Медведев в шаге от первого финала грунтового «Мастерса»! Даниил разгромил обидчика Рублёва

В четверг, 18 мая, на «Мастерсе» в Риме (Италия) проходят заключительные четвертьфинальные матчи у мужчин. Первыми на корт вышли третья ракетка мира Даниил Медведев и немецкий теннисист Янник Ханфман, занимающий 101-е место в рейтинге ATP. До четвертьфинала Медведев, будучи сеяным, провёл три матча на турнире, отдав в них лишь один сет. Причём случилось это в третьем круге, когда соперником россиянина был испанец Бернабе Сапата-Миральес (31). Даниил одержал тогда волевую победу — 3:6, 6:1, 6:3. А вот с Александром Зверевым (19) Медведев уложился в два сета — 6:2, 7:6. Хотя простым тот поединок, разумеется, нельзя назвать.

Выход Медведева в четвертьфинал, вообще говоря, не стал неожиданностью. Игрок из топ-3 добрался до восьмёрки лучших на турнире — что же тут удивительного? Вместе с тем приятно, что россиянин на неудобном себя грунте сумел приблизиться к своему лучшему результату на грунтовых «Мастерсах». Причём где — в Риме, где у него до этого было три поражения в трёх матчах! А вот Ханфмана на этой стадии не ожидали увидеть. Немец успешно выступил в квалификации, а в основной сетке порадовал своих болельщиков яркими победами. В этой связи стоит выделить матч второго круга, где Янник в двух сетах обыграл девятую ракетку мира Тейлора Фритца, и поединок четвёртого раунда, где неудачу потерпел Андрей Рублёв (6) — матч закончился со счётом 7:6, 4:6, 6:3 в пользу его соперника.

Ханфману уже 31 год, но титулов ATP у него пока нет. Более того, он и в финалах-то побывал лишь дважды. Было это довольно давно, зато на грунте: в Гштааде-2017 и в Кицбюэле-2020. А в текущем сезоне немец лишь раз дошёл до полуфинала — в Хьюстоне в апреле. Медведев никогда ранее не играл со своим сегодняшним оппонентом. Несмотря на не слишком высокий статус соперника, россиянин в преддверии поединка не собирался расслабляться. «Видел частично матч Ханфмана, а также его третий сет против Чеккинато. Он сейчас хорошо играет. По-моему, он неплохо играл уже в Хьюстоне и Мадриде, просто не выходил в финал или что-то в этом роде. Его прорыв в четвертьфинал из квалификации связан с игрой на отличном уровне, так что я должен быть на высоте, чтобы попытаться победить его», — цитирует Даниила пресс-служба ATP.

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Риме Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Вместе с тем финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считал Медведева явным фаворитом противостояния. «Медведев играет с каждым матчем всё лучше и лучше. Чтобы обескуражить игрока, как это делал Ханфман в матче с Рублёвым, — не думаю, что Яннику это удастся против Медведева. У Даниила есть преимущество в матче с Ханфманом. Он должен выиграть», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

А вот олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина высказалась более осторожно. «Ханфман обыграл Андрюшу Рублёва — это такая сенсация. Очень атлетичный, сильный немец. У него мощные подачи с такой общей хорошей игрой. Даниилу будет непросто. Когда играешь с кем-то в первый раз, ты не знаешь соперника. Можно сказать, что это такой кот в мешке. Для Даниила будет звоночек, что немец обыграл Рублёва. Нужно особым образом настраиваться на этого теннисиста и показывать с самого начала теннис высокого уровня. Лёгкой прогулки точно не будет», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

В начале матча теннисисты обменялись брейками, причём Медведев под ноль взял подачу соперника, а вот на своей подаче допустил сразу две двойные ошибки. А затем россиянин выиграл четыре гейма подряд и повёл 5:1. При этом третий гейм Даниил выиграл с третьего брейк-пойнта, а в пятом, выйдя на брейк-пойнт, сразу же добился своей цели. После этого Ханфман под ноль взял свою подачу, однако затем Медведев подал на сет, отыграв по ходу гейма двойной брейк-пойнт, — 6:2. В первой партии россиянин превзошёл соперника по виннерсам (14 против 6), хотя и невынужденных ошибок у него оказалось больше (7 против 4).

Второй сет, как и первый, Медведев также начал с брейка, а в долгом втором гейме, по ходу которого пять раз было «ровно», ушёл с двух брейк-пойнтов — 2:0. Затем соперники взяли по гейму на подаче, после чего обменялись брейками — 4:2 в пользу россиянина. Далее Даниил ещё раз взял подачу соперника, со второй попытки реализовав тройной брейк-пойнт, после чего без особых трудностей подал на матч — 6:2, 6:2.

Забавная статистика: Медведев насобирал восемь эйсов, но при этом допустил семь двойных ошибок. А у его соперника в обеих этих графах оказались нули.

Вот так Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме. Это повторение его лучшего результата на грунтовых «тысячниках» (после Монте-Карло-2019). В 1/2 финала он сыграет с победителем противостояния Стефанос Циципас (Греция, 5) — Борна Чорич (Хорватия, 15). Этот матч также пройдёт сегодня, 18 мая. В другом полуфинале сойдутся Хольгер Руне (Дания, 7) — Каспер Рууд (Норвегия, 4). За всеми событиями следите на «Чемпионате».