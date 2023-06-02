Нашим нет равных — сразу 8 россиянок в третьем круге! Турнирные расклады «Ролан Гаррос»

В четверг, 1 июня, в Париже на грунтовом турнире «Большого шлема» завершился второй круг. Состоялись 32 матча – по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Свои поединки провели первая ракетка мира Ига Свёнтек, чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина и четыре россиянина. Правда, не все из них прошли дальше по сетке, однако всё равно был установлен рекорд представительства. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.
Итоги пятого дня. 1 июня, четверг
После схода с дистанции Даниила Медведева (2) наиболее высоко сеянным теннисистом в нижней половине сетки стал норвежец Каспер Рууд (4), который в четверг уверенно преодолел барьер второго круга. А вот восьмая ракетка турнира Янник Синнер после 5,5-часового сражения был вынужден признать поражение от немца с русскими корнями Даниэля Альтмайера. В той же части сетки проиграл и последний россиянин Аслан Карацев, который хоть и взял первый сет в матче с американцем Фрэнсисом Тиафо, а в третьем имел два сетбола, но всё же не реализовал несколько своих возможностей и в итоге проиграл в четырёх партиях. Таким образом, к третьему кругу россиян в этой группе не осталось.
Этчеверри (Аргентина) – де Минор (Австралия, 18) – 6:3, 7:6, 6:3.
Рууд (Норвегия, 4) – Цеппьери (Италия, Q) – 6:3, 6:2, 4:6, 7:5.
Альтмайер (Германия) – Синнер (Италия, 8) – 6:7, 7:6, 1:6, 7:6, 7:5.
Тиафо (США, 12) – Карацев (Россия, Q) – 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.
Николас Харри (Чили) – Томми Пол (США, 16) – 3:6, 6:1, 6:4, 7:5.
Зверев (Германия, 22) – Молчан (Словакия) – 6:4, 6:2, 6:1.
Фритц (США, 9) – Риндеркнеш (Франция) – 2:6, 6:4, 6:3, 6:4.
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Зато порадовали российские женщины. Из трёх теннисисток, игравших в этот день, дальше по сетке продвинулись две – Мирра Андреева и Екатерина Александрова. Таким образом, с учётом нижней половины сетки, в третьем круге оказалось сразу восемь россиянок – ровно четверть от всех участниц. Это наивысший показатель среди всех стран. Ближе находятся только американки – шесть игроков в третьем раунде, по две представительницы у Казахстана и Украины, у остальных стран по одной участнице. Это Канада, Румыния, Китай, Сербия, Тунис, Италия, Бельгия, Чехия, Польша, Беларусь, Испания, Дания, Бразилия и Словакия.
Дей (США, Q) – Кис (США, 20) – 6:2, 4:6, 6:4.
Хаддад-Майя (Бразилия, 14) – Шнайдер (Россия) – 6:2, 5:7, 6:4.
Рыбакина (Казахстан, 4) – Носкова (Чехия) – 6:3, 6:3.
М. Андреева (Россия, Q) – Парри (Франция, WC) – 6:1, 6:2.
Пера (США) – Векич (Хорватия, 22) – 3:6, 6:4, 6:3.
Свёнтек (Польша, 1) – Лю (США) – 6:4, 6:0.
Александрова (Россия, 23) – Фридзам (Германия) – 6:2, 6:0.
Жабер (Тунис, 7) – Доден (Франция) – 6:2, 6:3.
Гауфф (США, 6) – Грабер (Австрия) – 6:2, 6:3.
Цуренко (Украина) – Дэвис (США) – 6:3, 1:0 (отказ).
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Расписание шестого дня. Интересные матчи пятницы, 2 июня
В пятницу стартует третий круг в одиночном разряде. Будет сыграно 16 матчей – по восемь у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. У мужчин в этой части осталось два россиянина – Карен Хачанов (11) и Андрей Рублёв, которые в случае выхода в четвёртый круг сыграют там друг с другом. Также в этот день сыграют все три претендента на звание первой ракетки мира по итогам турнира – Карлос Алькарас (1), Новак Джокович (3) и Стефанос Циципас (5).
12:00. Хачанов (Россия, 11) – Коккинакис (Австралия, WC)
13:30. Сонего (Италия) – Рублёв (Россия, 7)
15:00. Фоньини (Италия) – Офнер (Австрия, Q)
15:30. Музетти (Италия, 17) – Норри (Великобритания, 14)
15:45. Джокович (Сербия, 3) – Давидович-Фокина (Испания, 29)
17:00. Шварцман (Аргентина) – Циципас (Греция, 5)
17:00. Варильяс (Перу) – Хуркач (Польша, 13)
17:45. Алькарас (Испания, 1) – Шаповалов (Канада, 26)
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У женщин из восьми поединков только в трёх не будет россиянок, а в остальных пяти сыграет хотя бы по одной нашей спортсменке. Причём будет уже второе российское дерби за турнир – Потапова (24) – Павлюченкова (SR). За места во второй неделе ТБШ также поспорят Дарья Касаткина (9), Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Элина Аванесян (LL).
12:00. Стирнс (США) – Касаткина (Россия, 9)
12:45. Мертенс (Бельгия, 28) – Пегула (США, 3)
13:30. Павлюченкова (Россия, SR) – Потапова (Россия, 24)
14:00. Блинкова (Россия) – Свитолина (Украина, SR)
14:15. Рахимова (Россия) – Соболенко (Беларусь, 2)
15:00. Таусон (Дания, Q) – Аванесян (Россия, LL)
15:30. Стивенс (США) – Путинцева (Казахстан)
17:30. Мухова (Чехия) – Бегу (Румыния, 27)
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«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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