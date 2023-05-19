Будут ли на этот раз истерики? Почти все поединки Медведева и Циципаса — это скандал

На «Мастерсе» в Риме завершились четвертьфинальные матчи. Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах переиграл немца Янника Ханфмана, а представитель Греции Стефанос Циципас, в свою очередь, не отдал ни партии хорвату Борне Чоричу (к слову, своему не самому удобному сопернику). Таким образом, сетка итальянского «тысячника» свела в 1/2 финала турнира между собой россиянина и грека – двух «заклятых друзей». Их очное противостояние пройдёт в субботу, 20 мая.

Всегда интересно, когда два талантливых игрока встречаются на теннисном корте, но ещё заметнее становится матч, когда в него добавляется скандал. Эта нотка постоянно присутствует, когда речь идёт о противостоянии между Циципасом и Медведевым. Впервые они встретились пять лет назад, и с тех пор оба игрока зарекомендовали себя как теннисисты топ-класса в мужском туре. Между собой спортсмены успели провести уже целых 11 (!) матчей. При этом 27-летний уроженец Москвы одержал победы в семи из этих поединков, включая их самую первую встречу.

История первая

Началось всё с «Мастерса» в Майами в 2018 году, когда Медведев в первом круге переиграл Циципаса. После рукопожатия грек буркнул нечто нелицеприятное в адрес своего оппонента, который после этого не на шутку завёлся. «Тебе лучше заткнуться! Окей? Стефанос, не хочешь на меня посмотреть? У тебя какие-то проблемы? Срочно надо в туалет на пять минут? Не извиняешься после рикошетов и считаешь себя хорошим парнем? Посмотри на меня! Посмотри на меня!» — кричал Даниил сидящему на скамейке сопернику.

Стоит отметить, что Медведев решил столь резко высказаться на английском, а не на русском, который уроженец Афин прекрасно понимает. Не секрет, что Стефанос является сыном советской теннисистки Юлии Сальниковой и хорошо говорит на родном языке своей матери. Это знаменитый грек впоследствии не раз доказывал в многочисленных интервью и на пресс-конференциях. Сама Юлия Сергеевна во время турнира в Астане также признавалась, что её сын использует русский в общении.

Вернёмся к Майами. Даниил, скорее всего, тогда приблизился бы к сопернику вплотную, если бы не вмешавшийся в дело судья на вышке. «Он это начал. Сказал «чёртов русский». По-вашему, это нормально? Я ответил ему, потому что он не умеет драться. Он мелкий парень, не умеет драться. Если бы он молчал, у меня бы не было никаких проблем. Но если он что-то говорит, ищет конфликт, то пусть хоть посмотрит на меня», — заявил тогда Медведев.

Циципас при этом решил не отвечать Даниилу. Стефанос ушёл с корта, пока игрок из России общался с арбитром. Впоследствии ему пришлось отвечать на критику, которая, безусловно, обрушилась на него. «Я ничего не имел против Медведева, просто меня разочаровало, как он повёл себя. Но я не срывался, не жаловался на соперника, который был так разгневан. Почему-то после этого все настроились против меня, начали осуждать, посылать угрозы. Я проиграл и вдобавок ещё получил всё это. Вообще, вся эта ситуация во время рукопожатия была неправильной. У меня было ощущение, что мы в MMA. Он меня провоцировал — по крайней мере, мне так показалось, а может быть, я был неправ. Но я не хотел это продолжать», — говорил Циципас.

Неожиданно, однако вскоре после инцидента конфликт, казалось бы, был исчерпан, а теннисисты даже летали в одном бизнес-джете и сделали общую фотографию для одной из соцсетей. Стоит отметить, что оба теннисиста не раз заявляли, что между ними установились нормальные приятельские отношения, но они вряд ли отправятся на совместный ужин.

Ник Кирьос вместе с Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом Фото: Из личного архива Медведева

В частности, двукратный финалист ТБШ в ответ на вопрос одного из фанатов затем отметил: «Скорее всего, это единственный раз в моей жизни, когда я разозлился во время встречи с моим оппонентом». «Однако пусть всё это останется в прошлом, — добавил он. — Давайте просто забудем об этом и пойдём дальше».

