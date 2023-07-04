Теннис «стареет» и теряет динамику? Почему замедляют Уимблдон

Средний возраст зрителей теннисных матчей – 61 год, с этим нужно что-то делать. Джокович и ATP знают как быть.

Несколько лет назад Sports Business Journal заказал у консалтинговой компании Magna Global исследование, как сильно постарела телевизионная аудитория спортивных трансляций. Выяснилось, что за последние 20 лет возрастная планка выросла во всех 24 видах спорта, которые подверглись наблюдениям. Больше всего постарел зритель НХЛ – на целых 16 лет. Теннису в этом разрезе тоже нечем хвастать: средний возраст зрителей составил 61 год для матчей ATP и 55 лет – для поединков WTA.

Разумеется, молодёжь не бросила смотреть спорт – просто делает это преимущественно со смартфонов и в стриминговых сервисах. Казалось бы, всё не так уж страшно, но есть проблема, которая мешает теннису развиваться и выходить на новый уровень – перманентное увеличение продолжительности матчей.

Согласно данным ATP, средняя продолжительность мужского матча «Большого шлема» увеличилась с 2 часов 21 минуты в 1999 году до 2 часов 54 минут в этом году. Средний прирост составил более получаса за матч, или 23,4%. С такими показателями удержать внимание миллениалов представляется крайне сложной задачей.

Для сравнения, если бы продолжительность футбольных матчей увеличилась на тот же процент, игры в среднем длились бы 111 минут! Богатые клубы настолько боятся стать скучными и потерять аудиторию, что готовы на революцию и создание Суперлиги.

В теннисе на Открытом чемпионате Франции этого года прибавка во времени была ещё больше – на 24,8% по сравнению с 1999 годом. Есть предпосылки к тому, что стартовавший Уимблдон может побить этот рекорд, и этому не сможет помешать даже тай-брейк в пятом сете. Давайте разбираться в глубине проблемы и выясним, есть ли пути её решения.

Организаторам «Шлемов» выгодно играть матчи в пятисетовом формате

Безумное противостояние Джона Иснера и Николя Маю в первом круге Уимблдона-2010 – лучшая иллюстрация бессмысленности и анахронизма формата без тай-брейка в решающем сете. Матч длился три дня с перерывами из-за наступления темноты и завершился со счётом 70:68 в пользу американца. Теннисисты установили кучу рекордов, но вряд ли получили удовольствие от процесса, как и болельщики, не говоря уже о телезрителях. Качество контента с почти полным отсутствием розыгрышей также оказалось на очень низком уровне – такие матчи служат не лучшей витриной для тенниса.

Возраст телевизионной аудитории теннисных фанатов зашкаливает за 60 лет Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Многочасовой поединок хорош только в том случае, если это финал и градус интриги важно врубить на максимум – во многом поэтому публика на «Шлемах» отчаянно свистит, если существует вероятность исхода 3:0. Логичная реакция, ведь билеты стоят недёшево, но важно понять, что в любом другом случае у теннисного матча существует «срок годности». Нередко можно увидеть, как на матчах ночных сессий публика откровенно зевает, если поединки затягиваются, и определённый процент фанатов даже покидает стадион.

Тенденцию к увеличению времени поединков хорошо иллюстрируют два эпичных пятисетовых финала Уимблдона в 2001 году между Гораном Иванишевичем и Патриком Рафтером и 2019-го между Новаком Джоковичем и Роджером Федерером.

В первом случае поединок продлился 3 часа 2 минуты и завершился победой хорвата 9:7. Битва же легенд тенниса держала в напряжении 4 часа 57 минут – серб отыграл два матчбола и сломил соперника со счётом 14:12. Столь сумасшедшая разница в длительности поединков и их качестве обусловлена не только разным уровнем игроков, но и условиями. Последние 15 лет руководство Уимблдона использует более медленную траву и мячи – для «Шлемов» важно, чтобы поединки продолжались как можно дольше.

Неудивительно, что руководители мэйджоров категорически отметают давно назревшую целесообразность перехода на трёхсетовый формат, как у женщин, ведь в этом случае упадут доходы от телетрансляций, спонсоров и кассовые сборы. По этой причине они идут на любые нововведения, которые лишь формально влияют на ускорение игры – правило 25 секунд на подачу, ограничение на медицинские тайм-ауты и туалетные перерывы. Помогает это слабо.

Энди Маррей теннисист «Факт дня. Стефаносу Циципасу требуется в два раза больше времени, чтобы сходить в туалет, чем Джеффу Безосу, чтобы слетать в космос», – потроллил соперника Энди Маррей после матча первого круга US Open — 2021. Британец проиграл греку в пяти сетах за 4 часа 44 минуты».

Винус Уильямс побеждает в 43 года, игрокам помогают целые команды

Продолжительность матчей возросла не только из-за медленных покрытий, но и благодаря улучшению качества подготовки игроков, их физической формы и гораздо большей осведомлённости о соперниках. Если раньше теннисисты колесили по турнирам в лучшем случае с тренером, то теперь их поддерживают целые команды с физиотерапевтами, массажистами и даже психологами. Конкуренция возрастает, а вместе с тем и продолжительность матчей. Звезда конца 1970-х Витас Герулайтис рассказывал, что на «Шлемах» он начинал тренироваться лишь после матчей второго круга – сегодня подобное невозможно представить.

