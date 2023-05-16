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Медведев, Джокович, Рублёв, Кудерметова: онлайн-трансляция «Мастерса» в Риме-2023, результаты, сетка, где смотреть

Джокович бьётся за 1/4 финала Рима! Медведев и Рублёв готовятся. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Мастерса» в Риме
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«Мастерс» в Риме идёт полным ходом! Во вторник очередные поединки проведут три россиянина. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на «Мастерсе» в Риме. Во вторник должны завершиться пять матчей, отложенных накануне из-за дождя, и пройти запланированные 10 новых поединков. У женщин завершится четвёртый круг и ещё два поединка 1/4 финала. У мужчин – три матча третьего круга и полностью четвёртый (8). Причём победители трёх отложенных игр в итоге сегодня сыграют с двумя соперниками. Среди прочих на корте появятся три россиянина – Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Вероника Кудерметова. Андрею будет противостоять немец Янник Ханфман. Соперник Медведева определится в матче Зверев – Вулф. Вероника Кудерметова (11) померится силами с китаянкой Чжэн Циньвэнь (22). Все подробности игрового дня – в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Рим. Сетка
WTA-1000. Рим. Сетка
Рим (м). 4-й круг
16 мая 2023, вторник. 12:20 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4 		   
2 		   
         
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Рим (м). 4-й круг
16 мая 2023, вторник. 16:15 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Рим (ж). 1/4 финала
16 мая 2023, вторник. 17:30 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Джокович начинает матч Расписание вторника. Мужчины
Live Даниил Сальников

Джокович начинает матч

И начинается матч Новака Джоковича с Кэмероном Норри. Следить за его ходом можно в нашей текстовой трансляции.

Рим (м). 4-й круг
16 мая 2023, вторник. 12:20 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4 		   
2 		   
         
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
11:41 Даниил Сальников

У женщин тоже будут проведены матчи из двух кругов.

Женщины. 4-й круг
14:30 мск. Свёнтек (Польша, 1) — Векич (Хорватия, 21)
16:00. Бадоса (Испания) — Мухова (Чехия)
1/4 финала
17:30. Кудерметова (Россия, 11) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 22)
20:00. Хаддад-Майя (Бразилия, 12) — Калинина (Украина, 30)
11:40 Даниил Сальников

Расписание вторника. Мужчины

Расписание дня на сегодня получается у мужчин обширным и интригующим. Кому-то придётся провести аж по два поединка.

Мужчины. Третий круг
13:30 мск. Циципас (Греция, 5) — Сонего (Италия) — доигрывание при 6:3, 0:0, идёт 2-й сет.
13:30. Музетти (Италия, 18) — Тиафо (США, 12) — доигрывание при 5:7, 6:4, 2:1, идёт 3-й сет.
13:30. Вулф (США) — Зверев (Германия, 19) — доигрывание при 4:6, 3:3, идёт 2-й сет.
Четвёртый круг
12:00 мск. Джокович (Сербия, 1) — Норри (Британия, 13)
12:00. Попырин (Австралия, Q) — Руне (Дания, 7)
14:15. Рууд (Норвегия, 4) — Джере (Сербия)
15:45. Рублёв (Россия, 6) — Ханфман (Германия, Q)
16:00 Серундоло (Аргентина, 24) — Синнер (Италия, 8)
18:00. Вулф (США)/Зверев (Германия, 19) — Медведев (Россия, 3)
20:00. Чорич (Хорватия, 15) — Марожан (Венгрия, Q)
21:30 Циципас/Сонего — Музетти/Тиафо
11:37 Даниил Сальников

Обзор вчерашнего дня с расписанием поединков на вторник — в нашем материале.

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Обо всех подробностях прошлого игрового дня читайте в нашем лайве.

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