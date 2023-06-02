Нашим нет равных — сразу 8 россиянок в третьем круге! Турнирные расклады «Ролан Гаррос»

В четверг, 1 июня, в Париже на грунтовом турнире «Большого шлема» завершился второй круг. Состоялись 32 матча – по 16 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Свои поединки провели первая ракетка мира Ига Свёнтек, чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина и четыре россиянина. Правда, не все из них прошли дальше по сетке, однако всё равно был установлен рекорд представительства. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.

Итоги пятого дня. 1 июня, четверг

После схода с дистанции Даниила Медведева (2) наиболее высоко сеянным теннисистом в нижней половине сетки стал норвежец Каспер Рууд (4), который в четверг уверенно преодолел барьер второго круга. А вот восьмая ракетка турнира Янник Синнер после 5,5-часового сражения был вынужден признать поражение от немца с русскими корнями Даниэля Альтмайера. В той же части сетки проиграл и последний россиянин Аслан Карацев, который хоть и взял первый сет в матче с американцем Фрэнсисом Тиафо, а в третьем имел два сетбола, но всё же не реализовал несколько своих возможностей и в итоге проиграл в четырёх партиях. Таким образом, к третьему кругу россиян в этой группе не осталось.

Мужчины. Второй круг



Этчеверри (Аргентина) – де Минор (Австралия, 18) – 6:3, 7:6, 6:3.

Рууд (Норвегия, 4) – Цеппьери (Италия, Q) – 6:3, 6:2, 4:6, 7:5.

Альтмайер (Германия) – Синнер (Италия, 8) – 6:7, 7:6, 1:6, 7:6, 7:5.

Тиафо (США, 12) – Карацев (Россия, Q) – 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.

Николас Харри (Чили) – Томми Пол (США, 16) – 3:6, 6:1, 6:4, 7:5.

Зверев (Германия, 22) – Молчан (Словакия) – 6:4, 6:2, 6:1.

Фритц (США, 9) – Риндеркнеш (Франция) – 2:6, 6:4, 6:3, 6:4.



Подробнее Этчеверри (Аргентина) – де Минор (Австралия, 18) – 6:3, 7:6, 6:3.Рууд (Норвегия, 4) – Цеппьери (Италия, Q) – 6:3, 6:2, 4:6, 7:5.Альтмайер (Германия) – Синнер (Италия, 8) – 6:7, 7:6, 1:6, 7:6, 7:5.Тиафо (США, 12) –– 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.Николас Харри (Чили) – Томми Пол (США, 16) – 3:6, 6:1, 6:4, 7:5.Зверев (Германия, 22) – Молчан (Словакия) – 6:4, 6:2, 6:1.Фритц (США, 9) – Риндеркнеш (Франция) – 2:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Зато порадовали российские женщины. Из трёх теннисисток, игравших в этот день, дальше по сетке продвинулись две – Мирра Андреева и Екатерина Александрова. Таким образом, с учётом нижней половины сетки, в третьем круге оказалось сразу восемь россиянок – ровно четверть от всех участниц. Это наивысший показатель среди всех стран. Ближе находятся только американки – шесть игроков в третьем раунде, по две представительницы у Казахстана и Украины, у остальных стран по одной участнице. Это Канада, Румыния, Китай, Сербия, Тунис, Италия, Бельгия, Чехия, Польша, Беларусь, Испания, Дания, Бразилия и Словакия.

Женщины. Второй круг



Дей (США, Q) – Кис (США, 20) – 6:2, 4:6, 6:4.

Хаддад-Майя (Бразилия, 14) – Шнайдер (Россия) – 6:2, 5:7, 6:4.

Рыбакина (Казахстан, 4) – Носкова (Чехия) – 6:3, 6:3.

М. Андреева (Россия, Q) – Парри (Франция, WC) – 6:1, 6:2.

Пера (США) – Векич (Хорватия, 22) – 3:6, 6:4, 6:3.

Свёнтек (Польша, 1) – Лю (США) – 6:4, 6:0.

Александрова (Россия, 23) – Фридзам (Германия) – 6:2, 6:0.

Жабер (Тунис, 7) – Доден (Франция) – 6:2, 6:3.

