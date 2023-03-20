Рыбакина взяла реванш за финал AO! Соболенко допустила 10 двойных ошибок и чуть не плакала

В воскресенье, 19 марта, состоялся женский финал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, в котором сошлись уроженка Москвы Елена Рыбакина, с 2018 года представляющая Казахстан, и белоруска Арина Соболенко.

Символично, что до решающего матча добрались именно эти спортсменки. Вне сомнений, сейчас это самые горячие в спортивном смысле теннисистки. Почему? Да хотя бы потому, что полтора месяца назад именно Рыбакина и Соболенко оспаривали титул в финале Открытого чемпионата Австралии. И именно они занимают первые два места в Чемпионской гонке WTA. Кроме того, это был первый с 2019 года случай, когда в финал вышли две действующие чемпионки разных ТБШ. Тогда подобным достижением отметились Наоми Осака и Эшли Барти, разыгравшие титул в Пекине.

Рыбакина (10) на пути к финалу Индиан-Уэллса отдала соперницам лишь один сет за пять матчей. У Елены неожиданно возникли проблемы в четвертьфинале с 76-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии — 7:6, 2:6, 6:4. А вот в полуфинале с лидером рейтинга WTA Игой Свёнтек, которая к тому же защищала титул в Индиан-Уэллсе, действующая чемпионка Уимблдона выглядела весьма уверенно — 6:2, 6:2. То же самое, кстати, она проделала на AO, только тогда Свёнтек оказалась повержена в 1/8 финала. Соболенко (2) провела в Индиан-Уэллсе на один матч меньше — по той причине, что украинка Леся Цуренко внезапно снялась перед матчем третьего круга с белоруской. В четвёртом круге Арина сломила сопротивление находящейся в отличной форме чешки Барборы Крейчиковой — 6:3, 2:6, 6:4, — а затем уверенно расправилась с Кори Гауфф (6) и с Марией Саккари (6).

В финале Australian Open, напомним, Соболенко оказалась сильнее Рыбакиной. Несмотря на, в принципе, равный статус — обе спортсменки уже «шлемницы» и по праву входят в мировую теннисную элиту, — после того матча счёт личных встреч стал 4-0 в пользу белоруски. Примечательно, что все эти игры были трёхсетовыми — иными словами, Арине ни разу не было легко, хотя в решающий момент она находила в себе силы дожать соперницу. Елену, разумеется, такое положение вещей никак не устраивало. «Да, я проиграла последние четыре матча. Кажется, во всех мы сыграли по три сета. Думаю, мне просто нужно играть лучше: держать свою подачу, потому что, по-моему, несколько раз я проиграла просто из-за одного брейка. Конечно, это будет непростой матч. В такие моменты просто нужно играть лучше обычного. Надеюсь, этот поединок изменит наш счёт встреч (смеётся)», — говорила она на пресс-конференции после выхода в финал Индиан-Уэллса.

Соболенко же в преддверии решающего матча излучала уверенность. «У меня теперь есть понимание, что я фаворитка турнира — одна из них. Понимаю это, но не сосредоточиваюсь на этом. Мне всё равно нужно работать и показывать свой теннис. Переключаюсь на то, что мне нужно делать, чтобы добраться до финала. Сейчас я отлично себя чувствую, но понимаю, что это не навсегда. Поэтому я и работаю – чтобы бороться и побеждать, даже когда всё складывается не в мою пользу. Здорово быть одной из лучших теннисисток, но я хочу и дальше работать. Хочу и дальше показывать лучшую игру, побеждать. Выигрывать очень приятно (смеётся)», — говорила она на пресс-конференции после выхода в финал.

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков полагал, что в этом финале нет фаворита. «Может, Рыбакина не так хорошо передвигается [как Свёнтек], но очень мощно подаёт и пробивает с задней линии. Соболенко тоже здорово играет на этом турнире, показывает мощный и агрессивный теннис. У них примерно равные шансы на победу, поэтому я жду очень хороший финал. Это две девочки, которые по мощи, силе и динамике сейчас выше всех», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В финале соперницы сразу же дали понять друг другу, что на лёгкую прогулку рассчитывать не стоит. Соболенко уже в первом гейме, по ходу которого «ровно» фиксировали четырежды, имела брейк-пойнт, но не смогла его реализовать. В четвёртом гейме, напротив, уже Рыбакина имела целых три брейк-пойнта, но соперница, до этого грешившая двойными ошибками, с честью вышла из ситуации. А вот в пятом гейме белоруска реализовала первый же брейк-пойнт, после чего взяла свою подачу и повела — 4:2.

Но такое развитие событий не смутило Елену, которая сперва под ноль взяла свою подачу, а в следующем гейме с первой же попытки использовала брейк-пойнт, воспользовавшись двойными ошибками Арины, и сравняла счёт — 4:4. В девятом гейме Соболенко ещё раз вышла на брейк-пойнт, но не реализовала его, зато потом под ноль взяла свою подачу. После этого соперницы забрали ещё по гейму, притом что в 12-м гейме Рыбакина упустила сетбол на приёме (вновь была двойная у Арины!), и сет перетёк в тай-брейк. В нём теннисистки не лучшим образом действовали на подаче, что отразилось на ходе игры: Соболенко не использовала два сетбола на своей подаче, а Рыбакина лишь с пятой попытки реализовала сетбол — 13:11! Всего за партию Елена допустила лишь одну двойную ошибку, а вот у Арины их успело накопиться целых 10.

Второй сет начался с того, что Рыбакина под ноль выиграла гейм на подаче Соболенко, а затем взяла свою подачу и повела — 2:0. В четвёртом гейме белоруска могла вернуть брейк, но не использовала двойной брейк-пойнт, после чего стала злиться, чуть не плакать. В пятом гейме Арина спасла два брейк-пойнта, а вот в седьмом снова проиграла свою подачу, после чего счёт стал 5:2 в пользу Елены. Тут Соболенко разозлилась в хорошем смысле слова: сперва под ноль взяла гейм на приёме, а затем уверенно взяла свою подачу. Однако последнее слово осталось за Рыбакиной: подавая на матч, Елена вышла на двойной матчбол — и с первой же попытки реализовала его. Окончательный счёт — 7:6 (13:11), 6:4 в пользу Рыбакиной.

Так Рыбакина завоевала свой первый титул в сезоне и четвёртый в карьере. В понедельник, 20 марта, WTA опубликует обновлённую версию рейтинга, и Арина останется на второй строчке, а Елена, начинавшая турнир в ранге 10-й ракетки мира, обновит личный рекорд и станет седьмой. Впрочем, почивать на лаврах спортсменкам некогда: уже на следующей неделе в Майами начнётся второй турнир «Солнечного дубля» — той же категории WTA-1000, что и Индиан-Уэллс. На нём также будут представлены все сильнейшие теннисистки.