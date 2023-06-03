«В семье разговариваем по-русски». Главная сенсация «Ролан Гаррос» из Германии

В этом году на «Ролан Гаррос» обилие марафонских матчей: например, 21 из 64 мужских одиночных поединков первого круга в Париже завершился пятью сетами, что стало новым рекордом Открытой эры. Но пока что самой захватывающей получилась рубка во втором круге немца Даниэля Альтмайера (79-я ракетка мира) против восьмого сеяного Янника Синнера – парни сражались на корте 5 часов 26 минут, запротоколировав пятый по продолжительности матч в истории турнира.

Кроме того, первая неделя на «Ролан Гаррос» уже традиционно становится полигоном для сенсаций. В этом году Париж после первого же круга покинули второй сеяный Даниил Медведев и победительница грунтового мэйджора 2021 года Барбора Крейчикова. Сплоховал в Париже и явный фаворит Синнер. В четвёртом сете 24-летний Альтмайер отыграл подачу на матч, ушёл с двух матчболов при счёте 4:5 и в итоге отомстил Синнеру за поражение на US Open — 2022 в пяти партиях.

После сумасшедшей концовки и победы Даниэль расплакался – зрителям на корте имени Сюзанн Ленглен пришлось около минуты ждать, пока немец успокоится. Вместе с ним в боксе теннисиста рыдал его отец Юрий, который родом из Украины. Дома в Кемпене схожие эмоции испытала мама игрока Галина, родившаяся в России.

Дружит с Вавринкой и Джошуа, папа — бывший боксёр

Париж – место силы Альтмайера. В 2020 году занимавший 186-е место в рейтинге Даниэль стал здесь автором сенсации, когда обыграл девятого сеяного Маттео Берреттини в трёх сетах и вышел в 1/16 финала «Ролан Гаррос». «Я люблю вас, огромное спасибо!» – приветствовал по-русски он своих близких на трибунах. Но после этого – как отрезало. До текущего розыгрыша «Ролан Гаррос» немец больше двух лет не мог выиграть матч на «Шлемах».

Даниэль Альтмайер с кумиром детства Роджером Федерером Фото: Из личного архива Альтмайера

«Я исповедую агрессивный стиль игры, который приводит к частым травмам, а восстановление требует времени, после этого вновь нужно набирать форму. Мне уже 24 года, но я всё ещё познаю своё тело», – объясняет Альтмайер. Наивысший рейтинг в карьере немец набрал в прошлом году, когда покорил 53-ю строчку, но он верит, что в ближайшее время способен стать игроком топ-20.

Победу над Синнером, как и большинство других, Дани отметил жестом своего кумира и друга Стэна Вавринки – прикладывает указательный палец к голове. С трёхкратным победителем «Шлемов» его роднит не только потрясающий одноручный бэкхенд. В 2017 году теннисисты пересеклись на турнире в Женеве, Стэн дал пару советов молодому игроку, после чего они регулярно тренируются вместе. Дани был очень признателен, что друг познакомил его с ещё одним кумиром детства – Роджером Федерером.

«Вавринка помог мне не только советами. Когда у меня случился разрыв сухожилия на правой руке, он посоветовал квалифицированных докторов. Но везение словно покинуло меня. Как-то я поскользнулся на хардовом корте, неудачно упал и почувствовал боль в пояснице. После этого я играл с дисбалансом в теле, из-за чего начались проблемы с мышцами живота. Стэн водил меня по врачам и помог научиться распознавать сигналы тела», – рассказал Альтмайер в интервью Bild.

Кроме Стэна, с крутой победой на «Ролан Гаррос» немца поздравил ещё один его друг, боксёр Энтони Джошуа. Они познакомились несколько лет назад в Лондоне через общих приятелей и с тех пор поддерживают друг друга. В прошлом году Дани летал в Саудовскую Аравию на бой британца против Александра Усика. Бокс – второй любимый вид спорта для Альтмайера после тенниса во многом благодаря его отцу, который боксировал на любительском уровне, ещё когда жил в СССР. «Обожаю Джошуа. Мы с тренером посмотрели все фильмы про него в YouTube», – признался Альтмайер.

Мама родом из России, отец — украинец, тренировки в высокогорье

Дани занимается теннисом с пяти лет. У перебравшихся в Германию за несколько лет до рождения Даниэля родителей не было денег для занятий ребёнка с профессиональным тренером. И тогда его отец Юрий включил режим «Короля Ричарда» – как и отец сестёр Уильямс, он проштудировал все возможные книги и пособия по теннису, начав заниматься с сыном самостоятельно. Узнав об увлечении Альтмайера, юному теннисисту помогали также многочисленные родственники.