Гауфф (США, 6) – Грабер (Австрия) – 6:2, 6:3.

Цуренко (Украина) – Дэвис (США) – 6:3, 1:0 (отказ).



Подробнее Дей (США, Q) – Кис (США, 20) – 6:2, 4:6, 6:4.Хаддад-Майя (Бразилия, 14) –– 6:2, 5:7, 6:4.Рыбакина (Казахстан, 4) – Носкова (Чехия) – 6:3, 6:3.– Парри (Франция, WC) – 6:1, 6:2.Пера (США) – Векич (Хорватия, 22) – 3:6, 6:4, 6:3.Свёнтек (Польша, 1) – Лю (США) – 6:4, 6:0.– Фридзам (Германия) – 6:2, 6:0.Жабер (Тунис, 7) – Доден (Франция) – 6:2, 6:3.Гауфф (США, 6) – Грабер (Австрия) – 6:2, 6:3.Цуренко (Украина) – Дэвис (США) – 6:3, 1:0 (отказ).

Расписание шестого дня. Интересные матчи пятницы, 2 июня

В пятницу стартует третий круг в одиночном разряде. Будет сыграно 16 матчей – по восемь у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. У мужчин в этой части осталось два россиянина – Карен Хачанов (11) и Андрей Рублёв, которые в случае выхода в четвёртый круг сыграют там друг с другом. Также в этот день сыграют все три претендента на звание первой ракетки мира по итогам турнира – Карлос Алькарас (1), Новак Джокович (3) и Стефанос Циципас (5).

Мужчины. Третий круг



12:00. Хачанов (Россия, 11) – Коккинакис (Австралия, WC)

13:30. Сонего (Италия) – Рублёв (Россия, 7)

15:00. Фоньини (Италия) – Офнер (Австрия, Q)

15:30. Музетти (Италия, 17) – Норри (Великобритания, 14)

15:45. Джокович (Сербия, 3) – Давидович-Фокина (Испания, 29)

17:00. Шварцман (Аргентина) – Циципас (Греция, 5)

17:00. Варильяс (Перу) – Хуркач (Польша, 13)

17:45. Алькарас (Испания, 1) – Шаповалов (Канада, 26)



Подробнее 12:00.– Коккинакис (Австралия, WC)13:30. Сонего (Италия) –15:00. Фоньини (Италия) – Офнер (Австрия, Q)15:30. Музетти (Италия, 17) – Норри (Великобритания, 14)15:45. Джокович (Сербия, 3) – Давидович-Фокина (Испания, 29)17:00. Шварцман (Аргентина) – Циципас (Греция, 5)17:00. Варильяс (Перу) – Хуркач (Польша, 13)17:45. Алькарас (Испания, 1) – Шаповалов (Канада, 26)

У женщин из восьми поединков только в трёх не будет россиянок, а в остальных пяти сыграет хотя бы по одной нашей спортсменке. Причём будет уже второе российское дерби за турнир – Потапова (24) – Павлюченкова (SR). За места во второй неделе ТБШ также поспорят Дарья Касаткина (9), Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Элина Аванесян (LL).

Женщины. Третий круг



12:00. Стирнс (США) – Касаткина (Россия, 9)

12:45. Мертенс (Бельгия, 28) – Пегула (США, 3)

13:30. Павлюченкова (Россия, SR) – Потапова (Россия, 24)

14:00. Блинкова (Россия) – Свитолина (Украина, SR)

14:15. Рахимова (Россия) – Соболенко (Беларусь, 2)

15:00. Таусон (Дания, Q) – Аванесян (Россия, LL)

15:30. Стивенс (США) – Путинцева (Казахстан)

17:30. Мухова (Чехия) – Бегу (Румыния, 27)



Подробнее 12:00. Стирнс (США) –12:45. Мертенс (Бельгия, 28) – Пегула (США, 3)13:30.14:00.– Свитолина (Украина, SR)14:15.– Соболенко (Беларусь, 2)15:00. Таусон (Дания, Q) –15:30. Стивенс (США) – Путинцева (Казахстан)17:30. Мухова (Чехия) – Бегу (Румыния, 27)

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».