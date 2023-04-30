Третий день подряд россияне не проигрывают никому, кроме своих. Расписание и сетки Мадрида

На супертурнире в Мадриде с общим призовым фондом € 15,4 млн в субботу мужчины доиграли второй круг, а женщины начали третий. Российские теннисисты третий день подряд показали максимальный результат, но обо всём по порядку.
Итоги пятого дня. 29 апреля, суббота
На ATP Masters 1000 в Мадриде успешно стартовал Даниил Медведев. Россиянин, занимающий третье место в рейтинге и посеянный под вторым номером, без особых проблем разобрался с итальянским квалифаером Вавассори, в концовке каждого из сетов сделав по брейку. Но ещё более лёгкой победы добился Александр Шевченко, также легко преодолевший отборочные соревнования. 22-летний россиянин только сейчас дебютировал на «Мастерсах» и пока идёт без поражений. Сначала он выбил из сетки американца Джеффри-Джона Вулфа, а в субботу за 46 минут разгромил чеха Иржи Легечку (31-й номер посева). Теперь Медведев и Шевченко в третьем круге впервые сыграют друг с другом.
Проследовали дальше ещё два российских квалифаера – Роман Сафиуллин и Аслан Карацев. А вот в рядах топ-10 посева произошла ещё одна потеря – с дистанции сошёл канадец Феликс Оже-Альяссим (7), который попал под каток разыгравшегося Душана Лайовича. Того самого, который на турнире в Баня-Луке выбил из сетки двух представителей десятки рейтинга ATP – Новака Джоковича и Андрея Рублёва в финале.
Шевченко (Россия, Q) – Легечка (Чехия, 31) – 6:1, 6:1.
Штруфф (Германия, LL) – Шелтон (США, 32) – 4:6, 7:6, 7:5.
Медведев (Россия, 2) – Вавассори (Италия, Q) – 6:4, 6:3.
Сафиуллин (Россия, Q) – Пол (США, 14) – 6:3, 7:6.
Карацев (Россия, Q) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 23) – 6:2, 7:5.
Лайович (Сербия) – Оже-Альяссим (Канада, 7) – 6:2, 3:6, 7:6.
Сапата-Миральес (Испания) – Эванс (Великобритания, 19) – 6:3, 6:2.
Фритц (США, 8) – О’Коннелл (Австралия) – 7:6, 6:4.
Тиафо (США, 9) – Этчеверри (Аргентина) – 6:3, 7:6.
Гарин (Чили) – Кецманович (Сербия, 27) – 7:6, 6:7, 6:4.
Качин (Аргентина) – Ф. Серундоло (Аргентина, 24) – 6:1, 7:6.
Чжан Чжичжэнь (Китай) – Шаповалов (Канада, 21) – 6:7, 6:4, 7:6.
Циципас (Греция, 4) – Тим (Австрия, WC) – 3:6, 6:1, 7:6.
У женщин в этот день снова отличилась Мирра Андреева, отмечавшая своё 16-летие. Она снова разобралась в двух сетах с представительницей топ-20 рейтинга – на сей раз с польской теннисисткой Магдой Линетт (17). В пятом круге юная россиянка померится силами с белоруской Ариной Соболенко (2).
А вот Людмила Самсонова и вовсе разгромила чемпионку «Ролан Гаррос» Елену Остапенко, повесив ей во втором сете обидную «баранку». В 1/8 финала Людмиле теперь играть с румынкой Бегу. Отметим, что в этот день из сетки вылетели сразу две теннисистки из топ-10 посева – американка Кори Гауфф (6) и француженка Каролин Гарсия (5). «Постарались» Паула Бадоса (26) из Испании и египтянка Шериф.
Соболенко (Беларусь, 2) – Осорио-Серрано (Колумбия, WC) – 6:4, 7:5.
Самсонова (Россия, 14) – Остапенко (Латвия, 19) – 6:2, 6:0.
М. Андреева (Россия, WC) – Линетт (Польша, 17) – 6:3, 6:3.
Бадоса (Испания, 26) – Гауфф (США, 6) – 6:3, 6:0.
Ахмед Шериф (Египет) – Гарсия (Франция, 5) – 7:6, 6:3.
Расписание шестого дня. Интересные матчи воскресенья, 30 апреля
В воскресенье у мужчин должен начаться третий круг. Сыграют представители верхней половины сетки во главе с испанцем Карлосом Алькарасом (1). Выступят и два россиянина. Карен Хачанов (10) сразится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (20), Андрей Рублёв (5) – с японцем Йосихито Нисиокой (28). Победители этих матчей в четвёртом круге сыграют друг с другом.
12:00 мск. Хачанов (Россия, 10) – Баутиста-Агут (Испания, 20)
13:30. Нисиока (Япония, 28) – Рублёв (Россия, 5)
21:00. Алькарас (Испания, 1) – Димитров (Болгария, 26)
22:30. Давидович-Фокина (Испания, 29) – Руне (Дания, 6)
У женщин матчами в верхней половине сетки завершится третий круг. Среди участниц и пять россиянок – Дарья Касаткина (8), Анна Калинская, Екатерина Александрова (16), Вероника Кудерметова (12) и Анастасия Потапова (21), причём две последние сразятся друг с другом за место в четвёртом круге.
12:00. Цуренко (Украина) – Касаткина (Россия, 8)
13:30. Кудерметова (Россия, 12) – Потапова (Россия, 21)
14:00. Пегула (США, 3) – Боузкова (Чехия, 29)
15:00. Мартич (Хорватия, 27) – Калинская (Россия)
17:00. Свёнтек (Польша, 1) – Пера (США, 28)
21:00. Чжэн Циньвэнь (Китай, 22) – Александрова (Россия, 16)
Супертурнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 7 мая. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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