогал им советами. Одно остаётся неизменным — результаты Арины растут от старта к старту.

Сама теннисистка души не чает в партнёре: самым счастливым днём до завоевания в Мельбурне Кубка Дафны Хёрст она назвала как раз миг знакомства с возлюбленным. В их отношениях царит полная гармония, и это делает Соболенко лишь сильнее.

Поклонники этой пары ждут, когда они официально станут семьёй, как это сделали Люси Шафаржова и Томаш Плеканец, а также Катерина Козлова и Михаэль Байндль. Первые стали родителями в 2019 году: у них появилась дочь Леонтина, в 2022-м же в их доме произошло ещё одно пополнение — на свет появился малыш Оливер. Вторая пара только в 2021-м оформила отношения на бумаге: Катерина и Михаэль сыграли свадьбу. Теперь они счастливы как никогда, а Катерина выступает в теннисных турнирах под своей новой фамилией – Байндль.