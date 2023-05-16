Рублёв злился и матерился, но перед 101-й ракеткой мира не устоял! Андрей покидает Рим

Во вторник, 16 мая, на турнире ATP серии «Мастерс» в Риме (Италия) проходят матчи четвёртого раунда, в которых определяются участники четвертьфинальных встреч. Отметим, что некоторые игры 1/8 финала должны были завершиться ещё вчера, однако из-за неблагоприятных погодных условий часть матчей доигрывали на следующий день. До топ-16 добрались только двое россиян: бывший лидер мужского мирового рейтинга Даниил Медведев, получивший третий номер посева, и Андрей Рублёв, который в настоящий момент занимает шестое место в мужской мировой табели о рангах.

Вторая ракетка России проводил свой матч ранее своего соотечественника (Даниил ждал победителя пары Александр Зверев – Джеффри-Джон Вулф). В битве за выход в четвертьфинал итальянского «тысячника» Андрея ждала встреча с не самым статусным в мире тенниса игроком – Янником Ханфманом (101-я ракетка мира). При этом в Риме 31-летний уроженец Карлсруэ уже успел пошуметь, выбив из борьбы таких сильных грунтовиков, как Николас Джарри и Марко Чеккинато. В особенности следует выделить победу немца в двух партиях над знаменитым американцем Тейлором Фритцем во втором раунде соревнований (представитель США входит в первую десятку рейтинга ATP). Рублёв, который пропускал стартовый круг из-за высокого номера посева (6), на пути к матчу с Ханфманом прошёл словенца Алекса Молчана и испанца Давидович-Фокину.

До сегодняшнего дня Андрей и Янник успели сыграть лишь однажды. Случилось это на Australian Open – 2021. Тогда россиянин добыл комфортную победу на австралийском мэйджоре над своим соперником и уверенно прошёл по сетке дальше.

В преддверии данного матча отечественные эксперты отметили следующее. Например, вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко до очного сражения немца и 25-летнего уроженца Москвы заявлял, что в этой паре может победить любой, так как в столице Италии уже наблюдались сенсации. «В каждом круге турнира в Риме мы видим примеры того, насколько ровный уровень сейчас у достаточно большого числа игроков. Любой может обыграть любого при определённом стечении обстоятельств, — сказал Селиваненко в интервью Vprognoze.ru.

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский был другого мнения, назвав Андрея однозначным фаворитом поединка. В интервью «Чемпионату» 57-летний уроженец Москвы заявил, что у его соотечественника хорошие шансы пробиться в следующую стадию турнира.

Отчётный матч стартовал с того, что оба игрока брали уверенно свои подачи. При этом в первой партии к брейку был ближе всё же Ханфман, который имел шансы забрать геймы на приёме в третьем и седьмом геймах соответственно. Однако немец не реализовал свои шансы (суммарно их набралось три за сет), и соперники добрались до тай-брейка. «Теннисное пенальти» началось с того, что соперники попросту не могли взять очки на своей подаче. Сделав очередной мини-брейк, Янник сумел забрать два следующих очка и повёл со счётом 5:2.

Однако Андрей сумел восстановить равновесие на табло, сделав цифры равными — 5:5. Правда, на концовку 13-го гейма россиянина не хватило. Как результат стартовый сет остался за 101-й ракеткой мира – 7:6 (5). В сердцах Рублёв даже замахнулся на то, чтобы разбить ракетку, но решил пощадить теннисный снаряд и спокойно сел в кресло.

Янник Ханфман Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Вторую партию Андрей начал уверенно, сделав брейк уже в самом первом гейме. Далее теннисисты уверенно забирали геймы на подаче. Шестая ракетка мира мог сделать очередной брейк при счёте 4:2, но не сумел использовать три брейк-пойнта, дав возможность оппоненту сохранить свою подачу. Однако ход картины второго сета это обстоятельство не изменило. С третьего сетбола россиянин сумел закрыть партию, переведя этот матч в решающий сет – 6:4.

Андрей Рублёв Фото: Silvia Lore/Getty Images

Третья партия началась под диктовку 25-летнего уроженца Москвы. Андрей с ходу сделал лёгкий брейк, и казалось, что дальше он нить игры уже не отпустит. Однако немец вцепился руками и ногами в этот матч, в буквальном смысле слова включив очередную передачу. Ханфман уже в следующем гейме сделал обратный брейк, отыграл сразу четыре (!) брейк-пойнта при счёте 1:1 и вышел в партии вперёд – 2:1. Если ещё следующий непростой гейм Рублёв оставил за собой (счёт несколько раз был ровно), то на большее отечественного спортсмена не хватило. При счёте 2:2 30:30 на подаче теннисиста из Германии олимпийский чемпион 2020 года в миксте проиграл очко и позволил себе несколько нецензурных слов на родном русском языке.

Судья на вышке немедленно вынес уроженцу Москвы предупреждение, сразу поняв, что игрок имел в виду. Андрей, который известен своей излишней эмоциональностью, поспешил возразить арбитру, заявив, что он употребил фразу «How many times?», что в переводе с английского означает «Ну сколько ещё раз можно?». Однако судья не захотел слушать объяснений россиянина и оставил своё решение в силе, а Ханфман забрал свою подачу.

Возможно, именно эти лишние эмоции и помешали уроженцу Москвы бороться за победу в решающем сете. Андрей затем позволил своему сопернику сразу же сделать брейк. Вскоре представитель Германии уже имел комфортные 5:2 на табло в свою пользу. Помешать состояться главной сенсации очередного игрового дня уже ничего не могло. Немецкий спортсмен довёл встречу до победы эффектным эйсом, хоть уроженцу Карлсруэ немногим ранее и пришлось отыграть брейк-бол в последнем девятом гейме третьего сета – 6:3.

Таким образом, в активе 31-летнего квалифаера в Риме уже есть два поединка, выигранных у теннисистов из топ-10. Дальше немецкий спортсмен сразится с победителем пары Александр Зверев – Даниил Медведев.

Супертурнир в столице Италии проходит с 9 по 21 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».