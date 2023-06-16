Российский день в Хертогенбосхе! Кудерметова и Александрова — в полуфинале

В пятницу, 16 июня, на турнире WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоялись четвертьфинальные матчи.

Основная сетка турнира представлена сразу пятью россиянками, причём Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова получили первый и второй номера посева соответственно. Екатерина Александрова — четвёртая сеяная, а помимо этого трио, в сетку попали 20-летняя Полина Кудерметова, сестра Вероники, и 34-летняя Евгения Родина (SR). До четвертьфинальной стадии добрались три россиянки — вполне ожидаемо ими стали сеяные спортсменки. Причём две из них обыгрывали соотечественниц: Самсонова во втором круге оказалась сильнее Кудерметовой-младшей (6:4, 6:1), а Александрова в первом раунде победила Родину (6:3, 6:4).

Первой на корт сегодня вышла Самсонова. В соперницах у неё оказалась представительница Беларуси Александра Саснович. В сентябре 2022 года Саснович успела побывать 29-й ракеткой мира, и пока это высшее её достижение в рейтинге WTA, но в 2023 году белоруска пока ни на одном из турниров не смогла пройти далеко по сетке — вот только сейчас что-то начинает получаться. В результате Александра выпала из топ-50 и сейчас занимает 71-ю строчку. Единственный предыдущий очный матч Самсоновой и Саснович был титульным. В августе 2022 года россиянка завоевала титул в Кливленде, победив белоруску в финале 6:1, 6:3 за час с небольшим.

В отчётном матче первый сет продолжался более часа. Самсонова на старте повела с брейком, тут же проиграла свою подачу, а затем уже Саснович вышла вперёд, сделав ещё один брейк. Россиянка была в шаге от проигрыша со счётом 3:6, но спасла гейм с двух сетболов, ухитрившись допустить в нём шесть (!) двойных ошибок. Затем белоруска не подала на партию, ну а на тай-брейке решающий мини-брейк Александра сделала за счёт двойной ошибки соперницы — 7:4.

А второй сет завершился досрочно. В четвёртом гейме Самсонова проиграла свою подачу, после чего счёт стал 3:1 в пользу Саснович. После этого россиянка снялась с матча — вероятно, возникли проблемы с левой ногой. Так белоруска одержала победу — 7:6 (7:4), 3:1 (отказ) — и вышла в полуфинал.

Затем настал черёд Александровой. В соперницы ей досталась 30-летняя американка Эмина Бектас — откровенно говоря, мало кому известная спортсменка. Бектас, 186-я ракетка мира, гораздо чаще появляется на турнирах ITF, чем WTA, куда далеко не всегда проходит квалификацию. В этот раз, однако, американка справилась с задачей и даже преодолела первые два круга.

Но на этом её путь закончился. Александрова одержала победу на классе, приложив необходимый минимум усилий. Россиянка в первом же гейме взяла чужую подачу — с третьего брейк-пойнта, — после чего контролировала ход событий, спокойно забирая свои геймы и позволяя сопернице делать то же самое. Подавая на партию при счёте 5:4, Екатерина реализовала первый же сетбол — 6:4. Во втором сете при счёте 1:1 случился обмен брейками, а при 4:4 Александрова сделала второй брейк, после чего подала на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 14 минут. Так Екатерина стала второй полуфиналисткой турнира.

Наконец, в заключительной встрече дня сошлись Кудерметова и Селин Наэф из Швейцарии, воспользовавшаяся уайлд-кард от организаторов. 17-летняя Наэф только начинает свой путь в профессиональном теннисе. Сейчас она занимает 202-е место в рейтинге WTA. И швейцарка уже доказала, что в Хертогенбосе не ошиблись, пригласив её на турнир. В первом круге Селин обыграла не кого-нибудь, а семикратную чемпионку ТБШ Винус Уильямс, которой также дали уайлд-кард. Наэф одержала волевую победу в матче с Уильямс-старшей — 3:6, 7:6, 6:2. Обыграть столь титулованную спортсменку, которой 17 июня исполнится 43 года, в любом случае почётно — даже притом что не сегодня-завтра она, очевидно, закончит карьеру. А во втором раунде Наэф расправилась с 62-й ракеткой мира Кэти Макнелли из США. И вновь волевая победа — 3:6, 6:4, 6:3. Бойцовских качеств девушке не занимать!

Однако класса всё же пока не хватает. В первом сете инициативу быстро захватила Кудерметова, которая повела 2:0 с брейком. Наэф во втором гейме допустила три двойные ошибки. Затем соперницы обменялись брейками, после этого упускали брейк-пойнты (россиянка — два, швейцарка — один), а в девятом гейме Вероника под ноль подала на сет — 6:3.

Во второй партии Кудерметова уже в третьем гейме добралась до брейк-пойнта, сразу же реализовала его, после чего закрепила преимущество на своей подаче — 3:1. В седьмом гейме россиянка ещё раз взяла чужую подачу — так счёт стал 5:2. Выйдя подавать на матч, Вероника отдала лишь один розыгрыш — 6:3, 6:2 за 1 час 15 минут.

Таким образом, до полуфинальной стадии дошли две россиянки. Полуфинальные пары сложились следующим образом: Кудерметова — Виктория Грунчакова (Словакия), Александрова — Саснович. Матчи состоятся в субботу, 17 июня, а финал — в воскресенье, 18 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».