Винус Уильямс планирует играть до 50 лет Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В пятисетовом формате уровень подготовки имеет ключевое значение, что не раз доказывал Новак Джокович. В 2021 году серб дважды по ходу «Ролан Гаррос» горел 0:2 по сетам – в 1/8 финала против Лоренцо Музетти и в финале против Циципаса, но всё же сокрушал соперников. Нечто похожее, если не по счёту, то по игре, произошло в решающем матче «Ролан Гаррос» — 2023 против Карлоса Алькараса. Серб вынудил испанца действовать на максимальных оборотах, и тот не рассчитал силы на всю дистанцию и сломался.

Благодаря новым методам подготовки подрос и возраст, в котором игроки остаются боеспособными – Новак блещет даже в 36 лет, до недавнего времени на высочайшем уровне держался Надаль, который на год его старше, а Федерер вообще планировал вернуться на корт в 42 года. Сегодня рекорды бьёт 43-летняя Винус Уильямс, рассчитывающая играть в одиночном разряде до 50 лет. В июне американка мощно тряхнула стариной и за 3 часа 16 минут обыграла Камилу Джорджи, которая младше её на 12 лет, на турнире в Бирмингеме.

Джокович много раз говорил, что возраст – это всего лишь цифры, но даже он понимает необходимость ориентироваться на новые возрастные категории.

Новак Джокович теннисист «У миллениалов есть проблемы с концентрацией внимания. Они хотят, чтобы всё произошло очень быстро. Поэтому для игроков, а также для привлечения большего количества людей – большего количества зрителей из более молодой аудитории – очень важно поддерживать динамичность матчей», – подсвечивает Новак проблему ближайшего будущего».

Теннис выжил в пандемию, несмотря на отказ ряда «Шлемов» от проведения турниров, и даже стремительно развивается. В начале года АТР объявила об увеличении призового фонда своих турниров (без учёта мэйджоров) до рекордной отметки в $ 217,9 млн. Кроме того, со следующего сезона ATP планирует выдавать игрокам зарплату по модели, которая действует в гольфе. Идея заключается в том, чтобы помочь спортсменам компенсировать карьерные расходы. $ 100 тысяч – за поездки на турниры, $ 75 тысяч – за тренера и $ 50 тысяч на логистику. Замысел шикарный, но что будет в 2030-м, когда миллениалы и зумеры составят почти половину населения планеты?

Ставка на соцсети, Джокович – за введение трёхсетового формата

Нельзя сказать, что руководители мирового тенниса бездействуют. Напротив, они неистово вкалывают сразу в нескольких направлениях. Особенно ATP и WTA осознали важность соцсетей, которые штурмом захватили мир за последнее десятилетие, и активно используют их для завоевания новой аудитории. К примеру, Всеанглийский клуб лаун-тенниса объединился с TikTok для создания контента для Уимблдона. Кроме того, в апреле 2021 года Ассоциация лаун-тенниса (LTA) транслировала Кубок Билли Джин Кинг между Великобританией и Мексикой – первое спортивное мероприятие в прямом эфире на TikTok в Великобритании.

Инфлюэнсеры и молодёжные послы также помогают повысить интерес к игре. Теннисная ассоциация США (USTA) сотрудничает более чем со 100 знаменитостями из разных областей, которые делятся своими историями и общаются с молодыми болельщиками в социальных сетях. Китайский турнир Wuhan Open выбрал послом для своего глобального бренда победительницу двух турниров «Большого шлема» Ли На. Она возглавила кампанию по набору молодых волонтёров на турнир в китайской социальной сети и платформе потокового видео iQIY.

Бывший тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу придумал особенный формат Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Также большую перспективу организаторы тенниса видят в экспериментах с форматами игры. Tennis Australia ещё в 2014 году представил формат проведения сетов и геймов в матче под названием «Fast4 Tennis». Изменения состоят в следующем: сет проводится до четырёх выигранных геймов, при счёте 3:3 играется тай-брейк до пяти выигранных очков без разницы в два очка. На тай-брейке при счёте 4:4 игрок (пара) на приёме выбирает квадрат, в который будет осуществляться подача. Вполне вероятно, что через несколько лет такой «быстрый» формат задействуют и на мэйджорах.

В 2020 году тренер по теннису Патрик Муратоглу представил индивидуальную круговую теннисную лигу Ultimate Tennis Showdown. В ней матч делится на четверти продолжительностью 10 минут, при этом игрок, набравший наибольшее количество очков, выигрывает четверть. Теннисисты играют с микрофонами и дают интервью в прямом эфире в перерыве матча. По словам Муратоглу, Ultimate Tennis Showdown стремится соответствовать быстро меняющимся требованиям молодых зрителей и работает над привлечением нового поколения поклонников тенниса.

«Необходимость изменения формата проведения турниров «Большого шлема» назрела давно, – убеждён Джокович. – Я бы перешёл на трёхсетовые матчи или другие более короткие варианты. Мне кажется, что у нас достаточно турниров в течение года. У нас самый длинный сезон среди всех видов спорта в мире. Почти каждую неделю мы проводим где-то турнир. Я не вижу причин, почему мы должны играть пять сетов. Чтобы улучшить продукт, а о теннисе я думаю как о маркетинговом продукте, мы должны адаптироваться к молодому поколению».