Звездопад на «Ролан Гаррос» — 14 сеяных зачехлили ракетки! Расписание, расклады и сетки

А во вторник завершится первый круг. В этот день сыграют Даниил Медведев и сёстры Андреевы.

В понедельник, 29 мая, в Париже на грунтовом турнире «Большого шлема» состоялись 48 матчей первого круга – по 24 у мужчин и женщин. В борьбу вступили 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович, первая ракетка мира Карлос Алькарас и ещё восемь россиян. Причём если накануне выиграли семь из семи наших теннисистов, то во второй день тоже было семь побед, но уже при одном поражении. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.

Итоги второго дня. 29 мая, понедельник

Поклонники тенниса с нетерпением ждали, как проявит себя 22-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович после раннего поражения в 1/4 финала «Мастерса» в Риме от датчанина Хольгера Руне. Но серб, посеянный под третьим номером на «Ролан Гаррос», довольно уверенно на старте справился в трёх сетах с американцем Александром Ковачевичем и теперь во втором круге сразится с неуступчивым венгром Мартоном Фучовичем.

Мужчины. Первый круг

де Минор (Австралия, 18) – Ивашко (Беларусь) – 6:1, 5:7, 6:1, 6:3.

Шварцман (Аргентина) – Сапата-Миральес (Испания, 32) – 1:6, 6:7, 6:2, 6:0, 6:4.

Карацев (Россия, Q) – Попырин (Австралия) – 6:3, 6:7, 6:1, 6:2.

Фоньини (Италия) – Оже-Альяссим (Канада, 10) – 6:4, 6:4, 6:3.

Джокович (Сербия, 3) – Ковачевич (США) – 6:3, 6:2, 7:6.

Тиранте (Аргентина, Q) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 25) – 6:2, 4:6, 6:3, 6:4.

Качин (Аргентина) – Тим (Австрия) – 6:3, 6:2, 6:7, 4:6, 6:2.

Легечка (Чехия) – Штруфф (Германия, 21) – 7:5, 1:6, 6:3, 3:6, 6:1.

Алькарас (Испания, 1) – Коболли (Италия, Q) – 6:0, 6:2, 7:5.

Синнер (Италия, 8) – Мюллер (Франция) – 6:1, 6:4, 6:1.

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Не испытал в этот день особых проблем и лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас из Испании. Онн тоже в трёх сетах справился со своим соперником – итальянцем Флавио Коболли, причём повесил ему в первой партии «баранку». Но не все сеяные в этот день выстояли. Самый высокий номер посева у проигравшего оказался в этот день у канадца Феликса Оже-Альяссима (10), который в трёх сетах проиграл итальянцу Фабио Фоньини. Сошли с дистанции также голландец Ботик ван де Зандсхулп (25), немец Ян-Леннард Штруфф (21) и испанец Бернабе Сапата-Миральес (32), не удержавший преимущество 2:0 по сетам в противостоянии с аргентинцем Диего Шварцманом. Всего же за два дня проиграли шесть сеяных теннисистов-мужчин. Из россиян в этот день сыграл только один квалифаер Аслан Карацев, который в четырёх сетах победил австралийца Алексея Попырина.

У женщин потери среди сеяных оказались более существенными. Проиграла 10-я ракетка турнира Петра Квитова, бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова (16), итальянка Мартина Тревизан (26). Увы, среди проигравших сеяных оказалась и представительница России Вероника Кудерметова (11), которую в матче со словачкой Анной Шмидловой сгубили невынужденные ошибки – 40 за два сета. Зато сенсацию преподнесла лаки-лузер Элина Аванесян, которая сумела победить в трёх сетах олимпийскую чемпионку Токио Белинду Бенчич (12). Всего же за два дня у женщин проиграли восемь сеяных теннисисток, а если учесть и шесть мужчин, то получился настоящий звездопад.

