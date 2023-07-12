В двух шагах от титула! Медведев подарил яркий камбэк и впервые — в 1/2 финала Уимблдона

В среду, 12 июля, на Уимблдонском турнире состоялись заключительные четвертьфиналы в мужском одиночном разряде. Свои матчи провели теннисисты, попавшие в верхнюю половину сетки. В одной из встреч сошлись третья ракетка мира Даниил Медведев и 27-летний американец Кристофер Юбэнкс, занимающий 43-е место в рейтинге ATP.

Юбэнкс, наряду с Романом Сафиуллиным, стал самым неожиданным участником четвертьфинальных матчей. Эти двое теннисистов стали единственными несеяными игроками, которые на этом Уимблдоне пробились в восьмёрку сильнейших. Американский теннисист на пути в четвертьфинал обыграл двоих игроков, имевших привилегии при жеребьёвке. Во втором круге Кристофер в четырёх сетах обыграл Кэмерона Норри (12), а в четвёртом раунде в тяжелейшем противостоянии сломил Стефаноса Циципаса (5) — 3:6, 7:6, 3:6, 6:4, 6:4.

В 2023 году Юбэнкс показывает лучший теннис в карьере. Полторы недели назад он завоевал свой первый титул на уровне ATP, победив Адриана Маннарино в финале Мальорки. Благодаря этому Крис вышел на рекордное для себя 43-е место в мировой классификации. На «Шлемах» он никогда ранее не проходил дальше второго раунда, а тут вдруг добрался до четвертьфинала. «Это значит для меня весь мир. Это просто значит для меня целый мир! Вся моя тяжёлая работа, которую я провёл, все взлёты и падения в моей карьере — всё это привело меня в эту точку. Это свидетельство всей тяжёлой работы. Сейчас я хочу работать гораздо усиленнее, чтобы почувствовать это ещё и ещё раз», — говорил американец после завоевания титула на Мальорке в интервью пресс-службе ATP.

А в победу над Циципасом Юбэнкс и вовсе поверил не сразу. «Я иду к своей мечте. Это просто безумие, если учесть весь контекст… Я старался концентрироваться на каждом отдельно взятом матче, как бы банально это ни звучало. Мне до сих пор не верится», — цитирует американца пресс-служба ATP.

Также Кристофер рассказал, какую роль в его прорыве сыграли Наоми Осака и Кори Гауфф. «Главное, что они обе мне давно говорили, — я должен быть на этом уровне. Долгое время я сомневался, что мне хватит стабильности. Знал, что могу «феерить» в отдельных матчах, доставлять соперникам неприятности. Не знаю, правда ли я верил, что смогу стабильно проводить один матч за другим с оппонентами высокого уровня. Кори говорила мне об этом очень долгое время, и Наоми сказала то же самое. Укрепить свою веру в себя — это самое важное. Когда они говорят о своей уверенности, я тоже начинаю верить в себя», — сказал он на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал.

Кристофер Юбэнкс играет на Уимблдоне-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Медведев, говоря о сопернике, вспомнил матч с ним на «Мастерсе» в Майами в этом году. Тогда россиянин в четвертьфинале обыграл американца — 6:3, 7:5. «Очень тяжёлый соперник. Мы с тренером говорим, что он показывает тотальный теннис. Ничего не боится, просто идёт вперёд. Наносит очень быстрые удары, при первой возможности выходит к сетке. Сильно подаёт. Я давно его знаю, и в этом году он смог найти что-то такое, чего раньше у него не было. Это стабильность во всём.

Кристофер — великолепный игрок. В Майами был его первый прорыв, он вошёл в топ-100, прошёл от квалификации до четвертьфинала. Это был его лучший результат на тот момент. Он великолепно играл против меня, это был непростой матч. Я был в огне, смог его обыграть. Здесь он снова в огне, только что выиграл титул ATP. Вышел здесь в четвертьфинал, обыграв Стефаноса в пяти сетах. Невероятно. Знаю, что для победы над ним мне надо быть на абсолютном максимуме в плане тенниса, физических и психологических кондиций.

Я знаю, что в четвертьфинале буду играть с опасным соперником, который переживает подъём. Мне неважно, как он будет играть через два месяца — хуже или ещё лучше. Важно только то, что будет через два дня. Надеюсь, он не будет в полном огне. А если будет — надеюсь, я тоже буду. Очень постараюсь его победить», — говорил Даниил на пресс-конференции.

А что говорили эксперты?

