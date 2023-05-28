Суперкамбэк Хачанова на «Ролан Гаррос»! Карен ругался на корт, но стартовал с победы

В воскресенье, 28 мая, начался 122-й по счёту розыгрыш главного грунтового турнира сезона – «Ролан Гаррос». В мужскую сетку по традиции последних лет благодаря своему рейтингу попали три российских теннисиста – Карен Хачанов (11-й номер посева), Андрей Рублёв (7) и Даниил Медведев (2). К ним присоединились ещё Аслан Карацев, который вышел в основную сетку турнира из квалификации, и Александр Шевченко, хорошо проявивший себя на глиняной части нынешнего сезона и впервые оказавшийся в основе «Шлема».

Первым из отечественных игроков вступил в борьбу на турнире Карен Хачанов. Во время грунтового сезона 27-летнему уроженцу Москвы удалось сыграть на четырёх турнирах. Лучшим результатом стал четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде, где по ходу соревнований он выбил из сетки бразильца Монтейро, хозяина кортов Баутиста-Агута и своего соотечественника Рублёва. Правда, в полуфинал испанского «тысячника» Карен так и не сумел забраться, уступив грозному Карлосу Алькарасу в двух партиях. Накануне парижского мэйджора финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказывал следующее мнение по поводу перспектив Хачанова в столице Франции: «Открывает «Ролан Гаррос» Хачанов. Ему нравится турнир, любит принимать в нём участие. Хотел бы, чтобы он был одним из фаворитов «Ролан Гаррос», но, глядя на возможности Карена, скажу, что пройдёт 3–4 круга», — сказал Чесноков в интервью Sport24.

В соперники Карену по первому кругу «Ролан Гаррос» — 2023 достался француз Констан Летьен, который к домашнему «Шлему» подошёл с серией из восьми поражений. Примечательно, что этот игрок ранее никогда не преодолевал барьер стартового раунда на престижных парижских соревнованиях.

В начале первого сета Констан смотрелся более надёжно и уверенно, к тому же Карен порой ошибался во время розыгрышей. В награду француз сделал первый брейк уже почти в дебюте партии и повёл со счётом 3:1. Следом хозяин кортов отдал свою подачу «под ноль», позволив своему сопернику сравнять счёт – 3:3. Но Летьен сумел дожать оппонента в стартовом сете, взяв следом три решающих гейма – 6:3. Именно с таким счётом 31-летний уроженец Амьена оставил этот сет за собой.

Парить над кортом их хозяин продолжал и в следующей партии. В первые полтора часа игры «волшебник» (именно так называет себя в шутку Констан) играл очень уверенно. Француз раз разом креативил, гонял по углам Карена, лишал ритма, делал свечи и умело пользовался укороченными. Россиянин же, в свою очередь, был словно сам не свой. К тому же Карена явно не устраивал корт. «Корт в этом году очень хороший. Нужно больше воды, больше воды. Отлично подготовили корт. Как будто мы в лесу, на озере», – в сердцах высказался Хачанов во время одного из моментов. Во второй партии серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в одиночном разряде смог взять лишь один (!) гейм у своего не самого статусного оппонента – 1:6. Таким образом, Летьена отделял всего сет от главной сенсации стартового дня соревнований.

Констан Летьен Фото: Clive Mason/Getty Images

Отметим, что россиянин до этого всего лишь дважды уходил с 0-2 по сетам на «Шлемах: удавалось теннисисту это в матче с Янником Синнером (Италия) на US Open – 2020 и в поединке с американцем Фрэнсисом Тиафо на Уимблдоне-2018. Карен решил не откладывать камбэк на потом и предпочёл действовать активнее сразу. Первые звоночки на брейк от Хачанова появились уже на старте третьей партии, однако соперник россиянина отыграл брейк-пойнт и забрал свою подачу. Так игроки дошли до счёта 2:2. Однако затем 27-летний уроженец Москвы завладел полным преимуществом и оставил за собой сразу четыре гейма подряд – 6:2.

Карен Хачанов Фото: Clive Mason/Getty Images

11-я ракетка мира продолжил активно давить и в четвёртом сете. Если сразу соперники обменялись своими подачами (1:1), то затем, как и в предыдущей партии, россиянин включился и забрал сразу несколько геймов подряд. Как итог – 6:1 в пользу Хачанова. При этом стоит отметить, что Летьен испытывал проблемы с передвижением, раз за разом прибегая к медицинским тайм-аутам.

Решающий сет стал очень качельным. Хачанов повёл с ходу со счётом 2:0, однако француз не сдался и с ходу сделал обратный брейк, а затем и вовсе сравнял счёт – 2:2. До счёта 3:3 соперники держали свою подачу, при этом в шестом гейме Карен не закрыл сразу три брейк-пойнта. Однако решающий брейк россиянин сделал уже в следующем гейме на приёме – 5:3. При этом подать на матч у него получилось без проблем. Чемпион ОИ-2020 закрыл гейм под ноль и оставил этот сумасшедший поединок за собой – это 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3. Игра продолжалась чуть более трёх с половиной часов.

Так Карен Хачанов принёс России первую победу на «Ролан Гаррос» — 2023 в мужском одиночном разряде. Наш теннисист во втором круге сразится с представителем Молдавии Раду Алботом.