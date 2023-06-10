Такой доминации Париж не видел 16 лет! Свёнтек установила рекорд и забрала «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира завоевала четвёртый титул на ТБШ, второй раз подряд победив во Франции. Но это был самый сложный финал в карьере Иги.

Второй в сезоне турнир «Большого шлема» достиг своей кульминации – сегодня в Париже начались титульные встречи. В первом запуске игрового дня 10 июня 15-летняя россиянка Алина Корнеева одержала победу на «Ролан Гаррос» среди девушек, в решающем матче в двух сетах сломив сопротивление перуанки Луссианы Перес-Аларкон – 7:6, 6:3. Спустя же несколько часов отношения в финале взрослого женского турнира начали выяснять первая сеяная полька Ига Свёнтек и чешка Каролина Мухова.

22-летняя уроженка Варшавы приехала во Францию с единственной возможной задачей по защите своего прошлогоднего титула. В минувшем сезоне она показала роскошную игру в Париже, за семь матчей на турнире потеряв всего один сет на пути ко второму титулу во французской столице. Ранее Свёнтек также не знала себе равных на любимом турнире «Большого шлема» в 2020 году. Однако в этом сезоне лучшая теннисистка мира вознамерилась показать на грунтовом «Шлеме» игру ещё более высокого уровня.

За шесть сыгранных матчей за последние две недели Ига не проиграла вообще ни одного сета, заодно успев повесить соперницам четыре «баранки». Наиболее сложную встречу полька провела в полуфинале, где противостоявшей ей цепкой бразильянке Беатрис Хаддад-Майе во втором сете даже удалось добраться до тай-брейка. Но это был тот максимум, который позволила Свёнтек своим оппоненткам по дороге к финалу. К решающему матчу «Ролан Гаррос» – 2023 Ига подошла с 13-матчевой победной серией на этом турнире.

«Хочу ли я доминировать здесь, как это делал Надаль? Не сказала бы, что у меня такая мотивация. Это не мой стиль. Я скорее тот человек, который каждый день выкладывается по максимуму и надеется на лучшее.

То, что уже сделал и продолжает делать Рафа, потрясающе. Никогда не думала, что смогу так же. Для меня это было недосягаемо. И пусть он столько лет играл на таком высоком уровне, не уверена, что смогу так же.

Но я буду соревноваться, сохранять спокойствие и постепенно двигаться вперёд каждый год. Я действительно об этом не думала», — говорила Свёнтек после победы в полуфинале.

В последний раз на протяжении нескольких лет подряд доминировать на кортах Парижа в женском одиночном разряде удавалось только бельгийке Жюстин Энен. Бывшая первая ракетка мира побеждала в Париже три года кряду (2005–2007). С тех пор никому из женщин не удавалось в новом сезоне подтвердить завоёванный в прошлом году титул. Собственно, два года назад не смогла это сделать и сама Свёнтек, завершив в 2021-м французский турнир на стадии четвертьфинала. Теперь Ига была полна решимости избежать подобной осечки и подтвердить прошлогоднюю победу.

Для решения поставленной задачи сегодня польке впервые в жизни нужно было обыграть чешку Мухову. Приехавшая в Париж в статусе 43-й ракетки мира полуфиналистка Australian Open – 2021 уже провела лучший в карьере турнир «Большого шлема». Во Франции Каролина последовательно сломила сопротивление двух россиянок Элины Аванесян и Анастасии Павлюченковой, но свой главный матч в сетке она выиграла в полуфинале у белоруски Арины Соболенко. В ходе третьего сета Мухова проигрывала 2:5 и находилась на грани поражения, когда у Соболенко был матчбол, но чешка выбралась из практически безнадёжного положения и одержала сверхволевую победу в этом триллере.

«Я очень, очень рада, что буду играть в финале. Это мечта. От одной травмы к другой у меня было много плохих моментов. В прошлом году я пропустила Australian Open, со здоровьем всё было ужасно. Я много тренировалась, старалась вернуться. Некоторые врачи говорили, что, возможно, я больше не смогу заниматься спортом. Но я всегда старалась оставаться на позитиве и работать. Жизнь — это взлёты и падения, и сейчас я наслаждаюсь взлётом», — делилась ожиданиями Каролина от самой статусной встречи в своей карьере.

По личным встречам, как ни странно, Мухова вела 1-0 в официальных матчах. Правда, выиграла она на домашнем турнире в Праге в 2019 году, когда ей было 22 года, а Свёнтек — 18. Затем у них ещё состоялся поединок в Праге в 2020-м, но это произошло в рамках выставочных летних игр в разгар пандемии COVID-19 и в зачёт личных встреч не идёт. Там даже вместо решающего сета игрался чемпионский тай-брейк, который Каролина взяла со счётом 10:8.

Сегодня же Свёнтек с самого первого розыгрыша начала расставлять верные для себя акценты на корте. Спустя всего 10 минут после начала финальной встречи полька уже вела с комфортным преимуществом 3:0, при этом Муховой удалось выиграть только 3 из 15 розыгрышей.

Постепенно Каролина поборола стартовое волнение, вошла в игру и стала навязывать титулованной оппонентке достойное сопротивление. Переломным в сете мог стать продолжавшийся чуть больше 10 минут пятый гейм, когда игравшая на приёме Мухова заработала свой первый брейк-пойнт, но Свёнтек выстояла и сохранила уверенное преимущество – 4:1.

Ещё одного шанса зацепиться за этот сет полька сопернице в дальнейшем уже не предоставила. Грамотно собрав все ошибки Каролины и сделав ещё один брейк, Ига поставила уверенную точку в стартовой партии – 6:2. Примечательно, что 26-летняя чешка завершила сет с двукратным превосходством по чисто выигранным мячам (10:5), вот только невынужденных ошибок она допустила ещё больше (14:5), ровно как и ошибок под чужим давлением (15:6), отсюда и такой итог партии.