История вторая

Новое пламя вражды разгорелось в октябре 2019 года, когда Медведев снова — в пятый раз подряд — переиграл соперника: это произошло в полуфинале «тысячника» в Шанхае. Россиянин добыл тогда победу в двух партиях, а сам грек решил поделиться комментарием после этого противостояния, затронув и предыдущее сражение между игроками: «Я вообще не хочу показаться грубым, но это так скучно. Скучно. Настолько скучно, что… Не знаю. Он обладает мощной подачей, и, если получается её принять, потом идёт розыгрыш, который длится бесконечно».

Даниила вышесказанное, конечно, затронуло, и он не остался в стороне от ситуации. «Я бы не сказал, что у меня есть какое-то особенное отношение к Циципасу, но должен быть честен: после его интервью в Шанхае я сказал себе, что теперь, наверное, не прощу его, буду припоминать ему всё, что вижу. Всё, что вижу, буду говорить на камеру. Если он считает, что может говорить такие вещи, то я буду его задевать. Если это будет трэш-ток, то это будет трэш-ток. Считаю, что такое мнение имеет место быть. Я, наверное, послушал бы его от любого другого человека, но, думаю, другой такое не скажет. (….) Стефанос — видимо, я его чем-то сильно обидел: не понимаю чем. Но, значит, я буду обижать его сильнее. На момент полёта с Циципасом мы не были врагами. Но теперь скажу, что мы, наверное, враги», — заявил Медведев.

Даниил Медведев Фото: Shi Tang/Getty Images

Дальнейшие истории

Спустя месяц после старта очередного витка конфликта Циципас наконец-то одержал первую победу над «заклятым другом». Произошло это на Итоговом турнире в Лондоне. После этого их пути не пересекались на корте до тех пор, пока в 2021 году уроженец Москвы не справился с греком на Australian Open. После этой неудачи Стефанос отыгрался за обидное поражение на «Ролан Гаррос». Да, грек и россиянин не стали лучшими друзьями, однако и взаимной ненависти заметно не было. Циципас даже отвесил комплимент Даниилу, назвав его любимым российским теннисистом.

«На днях Медведев помахал мне рукой, это было приятно. Отношения у нас нормальные. Я не испытываю к нему ненависти, и, кажется, у него нет ненависти ко мне. У него огромный потенциал, что он уже доказывал много раз. Очень сложный соперник… и, по-моему, очень спокойный человек. У меня к нему нет претензий. Кто мой любимый теннисист? Стефанос Циципас. Кто из итальянских игроков нравится больше? Пожалуй, Фабио Фоньини. Кто мой любимый российский теннисист? Даниил Медведев», — утверждал Циципас.

В 2022 году случился небольшой инцидент на австралийском «Шлеме», когда Медведев в жёсткой форме стал орать на арбитра на вышке из-за подсказок отца именитого грека во время поединка, но никаких личных претензий к Стефаносу Даниил не предъявлял. Два последних очных противостояния Медведева и Циципаса на «Мастерсе» в Цинциннати и на Итоговом турнире в Турине прошли на удивление без эксцессов.

Их соперничество продолжалось и в сезоне 2023 года. Медведев высмеял пятую ракетку мира в Дубае за его предыдущие комментарии об Андрее Рублёве про «скудный набор инструментов». Исторически спорные отношения чемпиона US Open – 2021 и его соперника оказались в центре внимания уже во время грунтового отрезка сезона, когда в Интернете появился ролик, на котором пара пересекается на дорожке, ведущей к кортам на соревнованиях в Риме. Два игрока, казалось, намеренно игнорировали присутствие друг друга, проходя мимо. Несколько фанатов даже утверждали, что Даниил, как казалось, симулировал, что машет кому-то в толпе, чтобы избежать внезапного общения с Циципасом.

Стефанос Циципас Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Ещё одним примечательным событием в преддверии полуфинала в Риме-2023 стал один из случаев в подтрибунке соревнований. Стефанос во время разминки перед матчем с португальцем Боргесом засмотрелся на турнирный постер, на котором был изображён нынешний третий номер мирового рейтинга. Фотооператоры не могли не поймать этот момент, впоследствии разошедшийся в соцсетях.

Новая дуэль между Даниилом и Стефаносом обещает быть жаркой. Победитель американского мэйджора двухлетней давности может выйти в свой второй финал на грунте в карьере после Барселоны-2019, а его соперник – во второй финал в сезоне (да ещё какой!). От этого разговоры и дискуссии теннисных фанатов в преддверии очередного очного поединка не утихают почти ни на минуту, учитывая всю историю развития отношений игроков. Что же ждёт всех нас 20 мая на центральном корте «Форо Италико»? Узнаем совсем скоро.