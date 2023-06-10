Грандиозный триумф Корнеевой на «РГ»! 15-летняя россиянка выиграла второй ТБШ подряд

Интересно, что 15-летняя (23 июня исполнится 16 лет) российская теннисистка Алина Корнеева сыграет на Открытом чемпионате Франции сразу в двух финалах. За титул в одиночном разряде среди девушек она спорила с шестой сеяной представительницей Перу Луссианой Перес-Аларкон. Ей в мае уже исполнилось 18 лет, разница больше чем в два года – на таком уровне это важно.

Также россиянка вместе с японкой Сарой Саито вышла в финал парного разряда. В полуфинале первые сеяные Корнеева и Саито нанесли поражение третьей паре турнира, словачке Ренате Ямриховой и итальянке Федерике Урджези, со счётом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 53 минуты.

Так что совсем ещё юной Алине сегодня предстояло набраться физических и психологических сил, чтобы выдержать двойное испытание ответственными титульными матчами. Простой задачу не назовёшь, но похвально, что Корнеева сама поставила перед собой такую планку.

Корнеева шла за вторым юниорским мэйджором подряд в одиночном разряде — в январе в финале Australian Open она в тяжелейшей борьбе за 3 часа 19 минут переиграла Мирру Андрееву, которая, напомним, здесь по юниоркам выступать уже не стала.

В Париже Алина была посеяна третьей, а её сегодняшняя соперница Луссиана — шестой. Перуанка в двух предыдущих матчах тоже с россиянками встречалась, последовательно выбив из борьбы Алевтину Ибрагимову и Анастасию Гурьеву. Корнеева, в свою очередь, в полуфинале не оставила шансов соотечественнице Алисе Октябрёвой.

«Второй финал «Шлема» подряд не кажется нормальным, потому что это не нормально. Не как в Австралии, но, по ощущениям, нормальный финал, как на 60К.

Здесь совершенно иначе, чем в Мельбурне, потому что там мне было очень тяжело, была проблема с телом. Я думала не о финале, а о себе. Сейчас, конечно, думаю о финале.

Я часто говорила, что хард мне больше подходит, но у меня много титулов и на грунте. На грунте интересно играть, много дропшотов, слайсов, в отличие от харда.

Не думаю, что я спокойная на корте. После сегодняшнего матча думаю, что я очень злая, просто потому что являюсь эмоциональным игроком. Я не специально. Но, возможно, иногда я веду себя спокойнее, не знаю», — говорила Алина после полуфинальной встречи в Париже.

Корнеева начала финальный матч с эйса, но затем сразу допустила двойную ошибку, в результате чего перуанка с ходу заработала брейк. Далее девушки обменялись своими выигранными подачами, после чего Алина сделала обратный брейк, завершив гейм отличным бэкхендом – 2:2.

Россиянка справилась со стартовым волнением, начала играть более точно и агрессивно. А вот Перес-Аларкон занервничала, допустила двойную ошибку при «меньше» на своей подаче и проиграла её – 4:2 в пользу россиянки. Правда, следом Корнеева проиграла свою подачу. В женском теннисе (тем более в юниорском) такое случается постоянно.

И вот уже Луссиана заиграла активно, явно прибавив в движении и мощи. У Алины начались ошибки, нервы и бросание ракеток. При счёте 5:4 в пользу перуанки она не использовала серию сетболов, в результате упустив очень сложный гейм – 5:5.

Судьба первого сета в итоге решалась на тай-брейке, где в сверхнапряжённой борьбе сильнее оказалась российская теннисистка – 7:6. Первая партия длилась 59 минут. Очень цепкая и неуступчивая соперница досталась Алине.

Перед началом второго сета позитивная новость пришла с шестого корта, где чемпионом юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде стал россиянин Ярослав Дёмин. В титульном матче Дёмин и его партнёр мексиканец Родриго Пачеко Мендес со счётом 6:2, 6:3 обыграли итальянский дуэт Лоренцо Шиахбаси/Габриэле Вульпитта. Встреча тандемов продлилась ровно 1 час.

Тем временем Корнеева после тяжелейшего первого сета и в следующей партии продолжала вести упорное сражение с 18-летней перуанкой. Практически каждый гейм проходил в равной борьбе, и быстрый брейк, который Алина смогла сделать в самом начале сета, её более возрастная оппонентка очень стремительно отыграла.

Но представительница известной спортивной династии (отец Алины Александр — бронзовый призёр Олимпиады-2008 по волейболу) уже в следующем гейме смогла вернуть заветное преимущество в брейк, вырвавшись вперёд 3:2. Следом россиянка подтвердила брейк, сумев под ноль выиграть свою подачу. И дальше нашей спортсменке оставалось довести матч до триумфальной концовки, что она и сделала – 6:3.

Благодаря этой победе Корнеева стала всего лишь третьей россиянкой с титулом на юниорском «Ролан Гаррос», повторив достижение Надежды Петровой (1998) и Дарьи Касаткиной (2014). После Дашиного триумфа наши девушки ещё три раза выходили в финал этого соревнования (Анна Калинская – 2015, Алина Чараева – 2020 и Эрика Андреева – 2021), но побед до настоящего момента больше не было.

Но куда более важно то обстоятельство, что сегодня Алина сделала ещё один большой шаг для решения практически невероятной задачи по сбору календарного «Большого шлема» в этом году. Вслед за победой на юниорском Australian Open россиянка теперь покорила ещё и юниорский «Ролан Гаррос». Впереди Уимблдон и US Open, на которые Алина также поедет за титулами. Ведь, по словам самой девушки, «не существует ни одного турнира, на который она приезжала бы исключительно ради участия».

Пока же Корнеева стала всего второй россиянкой в истории и первой за последние 17 лет с двумя титулами на юниорских ТБШ в одном сезоне. В 2006 году победами на первом в сезоне турнире «Большого шлема» в Австралии и заключительном в США отметилась Анастасия Павлюченкова. Спустя 17 лет Алина идёт даже с опережением графика, заданного её соотечественницей, ведь в нынешнем сезоне она пока вообще не знает поражений в одиночном разряде на юниорских «Шлемах».

Надеемся, что и не узнает. А пока можно констатировать, что Алина первой с 1990-го выиграла в один сезон австралийский и французский ТБШ среди девушек. Тогда это сделала будущая четвёртая ракетка мира болгарка Магдалена Малеева.