Что касается россиянок, то, кроме Кудерметовой, в этот день победили все остальные наши девушки. Помимо упомянутой уже Аванесян, это также Анастасия Павлюченкова, Диана Шнайдер, Варвара Грачёва, Анна Блинкова и Екатерина Александрова (23). Всего за два дня из российских мужчин и женщин старт приняли 15 игроков, и 14 из них шагнули во второй круг.

Женщины. Первый круг

Кис (США, 20) – Канепи (Эстония) – 6:1, 3:6, 6:1.

Пера (США) – Контавейт (Эстония) – 7:6, 6:2.

Павлюченкова (Россия, SR) – Л. Фрухвиртова (Чехия) – 6:2, 6:2.

Векич (Хорватия, 22) – Ястремская (Украина, Q) – 6:2, 7:5.

Стивенс (США) – Кар. Плишкова (Чехия, 16) – 6:0, 6:4.

Шнайдер (Россия) – Марино (Канада) – 6:3, 7:5.

Аванесян (Россия, LL) – Бенчич (Швейцария, 12) – 6:3, 2:6, 6:4.

Грачёва (Россия) – Галфи (Венгрия) – 6:4, 2:6, 6:1.

Путинцева (Казахстан) – Заневская (Бельгия) – 7:5, 7:6.

Свитолина (Украина, SR) – Тревизан (Италия, 26) – 6:2, 6:2.

Гарсия (Франция, 5) – Сиюй Ван (Китай) – 7:6, 4:6, 6:4.

Блинкова (Россия) – Бонавентюр (Бельгия) – 6:2, 6:0.

Шмидлова (Словакия) – В. Кудерметова (Россия, 11) – 6:3, 6:1.

Александрова (Россия, 23) – Томова (Болгария) – 6:1, 2:6, 6:1.

Коччаретто (Италия) – Квитова (Чехия, 10) – 6:3, 6:4.

Остапенко (Латвия, 17) – Мартинцова (Чехия) – 6:3, 7:5.

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Расписание третьего дня. Интересные матчи вторника, 30 мая

Во вторник пройдут последние 40 матчей первого круга – по 20 у мужчин в нижней половине сетки и женщин в верхней половине. У мужчин в борьбу вступает Даниил Медведев (2), выигравший перед Парижем «Мастерс» в Риме. Кроме него, из топ-10 также сыграют Каспер Рууд (4), Хольгер Руне (6) и Тейлор Фритц (9).

Мужчины. Первый круг

12:00. Э. Имер (Швеция, Q) – Рууд (Норвегия, 4)

13:30. Зверев (Германия, 22) – Харрис (ЮАР, SR)

13:30. Бублик (Казахстан) – Цеппьери (Италия, Q)

14:15. Уайлд (Бразилия, Q) – Медведев (Россия, 2)

15:30. Руне (Дания, 6) – Юбэнкс (США)

17:00. Ммо (США) – Фритц (США, 9)

17:00. Скатов (Казахстан, Q) – Димитров (Болгария, 28)

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У женщин из россиянок не сыграли ещё сёстры Андреевы, которые начинают турнир матчами с американками – Элисон Риске и Эммой Наварро. Также стартуют на турнире первая ракетка мира Ига Свёнтек, американка Кори Гауфф (6), Онс Жабер (7) из Туниса и чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (4).

Женщины. Первый круг

12:00. Калинина (Украина, 25) – Парри (Франция, WC)

12:00. М. Андреева (Россия, Q) – Риске (США)

12:45. Бронцетти (Италия) – Жабер (Тунис, 7)

13:30. Данилович (Сербия, Q) – Байндль (Украина)

14:00. Цуренко (Украина) – Крейчикова (Чехия, 13)

14:00. Масарова (Испания) – Гауфф (США, 6)

15:30. Рыбакина (Казахстан, 4) – Б. Фрухвиртова (Чехия, Q)

16:15. Свёнтек (Польша, 1) – Бушкэ (Испания)

17:30. Азаренко (Беларусь, 18) – Андрееску (Канада)

17:30. Э. Андреева (Россия, LL) – Наварро (США, WC)

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«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».