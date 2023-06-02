Марат Сафин шокировал не только зрителей на трибунах, но и своего соперника.

Без лишних стеснений. Россиянин снял с себя одежду во время матча «Ролан Гаррос» — 2004

«Ролан Гаррос» — не самый успешный турнир «Большого шлема» для легендарного российского теннисиста Марата Сафина. В Париже чемпион US Open – 2000 и Australian Open — 2005 Сафин выходил в полуфинал в 2002-м и ещё раз добирался до стадии четвертьфинала в 2000-м.

Тем не менее именно на «Ролан Гаррос» состоялся примечательный околоспортивный момент, который вспоминают почти всегда при обсуждении личности Марата. В 2004-м Сафин снял с себя шорты прямо во время матча, чем ошеломил не только французскую публику, но и своего соперника Феликса Мантилью.

Сезон-2004 ознаменовался для Сафина возвращением на корт после травмы запястья, из-за которой он пропустил почти год. Марат блестяще выступил на Australian Open – россиянина смог остановить только Роджер Федерер в финальном матче. Марат более-менее восстановил позиции в рейтинге ATP, поднявшись с 86-го на 20-е место всего за четыре месяца с начала года.

Марат Сафин на «Ролан Гаррос» — 2004 Фото: Clive Mason/Getty Images

На «Ролан Гаррос» — 2004 Сафин считался тёмной лошадкой. В число главных фаворитов турнира не входил, но мало кто удивился бы, увидев его как минимум в четвертьфинале. Марат стартовал с победы над аргентинцем Агустином Кальери, который снялся в матче первого раунда при счёте 7:5, 1:6, 1:4 из-за травмы ноги.

Во втором круге Сафин вымучил победу в изнурительном противостоянии с испанцем Феликсом Мантильей — 4:6, 6:2, 2:6, 7:6, 11:9. Соперники сражались на корте 4 часа и 37 минут. Россиянин допустил 117 невынужденных ошибок против 40 — у Мантильи и всё равно сумел выиграть. Но запомнилась эта игра не удивительной статистикой, а эпатажным поведением Сафина.

В пятом сете при счёте 4:3 Марат Сафин неожиданно снял с себя шорты. Сделал он это без лишних стеснений после того, как вытащил безнадёжный укороченный мяч и взял розыгрыш. Сафин не засветил чего-либо интимного, поскольку на нём было облегающее нижнее бельё, которое к тому же почти полностью прикрывала длинная футболка. Тем не менее издали многим показалось, что под шортами у Сафина ничего нет.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Видео доступно на Youtube-канале Roland Garros.

Парижская публика одарила российского теннисиста одобрительными овациями, а выдавшего ему предупреждение за неспортивное поведение судью Карлоса Бернардеса – громким свистом. Это предупреждение стало для Марата вторым в матче (первое было за сломанную ракетку) и привело к штрафу в одно очко.

Марат тщетно пытался спорить с Бернардесом и супервайзером ITF Майком Моррисси, после чего иронично поаплодировал решению рефери. Хорошо, что не сорвался из-за столь мелкой ситуации и относительно спокойно воспринял наказание, избежав более жёстких последствий буквально на ровном месте.

Санкции рефери не помешали Сафину довести дело до непростой победы, но на пресс-конференции после игры Марат жёстко прошёлся по теннисным чиновникам.

«Почему я снял шорты? Не знаю. Потому что, потому что. Просто снял. Просто так случилось. Что меня побудило это сделать? Это и побудило – я хотел, чтобы мне задали пять вопросов об одном и том же. Не знаю, просто захотелось. Мне показалось, что я провёл отличный розыгрыш. Мне захотелось снять с себя одежду. Что в этом плохого? Что непонятного? Мы же должны развлекать зрителей, стараться делать весело. Никто не жаловался, всё было в порядке. Я на корте прилагаю усилия, собрался полный стадион. По-моему, мы отлично поработали. Более четырёх часов прекрасного тенниса. Я старался закончить матч быстрее, но не смог из-за классной игры Феликса.

Из-за этого происшествия официальные лица ATP со мной так обошлись. По-вашему, это справедливо? Думаете, это правда справедливо? Эти люди делают всё возможное, чтобы теннис перестал развлекать. Нельзя делать то, нельзя делать это, нельзя говорить, когда хочешь говорить. Много чего нельзя. Я не хочу вдаваться в детали. Это же просто нелепо. Мне больно на это смотреть. И с каждым годом всё хуже и хуже. Надо что-то с этими теннисными чиновниками делать», — прокомментировал свой поступок Сафин.

Феликс Мантилья на «Ролан Гаррос» — 2004 Фото: Clive Mason/Getty Images

Феликс Мантилья наблюдал за действиями Сафина сначала с изумлением, а затем с нескрываемой улыбкой. Испанца застал врасплох поступок Марата.

«Я удивился, да. Это был очень важный момент матча, а Марат снимает с себя одежду, и все видели его… Не знаю, как сказать. Пятую точку», — заявил Мантилья.

Сафина поддержала звёздная американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт, которая согласилась, что штраф в одно очко – чрезмерно жёсткая санкция.

«Думаю, это неуместное решение судьи. Марат определенно делал это не в порыве гнева. А ведь нам всегда говорят, чтобы мы как можно более расслабленно вели себя на корте», — сказала Дэвенпорт

Сафина оштрафовали на $ 500 за сломанную ракетку в матче с Мантильей. Снятые шорты Марату простили, словно прислушавшись к его словам об ограничениях свободы на корте.

В третьем раунде «Ролан Гаррос» — 2004 Сафин прошёл итальянца Потито Стараче — 6:7, 6:4, 3:6, 7:5, 7:5, а на следующей стадии уступил аргентинцу Давиду Налбандяну — 5:7, 4:6, 7:6, 3:6. Результат в Париже получился не очень хорошим, но зато Марат навсегда вписал своё имя в историю турнира. Снятые шорты Сафина – постоянный гость в различных подборках самых запоминающихся моментов за всё время проведения «Ролан Гаррос». Сейчас вряд ли найдётся в хорошем смысле развязный теннисист, который сделает нечто подобное.