Хачанов и Рублёв — чемпионы «Мастерса» в Мадриде: это их первый совместный титул

В субботу, 6 мая, на грунтовом супертурнире в Мадриде (Испания) начались финальные поединки. Первым в расписании дня стоял решающий матч в мужском парном разряде. Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв не добрались до финала в одиночном разряде, зато смогли сделать это в парном. Напомним, в одиночной сетке Рублёва (5) выбил как раз Хачанов (10), который оказался сильнее в матче четвёртого круга — 7:6, 6:4. Ну а затем уже сам Карен проиграл второй ракетке мира Карлосу Алькарасу, который победил в четвертьфинале со счётом 6:4, 7:5.

В парной сетке Хачанов и Рублёв, что вполне понятно, не были сеяными. Карен является 189-й ракеткой мира в парном разряде, Андрей — 164-й. Но это не помешало им пройти на турнире сразу две сеяные пары. Так, во втором круге россияне обыграли сильный хорватский дуэт Никола Мектич/Мате Павич (5) — 6:7, 6:3, [10:6], — а в полуфинале победили действующих чемпионов «Ролан Гаррос» четвёртых сеяных Марсело Аревало (Сальвадор) и Жан-Жюльена Роже (Нидерланды) — 6:4, 6:4. Из верхней половины сетки в финал выбрались индус Рохан Бопанна и австралиец Мэттью Эбден, посеянные под седьмым номером. Главную неожиданность они преподнесли в четвертьфинале, обыграв лидеров рейтинга ATP в парном разряде Весли Колхофа (Нидерланды) и Нила Скупски (Британия).

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский внимательно следил за игрой Хачанова и Рублёва в парах. По его словам, Карен и Андрей в состоянии претендовать на самые высокие места, несмотря на то что специализируются на одиночном разряде. «Андрей и Карен неплохо играют пару. В Монте-Карло они могли обыграть первую пару мира, но им немного не хватило. Здесь они тоже одержали несколько хороших побед, победили очень сильную хорватскую пару. Они во многом превосходят парников, играют быстрее своих соперников, здорово подают. Так что они могут претендовать на высокие места в парных турнирах», — цитирует Ольховского ТАСС.

Карен Хачанов и Андрей Рублёв Фото: Mutua Madrid Open

Вообще же топовые одиночники, к которым относятся Хачанов и Рублёв, как правило, сосредоточены на своём виде теннисной программы и лишь эпизодически выступают в парном разряде. Однако ранее Карен и Андрей уже демонстрировали сильные выступления в парах. Они доходили до финала на двух «Мастерсах»: в Майами в 2018 году и в Париже в 2019-м. Что касается конкретно Рублёва, то он мог похвастаться тремя титулами, завоёванными совместно с другими теннисистами. В 2015 году Андрей вместе с Дмитрием Турсуновым выиграл Кубок Кремля, в 2021-м взял Доху с Асланом Карацевым, а в 2022-м — Марсель с Денисом Молчановым.

В первом сете обе пары уверенно действовали на подаче, забирая свои геймы. Однако в восьмом гейме Хачанов и Рублёв смогли выйти на брейк-пойнт, сразу же использовали его и повели 5:3. Следом россияне подавали на партию — и реализовали первый же сетбол, 6:3. Первая партия заняла всего 28 минут.

Во второй партии общий характер игры не изменился. Теннисисты спокойно забирали геймы на подаче, не подпуская соперников к брейкам. Единственная разница заключалась в том, что во втором сете в нечётных геймах подавали соперники Хачанова и Рублёва, которым, выходит, нужно было отвечать своими подачами в чётных геймах. В четвёртом гейме традиция нарушилась: Бопанна и Эбден реализовали первый же брейк-пойнт и повели 3:1. В дальнейшем Карен и Андрей так и не смогли ответить своим брейком, хотя геймы на своей подаче брали, и партию выиграли их соперники — 6:3. Второй сет шёл лишь чуть дольше, чем первый, — 30 минут.

Таким образом, в матче пришлось играть чемпионский (в полном смысле этого слова) тай-брейк — до десяти очков. На старте партии Хачанов и Рублёв просто уничтожили оппонентов — 6:0 с тремя мини-брейками! Соперники предприняли погоню, но успехом она не увенчалась. Взяв 12-й розыгрыш, Карен и Андрей повели 9:3, заполучили таким образом шестерной матчбол и сразу же реализовали его — 6:3, 3:6, [10:3]!

«Рубланов» — это вещь», — отметили в соцсетях журналисты из Relevant Tennis.

Вот так Хачанов и Рублёв завоевали свой первый совместный титул. За это они заработали € 382 420 призовых (на двоих). Для Карена это вообще первый титул ATP в парном разряде, а вот у Андрея уже четвёртый трофей. А проигравшие в финале получат € 202 850.

Также сегодня состоится финал в женском одиночном разряде, в котором первая ракетка мира полька Ига Свёнтек сыграет со вторым номером рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко. А завтра, 7 мая, состоится женский парный финал и решающий матч у мужчин, в котором Карлос Алькарас (Испания, 1) сразится с сенсационно добравшимся до воскресенья немецким лаки-лузером Ян-Леннардом Штруффом, обыгравшим в полуфинале Аслана Карацева. За всеми событиями следите на «Чемпионате».