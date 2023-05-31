Что это было? Соперник Рублёва с криком полез на судейскую вышку!

После сенсационного вылета Даниила Медведева (2) занимающий седьмое место в мировом рейтинге Андрей Рублёв превратился в самого высоко сеянного россиянина среди оставшихся наших представителей в мужской сетке «Ролан Гаррос – 2023».

В матче первого круга уроженец Москвы в четырёх сетах преодолел сопротивление серба Ласло Джере – 6:1, 3:6, 6:4, 6:4. Следующим соперником Андрея на французском мэйджоре стал местный спортсмен Корентен Муте, который в стартовом раунде также в четырёх сетах выбил из борьбы соотечественника Артура Казо – 6:1, 6:3, 4:6, 6:4.

Во взрослом профессиональном туре 25-летний россиянин и 24-летний француз ранее пересекались лишь однажды. Это произошло ещё три года назад, и, что примечательно, играли они не на ранней стадии, а в финале Дохи-2020, которую Муте начинал из квалификации. Тогда Андрей одержал победу в двух сетах — 6:2, 7:6 (7:3).

Первый сет начался с роскошного презента, который француз с ходу преподнёс российскому теннисисту. Начав гейм на своей подаче с эффектного выхода к сетке, следом Муте допустил четыре подряд ошибки, три из которых были откровенно невынужденными, в результате чего Корентен за пару минут буквально подарил брейк Рублёву. В четвёртом гейме француз мог оформить обратный брейк, но россиянин выстоял при счёте «ровно» и удержал свою подачу.

В следующем гейме Муте с огромным трудом избежал ещё одной потери своей подачи. Сумев отыграть три брейк-пойнта, Корентен продолжил борьбу в стартовой партии, но в дальнейшем отыграть проигранную подачу ещё на самом старте сета у него так и не получилось – 6:4 в пользу Андрея. В заключительном гейме Рублёв допустил две двойные ошибки, но они не помешали ему закрыть партию.

На самом старте второго сета француз отметился довольно оригинальным действием. В одном из эпизодов Корентен внезапно исполнил подачу с руки, сумев застать врасплох россиянина – получился эйс. В отличие от стартовой партии, на сей раз Муте избежал немедленной потери подачи. Но это было ненадолго. Уже в следующем гейме на приёме Андрей сумел брейкануть соперника, заставив его громко и бурно проявлять разочарование таким положением дел.

Что это было? Соперник Рублёва с криком полез на судейскую вышку! Фото: Кадр из видео

Француз пытался демонстрировать яркий и агрессивный теннис, но долгое время найти противоядие от игры Рублёва никак не мог. Всё чаще и чаще раздражённый Корентен начинал срываться. И когда Муте в очередной раз не успел к мячу, а после на эмоциях запустил его на трибуну, арбитр на вышке моментально вынес известному в теннисном мире своей несдержанностью французскому спортсмену предупреждение. Тем временем Рублёв успешно отыграл первый брейк-пойнт Муте в этой встрече и упрочил своё преимущество в матче – 6:2 во втором сете.

По схожему сценарию вполне мог сложиться и третий сет, если бы на старте партии Андрей не упустил четыре брейк-пойнта и не подарил сопернику такой необходимый ему позитивный импульс. Зарядившись положительной эмоциональной волной и удержав важный гейм на своей подаче, продолжавшийся больше 10 минут, Муте обрёл кураж и уверенность. На этом фоне через несколько минут француз впервые в матче сделал брейк и захватил лидерство в партии – 4:1. Этого преимущества в итоге Корентену хватило, чтобы выиграть сет – 6:3.

Мячи после мощных ударов Муте всё чаще залетали в корт, и проблемы Андрея постепенно усугублялись – с быстрого брейка французского спортсмена начался и четвёртый сет. К счастью, в этот раз россиянин не позволил Муте развить преимущество в партии. Заработав двойной брейк-пойнт в следующем гейме, Андрей сначала нарвался на отличный укороченный, но затем исполнил эффектный приём на вылет, который и принёс ему обратный брейк.

Развязка в матче наступила стремительно. При счёте 3:4 в партии Муте находился на подаче и имел 40:15 в гейме, но именно в этот момент Рублёв и предпринял решающее ускорение. Выиграв четыре очка кряду, россиянин забрал подачу француза. Но при подаче на матч у Андрея возникли новые сложности – он допустил грубую ошибку при ударе с лёта с хафкорта, а затем не смог использовать первый матчбол, нарвавшись на свечу.

И тут произошёл по-настоящему ключевой эпизод. При счёте 40:40 Муте по своей инициативе остановил розыгрыш и решил доказать судье, что мяч после подачи Андрея ушёл в аут. Арбитр спустился и определил, что было касание линии. Донельзя расстроенный таким поворотом событий Муте начал активно спорить с судьёй, а потом едва не залез на судейскую вышку, но повлиять на решение арбитра он никак не мог. Ответ на вопрос, зачем после трёх часов упорного сражения Муте решил рискнуть всем и остановить игру, знает только он. Так Рублёв заработал второй матчбол и всё-таки поставил точку в матче – 6:3.

Реакция Корентена Муте на решение арбитра на вышке: Фото Муте устроил истерику из-за решения судьи под конец матча с Рублёвым на «Ролан Гаррос»

Добавим, что ранее в этот день в мужской сетке вторую победу в столице Франции одержал и ещё один россиянин – Карен Хачанов. 27-летний москвич очень уверенно и без лишних энергозатрат прошёл молдаванина Раду Албота – 6:3, 6:4, 6:2. Теперь в третьем раунде Карен встретится с австралийцем Танаси Коккинакисом, сегодня выигравшим пятичасовой и пятисетовый триллер у победителя «Ролан Гаррос» – 2015 швейцарского ветерана Станисласа Вавринки – 3:6, 7:5, 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

В свою очередь, Рублёв в пятницу, 2 июня, сыграет с Лоренцо Сонего, который сегодня в трёх сетах оказался сильнее местного спортсмена Уго Умбера – 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). В случае успешного преодоления австралийского и итальянского барьеров два россиянина выйдут друг на друга и уже в очной встрече разыграют место в четвертьфинале.