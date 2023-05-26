«Если Костюк меня ненавидит, ладно». Откровения Соболенко перед стартом «Ролан Гаррос»

Весенняя часть грунтового сезона – 2023 подходит к своему финалу. Последним турниром, который пройдёт на глиняном покрытии на этом отрезке года, будет «Ролан Гаррос». Уже в воскресенье, 28 мая, стартуют матчи первого раунда на французском ТБШ. Свой дебютный поединок в Париже в ближайшее воскресенье проведёт и вторая ракетка мира, представительница Беларуси Арина Соболенко. Уроженка Минска ответила на вопросы журналистов перед матчем первого круга с Мартой Костюк, хоть и не все из них были удобными для чемпионки Australian Open.

— Арина, добро пожаловать обратно на «Ролан Гаррос». Расскажите нам о том, как вы себя чувствуете, а также о том, как проходят ваши приготовления к турниру.

— Да, я очень счастлива быть здесь, чувствую себя хорошо. Подготовка проходит хорошо. Просто не могу дождаться, когда сыграю здесь свой первый матч.

— Любопытно, как хорошо прошли последние две недели в плане перезагрузки. Возможно, это было во благо — не играть много во время двухнедельного турнира прямо перед «Ролан Гаррос».

— Да, я действительно думаю, что то, что случилось со мной в Риме, было хорошо. Это был хороший урок для всех нас. Да, я была измотана, но мы уже хорошо восстановились. Я смогла подзарядиться и начать всё сначала.

— Не могли бы вы рассказать нам немного о своих первых ощущениях на грунте в Париже и о том, что вы, возможно, изменили в своей игре и для грунта в частности?

— Чувствую себя определённо лучше, чем в Риме. Корты намного лучше, чем там. Да, я действительно хорошо себя чувствую на этих кортах. Да. Я не знаю, что сказать (улыбается). Это приятное чувство.

— В какой степени вы осознаёте, что потенциально можете стать первой ракеткой мира по итогам турнира? Насколько это для вас мотивирующий фактор, если это так?

— Я не зацикливаюсь на этом. Потому что каждый раз, когда я сосредотачиваюсь на чём-то подобном, например, на очках, рейтинге, результатах, я выступаю не лучшим образом. Поэтому я просто хочу сконцентрироваться на себе, на своей игре, и убедиться, что я показываю свой лучший теннис. Тогда мы увидим, что произойдёт через эти пару недель.

Арина Соболенко Фото: Alex Pantling/Getty Images

— Теннис часто связан с соперничеством между игроками. Интересно, чувствуете ли вы, что как будто устанавливаете соперничество между собой, Игой Свёнтек и Еленой Рыбакиной, топ-3, которая сейчас находится на вершине игры? Может быть, ваша тройка отделяет себя от общей массы игроков?

— Что вы имеете в виду, говоря «отделяете себя»? Как будто мы не близки к друг другу или что?

— Извините, я имею в виду, что вы втроём, может быть, находитесь на высоком уровне по сравнению с другими игроками.

— Да, я имею в виду, это что-то действительно замечательное. Я считаю, что для тенниса полезно видеть, как лучшие игроки стабильно добиваются успеха. Я думаю, что это выводит всех на новый уровень и побуждает всех добиваться большего и играть лучше. Вот видите, как Ига подтолкнула меня, в прошлом сезоне (улыбается). Я думаю, это что-то действительно важное и на что приятно смотреть. По моему мнению, людям полезно смотреть подобные матчи и видеть, что лучшие игроки выходят в решающие стадии турнира. Например, я думаю, что людям полезно наблюдать за теннисом топ-уровня в финалах.

— Во время аналогичного интервью Ига сказала, что ей придавал дополнительную мотивацию тот факт, что она чаще играет с вами и Еленой в финалах. Вы чувствуете то же самое или вам нравится, что если вы выходите в финал на крупном турнире, то играете, возможно, с теми же теннисистами и у вас свежи в памяти другие матчи, другие финалы?

— На самом деле, мне это очень нравится, потому что у нас всегда тяжёлые битвы с Игой или Еленой. Так что да, для меня это действительно дополнительная мотивация. Именно об этом я и говорю сейчас: это действительно поднимает тебя на следующий уровень. Ты так усердно работаешь, чтобы выиграть титул. Лёгких матчей не бывает. Так что, да, это действительно очень мотивирует меня продолжать двигаться вперёд, продолжать делать то, что мы делаем.

