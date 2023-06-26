«Надаль опозорил тебя, заткнись». Скандальный француз оскорбил Шарапову, но получил отпор

Имя Корентена Муте частенько появляется в теннисном мире рядом со скандалами. Последний из них не заставил себя долго ждать. Француз эмоционально отреагировал в соцсетях на комментарий подписчика, критиковавшего мнение спортсмена. При этом игрок упомянул имя россиянки Марии Шараповой.

Что же случилось?

Муте выразил недовольство позицией ATP по вопросу поведения игроков на кортах: французу не понравилось, что в трейлере документалки от Netflix «Брейк-пойнт» был отрывок того, как Ник Кирьос кидает ракетку на покрытие, хотя организация осуждает такие поступки. Спортсмен написал: «Вы серьёзно штрафуете нас, когда мы самовыражаемся, а потом продвигаете теннис и зарабатываете деньги на этих моментах. Забавно».

Корентен Муте Фото: Julian Finney/Getty Images

Один из подписчиков оставил теннисисту комментарий, в котором отметил, что Муте «самовыражается жульничеством». В ответ француз написал: «Забавно, что ты говоришь о жульничестве, когда у тебя Шарапова на аватарке».

Реакция фанатов

Болельщики в этой ситуации в социальных сетях встали на защиту пятикратной чемпионки ТБШ. В Сети посыпались комментарии в поддержку знаменитой россиянки.

«Возможно, если бы ты так «жульничал», ты смог стать обладателем пяти титулов ITF, не говоря уже о пяти выигранных турнирах «Большого шлема», — написал один из болельщиков.

«По крайней мере, она выиграла пять турниров «Большого шлема», а ты даже не можешь выиграть трофей», — написал другой пользователь.

«Самое большое достижение в твоей карьере — участие в рэп-песне. Заткнись», — написал пользователь.

Скандальные выходки Муте

24-летний уроженец Нёйи-сюр-Сена известен болельщикам своим неспортивным поведением. Вспышки гнева проявляются у француза довольно часто.

Самый последний скандальный эпизод, связанный с Муте, произошёл недавно на «Ролан Гаррос» в матче с Андреем Рублёвым. Муте по своей инициативе остановил один из розыгрышей и решил доказать судье, что мяч после подачи Андрея ушёл в аут. Арбитр спустился и определил, что было касание линии. Донельзя расстроенный таким поворотом событий Муте начал активно спорить с судьёй, а потом едва не залез на судейскую вышку, но повлиять на решение арбитра он никак не мог.

Например, в начале сезона-2022 его дисквалифицировали с турнира в Аделаиде. Уже в октябре Муте погряз в новом скандале: игрок чуть не подрался с представителем Болгарии Адрианом Андреевым на челленджере в Орлеане. Федерация тенниса Франции решила строго наказать своего соотечественника за глупую выходку: теперь Корентен не может тренироваться в Национальном тренировочном центре и получать финансирование, которое покрывало часть зарплаты тренера, в связи с тем, что его попросту исключили из федерации.

Драка Муте Фото: соцсети

Свою эмоциональность теннисист объясняет следующим образом. «Я не злюсь, просто выражаю эмоции. Я считаю, что в этом нет ничего плохого. Мне нужно их выплёскивать, иначе они сидят во мне и я плохо себя чувствую. Иногда я могу казаться разозлённым, иногда выгляжу спокойным. Нужно искать равновесие», — сказал француз в 2020 году после поражения от Дастина Брауна на выставочных соревнованиях.

При этом Муте известен общественности ещё как любитель распустить свой длинный язык. В том же 2020 году француз поругался со Стефаносом Циципасом из-за поведения его отца Апостолоса во время их матча на турнире UTS. Корентен был недоволен подсказками, которые давал Циципас-старший, и при счёте 10:5 в четвертой четверти спровоцировал спор. Муте даже позволил себе назвать Апостолоса Циципаса дураком.

«Я не говорю про Стефаноса, он хороший парень. Но его отец – дурак. Все так считают. Может быть, не стоит на это реагировать, но он меня бесит. Он постоянно говорит со Стефаносом, когда я подаю. Он меня бесит. Никакого уважения. Я проявляю уважение ко всем, а ему наплевать на остальных, думает только о себе», — заявил тогда Муте.

Корентен явно позволяет себе много лишнего. Критика со стороны коллег по теннисному цеху уместна только лишь в том случае, когда игрок благодаря своим достижениям может высказать мнение и выступить в роли авторитета. Пока Муте явно до этого не дорос: за плечами у француза ноль выигранных титулов на турнирах ATP в одиночке к 24 годам, тогда как бóльшая часть его ровесников уже давно имеет в активе хотя бы один престижный трофей. Корентену однозначно следует призадуматься над своими репликами в Сети. Ведь кто знает, как может это обернуться впоследствии.