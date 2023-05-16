Джокович бьётся за 1/4 финала Рима! Медведев и Рублёв готовятся. LIVE!

Расписание вторника. Мужчины

Расписание дня на сегодня получается у мужчин обширным и интригующим. Кому-то придётся провести аж по два поединка.

Мужчины. Третий круг

13:30 мск. Циципас (Греция, 5) — Сонего (Италия) — доигрывание при 6:3, 0:0, идёт 2-й сет.

13:30. Музетти (Италия, 18) — Тиафо (США, 12) — доигрывание при 5:7, 6:4, 2:1, идёт 3-й сет.

13:30. Вулф (США) — Зверев (Германия, 19) — доигрывание при 4:6, 3:3, идёт 2-й сет.

Четвёртый круг

12:00 мск. Джокович (Сербия, 1) — Норри (Британия, 13)

12:00. Попырин (Австралия, Q) — Руне (Дания, 7)

14:15. Рууд (Норвегия, 4) — Джере (Сербия)

15:45. Рублёв (Россия, 6) — Ханфман (Германия, Q)

16:00 Серундоло (Аргентина, 24) — Синнер (Италия, 8)

18:00. Вулф (США)/Зверев (Германия, 19) — Медведев (Россия, 3)

20:00. Чорич (Хорватия, 15) — Марожан (Венгрия, Q)

21:30 Циципас/Сонего — Музетти/Тиафо