— Очевидно, вы проводите потрясающий сезон с самого его старта. Мне просто интересно узнать, если вы чувствуете, что это трансформируется и на грунт, может быть, вы стали лучшим игроком, чем когда-либо, во многих отношениях? Вы чувствуете, что играете на грунте лучше, чем когда-либо?

— Чем когда-либо?

— Да.

— Да, я так думаю. На грунте я чувствовала себя иначе, чем в прошлом году или примерно два года назад. Да, я чувствую, что у меня лучше получается играть на грунте сейчас (улыбается).

— Впервые вы приезжаете на ТБШ, выиграв до этого мэйджор. Чувствуете ли вы себя совершенно по-другому на этот раз? Не кажется ли вам, что на вас оказывается немного большее давление? Очевидно, что здесь больше внимания, но какой настрой у вас на этот грунтовый «Шлем» после победы в Австралии?

— На самом деле, после того как я выиграла Аustralian Open, я думала, что будет легче, но это не то же самое: я имею в виду, что всё ещё должна показать свой лучший теннис и тот факт, что у меня есть один «Большой шлем» в коллекции, не поможет мне одержать победу в следующем мэйджоре. Все приедут и попытаются победить меня. Поэтому я должна показывать свой лучший теннис каждый раз, когда выхожу на корт. Так что это ничего не меняет. Наверное, мысленно я сейчас как будто бы верю в себя больше, чем когда-либо, в то, что смогу хорошо выступить на мэйджорах. Вероятно, я смогу выиграть ещё несколько ТБШ.

— В Штутгарте вы сказали, что, если бы вы могли закончить СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. – Прим. «Чемпионата»), вы бы это сделали. Была ли какая-то реакция со стороны Марты Костюк по этому поводу? Как вы справитесь с той ситуацией, что после матча в первом круге вы не пожмёте друг другу руки?

— Что ж, я не знаю, последовала ли какая-то реакция с её стороны. Но, да, это правда, если бы я могла её остановить, я бы остановила. А насчёт рукопожатий, то я в принципе понимаю их. Я представляю себе, что если они пожмут руки россиянкам или белорускам, то они получат очень много сообщений из своих стран. Так что я как бы понимаю, почему они этого не делают. В то же время, по моим ощущениям, спорт не должен быть в политике. То есть мы же просто спортсмены. Если они чувствуют себя хорошо, когда нет рукопожатия, я рада за них.

— Арина, вы готовы стать первой ракеткой мира?

— Думаю, да (улыбается). Я не знаю. Думаю, что я стала намного лучше и у меня есть всё, чтобы быть №1. Но опять же, не хочу зацикливаться на этом. Я просто хочу сконцентрироваться на своей игре, хочу каждый раз показывать свой лучший теннис, а после сезона мы посмотрим, готова я или нет.

— После Рима вы сказали, что вам нужно некоторое время, чтобы перезарядиться. Чувствуете ли вы прилив сил? Что вы сделали, чтобы добиться этого?

— Да, конечно. Я много лечилась у своего физиотерапевта. У меня было несколько выходных, чтобы насладиться Римом, затем Парижем. Это были действительно хорошие пару дней. Да, а потом я снова начинала тренироваться.

— Относительно игры против Марты. Трудно ли выходить на матч, когда вы знаете, что соперница имеет по отношению к вам лично эти негативные эмоции? То есть я знаю, что это очевидно выходит за рамки вас лично, но это также и вас касается.

— Я не хочу тратить свою энергию на такие вещи. То есть это не моё дело. Если она меня ненавидит, хорошо, я ничего не могу с этим сделать. Будут люди, которые меня любят, будут люди, которые меня ненавидят. Если она меня ненавидит, ладно. Я к ней ничего подобного не испытываю.

— Я уже спрашивал вас об игре на грунте, и вы, возможно, чувствуете, что стали лучше, чем были раньше. Не могли бы вы рассказать об этом поподробнее? Что есть у вас в арсенале из того, что сейчас умеете делать лучше? Как бы вы оценили свою работу за последние три года? Последние три года вы проигрывали здесь в трёх партиях в третьем раунде. Не оставляет ли это немного горького привкуса у вас?

— Да, последние годы были не очень удачными для меня здесь, на «Ролан Гаррос». Это дополнительная мотивация для меня работать лучше. Да, я думаю, что физически я стала сильнее, поэтому я могу лучше двигаться на грунте, я не тороплю события и спокойна на корте. Так что многое я улучшила с тех пор. Я бы сказала, что улучшения последовали с прошлого года, и именно поэтому это делает меня «улучшенным» игроком на грунте. И, да, в последние годы результаты здесь были недостаточно хорошими. Я собираюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы улучшить результаты здесь.