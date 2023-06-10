Свёнтек превзошла Шарапову и Серену. Результаты, расклады и сетки «Ролан Гаррос»

На грунтовом соревновании «Большого шлема» в Париже в субботу, 10 июня, определились несколько чемпионов. И среди них оказались и представители России. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.

Итоги 14-го дня. 10 июня, суббота

В программе дня оказались несколько финалов. И главный из них был разыгран среди женщин в одиночном разряде. До решающего матча добралась первая ракетка мира и прошлогодняя чемпионка Ига Свёнтек, а также дебютантка решающих матчей на ТБШ Каролина Мухова из Чехии. Несмотря на проигранный по всем статьям стартовый сет, Мухова не сдалась, нашла в себе силы и втянула Свёнтек в свою игру. Так Мухова сравняла счёт по партиям, дважды вела с брейком в решающем сете – 2:0 и 4:3, но всё равно сильнее оказалась Ига – 6:2, 5:7, 6:4 за 2 часа 49 минут.

Так Ига защитила прошлогодний титул и стала первой за 16 лет теннисисткой, кому это удалось сделать в Париже после Жюстин Энен в 2005–2007 годах. Даже Мария Шарапова и Серена Уильямс, которые побеждали на парижских кортах 10 лет назад, и то чередовали свои победы – американка победила в 2011 и 2013 годах, а россиянка – в 2012 и 2014 годах. Кроме того, польская теннисистка довела общее количество побед на «Шлемах» до четырёх. Столько же у Наоми Осаки, находящейся в декрете, семь – у Винус Уильямс, которой через неделю исполнится 43 года. Так что у Свёнтек есть неплохие шансы в недалёком будущем выйти в лидеры по большим титулам среди теннисисток, ещё не завершивших карьеру.

Женщины. Финал



Свёнтек (Польша, 1) – Мухова (Чехия) – 6:2, 5:7, 6:4.



Подробнее Свёнтек (Польша, 1) – Мухова (Чехия) – 6:2, 5:7, 6:4.

Пришла победа в этот день и к российским теннисистам. 15-летняя Алина Корнеева выстояла в первом сете против упорной игры перуанки Перес-Аларкон, а потом дожала её во второй партии. Для Алины это второй титул ТБШ за сезон после успеха на Australian Open. Со времён Анастасии Павлюченковой в 2006 и 2007 годах ни одна наша теннисистка не выигрывала два юниорских «Шлема».

Любопытно, что в этот же день Алина сыграла ещё в одном финале – парном, но вместе с японкой Сарой Саито уступила представительницам США Тайре Катерине Грант и Клерви Нгуну со счётом 3:6, 2:6. Зато победил в парном финале среди юношей Ярослав Дёмин, который завоевал этот титул вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом.

Девушки. Финал



Корнеева (Россия, 3) – Перес-Аларкон (Перу, 6) – 7:6, 6:3.



Подробнее Корнеева (Россия, 3) – Перес-Аларкон (Перу, 6) – 7:6, 6:3.

Расписание 15-го дня. Интересные матчи воскресенья, 11 июня

122-й розыгрыш «Ролан Гаррос» завершится в воскресенье финалом в мужском одиночном разряде. За титул поспорят 22-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович и прошлогодний финалист Каспер Рууд, который пытается улучшить свой рекорд. Новак побеждал этого соперника во всех четырёх предыдущих встречах. Но получится ли на этот раз?

Мужчины. Финал



15:30. Джокович (Сербия, 3) – Рууд (Норвегия, 4)



Подробнее 15:30. Джокович (Сербия, 3) – Рууд (Норвегия, 4)

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».