Что это было? Медведев проиграл неудобному французу в первом матче после провала на «РГ»

В четверг, 15 июня, на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) заканчиваются матчи второго круга. В турнирной сетке был лишь один россиянин, и это первая ракетка страны Даниил Медведев, который после провального выступления на «Ролан Гаррос» — вылет в первом круге от 172-й ракетки мира Тьяго Уайлда (сейчас бразилец уже 130-й) — опустился на третье место в рейтинге ATP. Тем не менее Медведев получил первый номер посева и потому не играл в первом круге, получив возможность как следует подготовиться ко второму раунду.

Год назад Медведев в финале Хертогенбосха неожиданно проиграл любимцу местной публики Тиму ван Рейтховену — 4:6, 1:6. Поэтому вполне понятно, что в этот раз россиянин, который перед началом травяного сезона перезагрузился и сменил имидж, изначально нацеливался на титул. Примечательно, что Даниил мог стать вторым игроком в истории тенниса, кому удастся в одном сезоне завоевать титулы на обоих турнирах ATP в Нидерландах – Роттердаме и Хертогенбосхе. Ранее подобное достижение покорилось лишь чемпиону Уимблдона 1996 года Рихарду Крайчеку.

«Ха-ха-ха, это было бы здорово. Получается, после этого я могу стать директором турнира в Нидерландах (смеётся). Нет, шучу, конечно. На самом деле мне, нравятся эти турниры, и я был бы счастлив, случись такое. Но сейчас моя основная цель – выиграть здесь, в Хертогенбосхе, и не думать о том, что произошло в Нидерландах. Я постараюсь это сделать», — говорил Медведев перед стартом на турнире.

Даниил Медведев Фото: Кадр из трансляции

Но до финала ещё нужно дойти. В соперниках у Даниила по второму кругу оказался 34-летний француз Адриан Маннарино, ныне 52-я ракетка мира. В первом круге он обыграл своего соотечественника Артюра Фила (Q) — 7:6, 6:4. Таким образом, оппонент у россиянина вроде бы был несложный. Но это лишь на первый взгляд. Достаточно сказать, что до отчётного матча Маннарино в личном противостоянии с Медведевым был впереди — 3-2. Впервые соперники встретились семь лет назад здесь же, в Хертогенбосхе, и тот матч 1/8 финала выиграл француз. Затем Адриан выиграл ещё две очные встречи, в том числе пятисетовик в третьем круге Уимблдона-2018, и лишь в 2019 году Даниил размочил счёт — на «Мастерсе» в Майами. А в 2022-м именно Медведев не пустил Маннарино в финал Хертогенбосха.

В начале первого сета соперники уверенно действовали на своей подаче, дойдя до счёта 2:2. После этого они обменялись брейками, причём Медведев на своей подаче допустил целых три двойных ошибки, при том что до этого у него не было ни одной подобной оплошности. При счёте 3:3 россиянин ещё раз взял чужую подачу, со второй попытки реализовав двойной брейк-пойнт, и на это Маннарино уже не смог ответить. Даниил подавал на сет при счёте 5:4, и 10-й гейм ему удалось взять под ноль — 6:4.

В начале второго сета инициативу захватил Маннарино. Во втором гейме француз сделал брейк и повёл 2:0. Однако Медведев не дал сопернику уйти в отрыв: россиянин тут же сделал обратный брейк — Даниил заработал тройной брейк-пойнт, но реализовал его только с третьей попытки — после чего взял свою подачу и сравнял счёт — 2:2.

После этого брейков какое-то время не было, хотя в седьмом гейме Медведев упустил брейк-пойнт. А вот в 10-м гейме россиянин потерпел неудачу. Даниил, подавая при счёте 5:4 в пользу Маннарино, подарил сопернику двойной брейк-пойнт. Один розыгрыш затем он взял, а вот второй не смог, и партия закончилась в пользу Адриана — 6:4. Причём заключительный розыгрыш заслуживает отдельного описания: шёл долгий обмен на задней линии, в какой-то момент оба теннисиста оказались у сетки, Медведев выполнил два удара с лёта после попыток смэшей от Маннарино, но тот в итоге обвёл слева кроссом.

В решающем сете первый брейк удался Маннарино. В четвёртом гейме француз использовал первый же брейк-пойнт — 3:1. После этого Адриана было не остановить. Более того, он и закончил матч брейком. Принимая при счёте 5:2, Маннарино реализовал первый же матчбол и одержал волевую победу — 4:6, 6:4, 6:2 за 2 часа.

Так Медведев проиграл свой первый же матч после вылета в первом круге «Ролан Гаррос». Далее у него по расписанию турнир в Галле (Германия), который пройдёт с 19 по 25 июня. Маннарино же в четвертьфинале Хертогенбосха сыграет с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) — Милош Раонич (Канада, SR). Турнир завершится в воскресенье, 18 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».