Незавидный путь чемпионки US Open. Радукану поменяла корт на больничную койку

Эмма Радукану последнее время находилась под прицелом множества иностранных СМИ. Всё произошло сразу же после исторической победы на US Open – 2021. Однако после невероятного триумфа британка не может похвастать ничем, кроме большого количества рекламных контрактов и бесконечных травм. В то время как в Риме идёт очередной грунтовый «тысячник», спортсменка перенесла последнюю из трёх запланированных операций – в этот раз на левой руке. Что же происходит сейчас с триумфатором американского мэйджора двухлетней давности? Давайте разбираться.

Вернёмся к старту апрельского «тысячника» в Мадриде. В преддверии начала турнира в испанской столице 20-летняя уроженка Торонто дала традиционную пресс-конференцию. Однако мероприятие получилось крайне необычным. На тот момент ещё 85-я ракетка мира произнесла всего 58 (!) слов в ответ на 16 вопросов представителей СМИ. После очередной короткой реплики один из членов женского тура увела спортсменку со следующими словами: «Считаю, что этого достаточно».

В Мадриде победительница US Open – 2021 должна была стартовать встречей с представительницей Болгарии Викторией Томовой. В случае поражения в этом матче Эмма гарантированно выпадала из топ-100 – у теннисистки попросту бы сгорели рейтинговые очки за прошлогодний четвёртый раунд. Однако предполагавшейся битвы с Томовой так и не случилось. Радукану решила сняться с этой игры.

В начале мая 2023 года стало известно, что экс-10-я ракетка мира пропустит значительную часть сезона из-за операций на обеих руках. Спортсменка сообщила об этом в соцсетях.

Эмма Радукану Фото: Из личного архива теннисистки

«Я изо всех сил старалась справиться с болью и играть с ней на протяжении большей части этого года и конца прошлого, резко сократив тренировочную нагрузку, пропуская недели тренировок, а также прервав прошлый сезон, чтобы уйти от этого. Но, к сожалению, этого было недостаточно.

Мне сделают незначительные операции на обеих руках, чтобы решить проблемы. Я расстроена из-за того, что буду отсутствовать в течение следующих нескольких месяцев. Также, пока я буду восстанавливаться, мне предстоит ещё одна небольшая операция на голеностопе. Мне обидно, что я пропущу летние турниры. С нетерпением жду встречи с фанатами», — написала Радукану в социальных сетях.

Уже тогда стало понятно: британка выбыла из строя надолго. Теннисистка точно не примет участие в ближайших двух мэйджорах: «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Её участие на US Open остаётся под вопросом. Лучшим результатом, который показала Радукану в нынешнем сезоне, до сих пор остаётся выход в четвёртый раунд на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где она не справилась с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

Уже в середине последнего месяца весны спортсменка поделилась свежими новостями о своём здоровье. 15 мая чемпионка US Open — 2021 сообщила, что перенесла последнюю из трёх запланированных операций. 20-летняя британка подписала фото из госпиталя: «Всё роскошно».

Эмма Радукану Фото: Из личного архива теннисистки

Новость о трёх перенесённых операциях, естественно, не оставила без внимания мировую общественность. Онс Жабер и Коко Гауфф оставили сердечные комментарии под публикацией Эммы, а соперница Радукану по памятному финалу US Open – 2021 Лейла Фернандес написала следующее: «Выздоравливай скорее!» Ещё одна юная звезда (правда, из мира футбола) Джуд Беллингем также был в числе известных атлетов, которые лайкнули новость об очередной операции Эммы.

Легенда тенниса Крис Эверт довольно активно поддерживала 20-летнюю уроженку Торонто в течение последнего года. Несмотря на не самые выдающиеся результаты Эммы в последнее время, 18-кратная чемпионка ТБШ предположила, что британка всё ещё может вернуться на теннисную вершину, даже после череды травм.

Крис Эверт Фото: Mike Coppola/Getty Images

«У Эммы был непростой путь, но мы знали, что, когда она выиграла Открытый чемпионат США и увидела, кого она обыграла, чтобы оказаться в топе, на неё будет оказано давление. Кроме того, она живёт в Великобритании… Извините. Это маленькая страна, и пресса жёстче относится к игрокам в маленьком государстве. Благодаря тому что она такая красивая и харизматичная, ей поступили все [спонсорские] предложения. Вы не можете сказать, что она не должна была их принимать. Это бывает раз в жизни. Поэтому она была ошеломлена, возможно, немного потеряла перспективу, возможно, не тренировалась так усердно и чувствовала давление и ожидания. Это ураган вещей, которые бросили ей в лицо.

Когда я увидела её фотографию в больнице с запястьем, подумала: тебе нужен отдых. Может быть, сейчас самое время сделать глубокий вдох, переосмыслить свою карьеру, подумать о тренере, с которым ты бы хотела работать, подумать о том, над какими областями своей игры ты хочешь поработать. Просто будь немного чётче в отношении своего пути», – сказала Эверт на мероприятии Eurosport.

Знаменитая американка не стала уж слишком хвалебно высказываться об Эмме, превознося её до небес. Крис не пророчит Радукану потенциальное лидерство в женском мировом рейтинге в будущем, но верит, что победительница одного ТБШ сможет взобраться в десятку сильнейших в WTA-туре. Безусловно, верят в это и фанаты спортсменки. Пока же её ближайшие перспективы совсем не радужные: уже скоро британка может лишиться статуса первой ракетки своей страны (к Эмме может подобраться не самая статусная Джоди Беррейдж). Однако все надеются на триумфальный камбэк юной звезды Туманного Альбиона после реабилитации. Ведь, если это случится, мы станем свидетелями новой красивой истории.