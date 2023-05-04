Соболенко не оставила шансов Саккари в Мадриде! Это будет уже пятый финал сезона для Арины

В четверг, 4 мая, на «тысячнике» в Мадриде проходят полуфинальные встречи в женском одиночном разряде.

Вторым запуском на центральном корте поставили матч греческой теннисистки Мирры Андреевой и второй ракетки мира Арины Соболенко. До очного противостояния на престижных соревнованиях в столице Испании обе спортсменки провели по четыре матча. Чемпионка Australian Open – 2023 на пути к сегодняшней игре отдала лишь один сет: это случилось в четвертьфинальном сражении с египтянкой Шериф. Ни румынке Кырсте, ни колумбийке Осорио-Серрано, ни юному дарованию из России Мирре Андреевой это сделать не удавалось.

27-летняя уроженка Афин, в свою очередь, во втором круге в двух сетах обыграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус, а в третьем одержала волевую победу над хозяйкой кортов Ребекой Масаровой – 3:6, 6:3, 6:3. Дальше гречанку ждала ещё одна испанка – грозная Паула Бадоса. Но с ней Мария на удивление справилась довольно уверенно, обыграв соперницу со счётом 6:4, 6:4. За право сыграть в полуфинале турнира Саккари в трёх партиях одолела румынку Ирину Бегу – 6:7 (3), 6:4, 6:2.

Стоит отметить, что история личных встреч между гречанкой и белоруской является достаточно богатой. Мария и Арина встречались до сегодняшней игры восемь раз, причём последний раз относительно недавно и также на полуфинальной стадии «тысячника». Тогда, в Индиан-Уэллсе, уроженка Минска закрыла свою оппонентку в двух сетах, но завоевать долгожданный титул в Калифорнии у Соболенко, напомним, не получилось.

В преддверии очного поединка в Мадриде Саккари решила поделиться мнением о своей сопернице по полуфиналу турнира, подчеркнув, что она находится в хороших кондициях: «Ни для кого не секрет, что сейчас она в отличной форме. Она демонстрирует лучший теннис в туре. Конечно, здесь не её любимый хард, но она уже побеждала на этом турнире и сейчас выступает хорошо. На мой взгляд, я могу отлично играть на грунте в Мадриде. Мне интересно, что изменится по сравнению с нашими предыдущими встречами», — приводит слова представительницы Греции пресс-служба WTA.

Что касается сегодняшнего матча, то он начался под диктовку белорусской спортсменки. Арина уже в самом начале первой партии сделала брейк и повела – 3:0, при этом взяв две свои подачи. Но затем Мария собралась, взяла три гейма подряд и восстановила равновесие в счёте – 3:3. Гречанка могла даже выйти вперёд в счёте уже в следующем гейме, однако не сумела закрыть два брейк-пойнта на подаче соперницы. Возможно, этот момент и стал одним из ключевых факторов в концовке стартового сета. Уже в 10-м гейме первой партии Саккари буквально рассыпалась, отдав подачу со счёта 30-0 и партию соответственно. 6:4 – именно с таким счётом Соболенко оставила первый сет за собой.

Арина Соболенко Фото: Julian Finney/Getty Images

Вторая партия началась по схожему сценарию. Однако на этот раз Арина сделала брейк не в первом, а во втором гейме на чужой подаче, не отдав при этом ни очка в нём. Следом победительница австралийского мэйджора взяла и свою подачу, поведя в сете уже со счётом 4:1. Но и на этом Соболенко не остановилась: она снова сделала брейк – 5:1. Оставалось дело за малым: спокойно завершить вторую партию. Однако именитая белоруска решила немного пощекотать нервы своим болельщикам, позволив сопернице добраться до двух брейк-пойнтов. Саккари, в свою очередь, не воспользовалась предоставленными возможностями. Как итог – уверенная победа 24-летней уроженки Минска со счётом 6:4, 6:1.

Таким образом, белоруска вышла в свой пятый финал в нынешнем сезоне! Арина стала первой теннисисткой, которая сумела сделать это до старта WTA-1000 в Риме со времён соотечественницы Виктории Азаренко (2012).

Вторую путёвку в финал престижного «тысячника» разыграют лидер мирового рейтинга WTA, полька Ига Свёнтек и 13-я ракетка мира, россиянка Вероника Кудерметова. Этот поединок также пройдёт сегодня, 4 мая.Турнир завершится в воскресенье, 7 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».