Дани отмечает победы жестом Вавринки Фото: Из личного архива Альтмайера

«Я не так много знаю об СССР и России. Разве что люди там очень трудолюбивые и дисциплинированные, я в этом убедился на примере своих бабушки и дедушки. У нас огромная семья – когда встречаются все родственники, то собирается человек 100. В семье мы общаемся по-русски, а вообще я на очень хорошем уровне знаю четыре языка. Огромную роль в моём воспитании как личности сыграла мама – если папа очень эмоциональный, то мама спокойная и рассудительная. Она учитель музыки и научила меня играть на фортепиано. Это невероятно успокаивает», – признался Альтмайер.

В детстве Даниэль совмещал тренировки по теннису с занятиями гандболом – утверждает, что этот вид спорта лучше всего развивает интеллектуальные способности. В 10 лет парень отправился на теннисный турнир в Гамбург и стал чемпионом Германии своего возраста. После той победы желание стать профессиональным теннисистом только крепло, и родители перевели его в другую школу, чтобы иметь больше времени для тренировок. В 15 лет Дани дебютировал на турнирах ITF Future, завоевал два титула, а уже в следующем сезоне вошёл в Топ-500.

Дальнейший прогресс игрока замедлили травмы, но Альтмайер нашёл в этом плюсы. «Во время восстановления я ходил на тренинги по саморазвитию, психологии. Узнавал, как продвигать себя в соцсетях, и вник в тонкости работы телевизионного бизнеса. Отчасти это помогло мне сформировать команду. На одном из тренингов я понял, что мне нужен тренер из Южной Америки, потому что люди из этих стран идут в профессию ради денег и заточены на результат. Мой выбор в пользу аргентинца Франциско Юниса оказался правильным», – подсвечивает грани своего успеха немец.

Дани Альмаййер с тренером Франциско Юнисом Фото: Из личного архива Альтмайера

Уже на протяжении нескольких сезонов подготовку к сезону Альтмайер начинает в высокогорной Боготе в Колумбии. Успехи Дани на грунте также во многом обусловлены регулярными спаррингами с лучшими игроками из Южной Америки — Франсиско Серундоло и Себастьяном Баэсом. У этих ребят один общий фитнес-тренер.

Мечтает о выигрыше «Шлема», расслабляется с помощью рыбалки

В этом году Альтмайер начал заметно прибавлять с началом грунтового сезона. Он добрался до финала челленджера в Сарасоте, пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде и прошёл пару кругов в Риме. Во всех матчах он показывал достойную игру. Классно работал бэкхенд, улучшилась подача, а триллер против Синнера в Париже доказал, что немец способен выдерживать затяжные поединки. Если успех в 2020-м во многом был случайным, то мощная победа в этом сезоне – плод многолетней и целенаправленной работы.

«Многие теннисисты мечтают забраться на вершину, чтобы зарабатывать миллионы. Меня это смешит. Потому что знаю – будь у меня хоть € 500 млн, я никогда не перестану работать. Я хочу вставать каждый день и делать то, что мне нравится. Акции, недвижимость или что-то ещё в спорте, я что-нибудь найду. Надеюсь, я не стану тем, кто сидит и просто наслаждается. Мне важно, чтобы мои дети видели, как я работаю и учусь», – философствует теннисист.

Теннисист с другом Энтони Джошуа Фото: Из личного архива Альтмайера

Когда Дани грустно или не ладятся дела на корте, у него есть способ расслабиться и прийти в себя. Он звонит отцу, и они отправляются на рыбалку. «Я стою у воды, закрываю глаза и чувствую себя ребёнком. Лёгким, безмятежным, счастливым. Такая перезагрузка помогает настроиться на новые свершения. В такие моменты накрывает уверенность, что моя мечта о победе на турнире «Большого шлема» не такая уж и иллюзия. Нужно лишь много трудолюбия и немного везения», – настраивается на позитив игрок.

В матче с Синнером немцу несколько раз помогала сетка, мяч несколько раз в опасной близости от коридоров «брил» линии. Удача на «Ролан Гаррос» точно на стороне Альтмайера – почему бы не замахнуться на новый рекорд и победу?