Ига Свёнтек Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Благодаря победе в первом сете Свёнтек стала первым игроком (вне зависимости от пола) в истории Открытой эры, выигравшим семь сетов подряд в своих первых финалах ТБШ. Ига смогла превзойти достижение трёх легендарных игроков прошлого – Роджер Федерер, Ллейтон Хьюитт и Линдсей Дэвенпорт выигрывали по шесть сетов подряд, после чего их победные серии прерывались.

Любопытно, что после победы в первом сете в матчах на грунте за карьеру Свёнтек выиграла 53 встречи из 54. Самое забавное в этой статистике заключалось в том, что единственное поражение в подобной ситуации уроженка Варшавы потерпела четыре года назад – как раз от Муховой в Праге.

Как и в самом начале матча, Свёнтек опять оформила быстрый брейк в партии, снова повторив картину из первого сета – уверенные 3:0 в её пользу. А вот дальше ситуация на корте заметно видоизменилась. На сей раз в пятом гейме партии Мухова отличным форхендом по линии смогла реализовать брейк-пойнт, благодаря чему оформила первый в матче брейк.

Настоящая игра нервов началась в девятом гейме при счёте 4:4. Допустив две подряд ошибки, Ига впервые в матче потеряла самообладание: обернувшись в сторону своего бокса, она недовольно закричала и несколько раз даже постучала себя по голове. Чуть-чуть успокоившись, Свёнтек смогла отыграть 0:30, но следом на брейк-пойнте двойной ошибкой буквально подарила сопернице свой гейм.

Теперь уже настал черёд нервничать Муховой. Впервые в матче оказавшись в положении лидирующей, чешка не справилась с эмоциями и начисто провалила подачу на сет, легко упустив важнейшее преимущество. Но спустя несколько минут партия достигла своего апогея. Свёнтек снова неудачно сыграла на подаче, и второй шанс подать на сет Каролина не упустила – 5:7.

Последний гейм чешка выиграла в особенно запоминающемся стиле, сумев забрать несколько очень эффектных розыгрышей. Наиболее ярким образом Мухова смогла заработать сетбол, когда Свёнтек достала сложнейший мяч у сетки и пробила по линии, но Каролина с лёта ответила в пустую часть корта.

Отыгравшись с 0:3, Мухова забрала сложнейшую партию и перевела матч в решающий сет, сломав при этом сразу две крутые серии Свёнтек. Во-первых, Ига впервые проиграла партию на этом «Шлеме», а во-вторых, она впервые в карьере проиграла сет в финалах ТБШ. Предыдущие три своих финала (два на «РГ» и один на US Open) полька неизменно забирала в двух партиях.

Каролина Мухова Фото: Clive Mason/Getty Images

Вдохновлённая таким резким разворотом в игре Мухова начала решающий сет с быстрого брейка под ноль, пользуясь откровенно подавленным состоянием Свёнтек в текущем моменте. Не прошло и двух минут, как Каролина забрала ещё один гейм под ноль, подтвердив сделанный брейк. Свёнтек проиграла восемь (!) розыгрышей подряд со старта сета.

22-летняя полька не была бы первой ракеткой мира, если бы позволила себе окончательно развалиться и сдаться без боя. Пережив длительный спад, Ига восстановилась, пришла в себя и оперативно вернула проигранную подачу, а затем и вышла вперёд – 3:2. Игра складывалась как на качелях, и развязка этого отличного финала могла наступить буквально в любой момент.

В седьмом гейме нервный тремор снова накрыл Свёнтек. Допустив двойную ошибку, Ига позволила Каролине получить позитивный импульс, и, проведя две активные атакующие комбинации, чешка оформила ещё один брейк. Но это был ещё далеко не конец. В следующем гейме Каролина отыграла два брейк-пойнта, но на третьем не смогла исполнить укороченный, и счёт в партии вновь сравнялся.

По истечении двух с половиной часов напряжённой игры обе девушки на приёме выглядели намного опаснее, нежели на своих подачах. И вот уже Иге приходится отыгрывать скрытый матчбол, с огромным трудом спасая свой гейм при счёте 4:4. Выстояв в сложный момент, Свёнтек предприняла последнее усилие и забрала финал, сделав брейк в последнем гейме – 6:4.

Решающее очко Ига получила благодаря двойной, которую в самый неподходящий для этого момента допустила Каролина. Мухова проделала грандиозную работу на турнире, но вслед за второй сеяной «Ролан Гаррос» обыграть ещё и первую сеяную у неё всё-таки не получилось.

Таким образом, первая ракетка мира в четвёртый раз в карьере завоевала титул на турнирах «Большого шлема», из них третий – в Париже. Ига выиграла четвёртый финал ТБШ в карьере из четырёх, в которых она принимала участие. Ранее подобной результативности достигали только две спортсменки: Моника Селеш (она выиграла «Ролан Гаррос» в 1990 году и Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open в 1991 году) и Наоми Осака (US Open — 2018 и 2020, Australian Open — 2019 и 2021).

Заодно проведя свой самый сложный матч на парижских кортах за два года, Свёнтек стала первой теннисисткой за последние 16 лет, кому удалось подтвердить титул на «РГ». Её текущая победная серия во французской столице теперь насчитывает 14 матчей, и в следующем сезоне полька будет стремиться к повторению достижения Энен, выигравшей в Париже три титула подряд. А вообще же в Открытой эре было 58 чемпионок «Больших шлемов». И сегодня Свёнтек стала 16-й, кому удалось защитить титул. Предыдущей была Серена Уильямс на Уимблдоне-2016.