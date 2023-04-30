Британская легенда пошутил про Андрееву. Юная звезда из России покорила теннисный тур

16-летняя сенсация из России впервые вышла в 1/8 финала на «тысячнике» в Мадриде. Хотя «впервые» для неё здесь всё – игры с топами и победы над ними, общие тренировки, а также завтраки, обеды и ужины. Восторга юная звезда не скрывает.

«На самом деле мне немного странно чувствовать себя одной из них: заходить вместе в раздевалки, рядом разминаться в спортзале, но это приятное ощущение. Хочу отметить, что другие теннисистки дружелюбны со мной, приветствуют, поздравили с победой», — сказала Андреева в интервью «Чемпионату».

Сенсацией её прозвали не только отечественные СМИ. Мирра – уже желанный гость live-студий в Мадриде: известный Tennis Channel записал с ней трогательное видеопризнание. Минутный ролик тут же завирусился в сети, его ретвитнули все теннисные медиа.

«Сидишь за обедом, а вокруг тебя одни звёзды, – отвечает Мирра на вопрос о самой крутой вещи на большом турнире. – Видишь Энди Маррея – он такой красивый в жизни! Извините (смущённо улыбается). Он такой удивительный. Атмосфера тут особенная».

На сообщение ответил и сам сэр Энди. «Представьте, чего она достигнет, когда поправит зрение», — написал мастер иронии в социальной сети. Субботним вечером в инфополе были только они.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Имя Андреевых действительно прогремело в мире тенниса. На турнир Мирра заходила ещё 15-летней юниоркой с уайлд-кард, недавно проигравшей в финале Australian Open – 2023 соотечественнице Алине Корнеевой в трёхчасовой битве. «Не могу сказать, что унесла с финала АО какой-то опыт в психологическом плане. Было больно и обидно за упущенные возможности: когда проматываешь в голове весь матч и понимаешь, что могло сложиться всё иначе. Это самое важное, что дал финал Австралии. Постаралась принять тот проигрыш — игра есть игра», — сказала Андреева в интервью «Чемпионату».

А отметила своё 16-летие Мирра победой над полькой Магдой Линетт в третьем круге: оформила игрока топ-20 WTA в двух сетах – 6:3, 6:3. А до этого юная теннисистка уже успела обыграть финалистку US Open — 2021 Лейлу Фернандес и 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю и стала седьмой в XXI веке 15-летней теннисисткой, сумевшей победить соперницу из топ-20. Она теперь самая молодая участница 1/8 финала на турнире WTA-1000 в истории. И вообще до неё только три девушки младше 17 лет добирались до этого этапа – Аманда Анисимова, Коко Гауфф и Линда Фрухвиртова.

В общем, Андреева не проигрывает три месяца, то есть 16 матчей подряд. До Мадрида она оформила два титула W60 в Швейцарии. И, кажется, уже стала «своей» в теннисном туре.

«Я чувствую себя немного странно, потому что это мой второй турнир WTA, а первый был в Монастире, но там было не так много известных игроков. Здесь почти каждый день я вижу Энди Маррея, Даниила Медведева и всех игроков из моей страны. Они здороваются со мной, а я думаю: «Ого, откуда они меня знают?» Так что, да, это очень здорово», — приводит слова Андреевой WTA.

Многие отмечают бесстрашие теннисистки и её богатый арсенал. На корте в свои 16, кажется, она умеет всё: раскладывать по линиям, классно перемещаться по корту, действовать у сетки, а ещё терзать соперницу сменой ритма. «Я могу сравнить свою игру, может быть, с Онс Жабер. Я тоже часто меняю ритм и использую топспин».

Онс Жабер Фото: Adam Pretty/Getty Images

Главное, психологически она не проваливается: не опускает руки после неудачного розыгрыша или гейма на подаче. Не стесняется она и «чувствовать» вкус победы над элитой тенниса. «Даже очень позволяю себе порадоваться! Жалко, что мало времени на радость. Так радовалась после выигранного матча, что не хватило времени подольше с этим чувством побыть, так как уже надо к следующему матчу готовиться!» — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Впереди у №142 WTA настоящее испытание: вторая ракетка мира и победительница ТБШ в Австралии Арина Соболенко.

«Конечно, я не ожидала, что окажусь здесь, пройду так далеко и буду играть с Соболенко в 1/8 финала. Но меня не особенно удивляет мой уровень, ведь я знаю, как могу играть. В матче с Соболенко мне нечего терять. Просто нужно выйти и показать свой лучший теннис. На мне нет никакого давления. Мне кажется, давление будет на ней, потому что она будет играть с 16-летней девушкой. Скорее всего, мы сыграем на стадионе, и это меня очень радует».