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина предположила, что у Медведева могут быть проблемы, хотя и назвала Даниила фаворитом. «Ожидаю уверенную победу от Даниила. На бумаге соперник не очень грозен, но он набрал очень хорошую форму на этом турнире и показывает феноменальный теннис. Юбэнкс обыграл Циципаса в прошлом матче, поэтому он не просто так попал в четвертьфинал. Но всё зависит от игры Дани: как он будет себя чувствовать, как он будет подавать. Важно, чтобы было как можно меньше своих невынужденных ошибок и как можно больше своих активных выигранных очков на первой подаче.

Юбэнкс достаточно куражный парень и умеет играть на скорости. Если Даня будет играть мягко и коротко, то у него будут проблемы. Раз Юбэнкс дошёл до четвертьфинала, значит, он находится в лучшей форме в своей жизни. Когда соперник так вдохновлён, нельзя давать ему шанс продолжать своё уверенное шествие», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

А двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что Юбэнксу «пора бы остановиться». «Надеюсь, что Юбэнкс не сможет преподнести сюрприз Даниилу. Медведев, естественно, является фаворитом матча. У него очень хороший шанс выйти в полуфинал. Юбэнкс очень хорошо сыграл с Циципасом, а также выиграл турнир на Мальорке на прошлой неделе. Да, он сейчас на подъёме, но уже зашёл достаточно далеко. Пора бы остановиться», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев играет на Уимблдоне-2023 Фото: Patrick Smith/Getty Images

Стоит добавить, что оба игрока имели день отдыха перед отчётным противостоянием. При этом в 1/8 финала — и Медведев, и Юбэнкс играли 10 июля — россиянин затратил гораздо меньше сил. Он отыграл лишь две партии с Иржи Легечкой (чех снялся из-за травмы при счёте 6:4, 6:2 в пользу Даниила), в то время как американец, как уже говорилось, провёл напряжённый пятисетовый поединок с Циципасом, растянувшийся на 3 часа 5 минут.

В отчётном матче поначалу наблюдался классический травяной теннис, но уже в третьем гейме Медведев добился брейк-пойнта и тут же использовал его — Юбэнкс в концовке допустил две двойные ошибки подряд. Так россиянин повёл 2:1 с брейком. В пятом гейме у Даниила был ещё один брейк-пойнт, но соперник смог его отыграть. В целом Медведев контролировал ситуацию, забирая свои геймы и позволяя оппоненту забирать свои. При счёте 5:4 Даниил подавал на сет и без особых проблем справился с задачей, закрыв партию двумя эйсами подряд, — 6:4.

Вообще, Медведев едва ли не идеально провёл этот сет: 15 активно выигранных очков и всего одна невынужденная ошибка, да и та в девятом гейме! У Юбэнкса оказалось даже больше виннерсов (19), но и невынужденных у него накопилось целых 11.

А вот второй сет сложился не по сценарию Медведева. В четвёртом гейме россиянин подарил сопернику тройной брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку, затем взял два розыгрыша, но третий всё же проиграл — 3:1 в пользу Юбэнкса. А в шестом гейме американец вновь взял чужую подачу, на сей раз с первого брейк-пойнта, и счёт стал совсем уж неприятным для россиянина — 5:1 в пользу Кристофера. В седьмом гейме Юбэнкс, подавая, заработал тройной сетбол, упустил его, но после «ровно» взял два розыгрыша, закончив партию двумя эйсами (в точности как Медведев в первом сете!), — 6:1 всего за 28 минут. Даниил, конечно, провалил эту партию. Бросился в глаза огромный перевес Юбэнкса по виннерсам: 17 против шести. При этом невынужденных ошибок у него всё равно было больше: семь против трёх.

Даниил Медведев в четвертьфинале с Кристофером Юбэнксом на Уимблдоне-2023 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Забрав сет, Юбэнкс воодушевился и в первом же гейме третьей партии сделал брейк. К сожалению, Медведев так и не смог отыграть его, так как соперник весьма уверенно проводил геймы на подаче. В восьмом гейме россиянин ещё и предупреждение заработал, после того как судья заметил, что он после проигранного очка отбросил в сторону мяч, попав им в оператора. Даниил даже попытался оспорить это решение, но безуспешно.

Даниил Медведев спорит с судьёй Фото: Кадр из трансляции

А в 10-м гейме Юбэнкс подавал на партию и использовал первый же сетбол — 6:4. Всего 32 минуты продолжался этот сет, несмотря на 10 геймов.

Четвёртую партию Медведев начал неплохо. В первом гейме он выполнил три эйса, а во втором дважды выходил на брейк-пойнт, но упустил обе возможности взять подачу соперника — 1:1. Так они с Юбэнксом и брали каждый свою подачу, довольно часто радуя зрителей эйсами; при этом за шесть своих геймов россиянин отдал сопернику лишь одно очко! И сет закономерно перетёк в тай-брейк. В нём Даниил первым добился мини-брейка, вскоре сделал счёт 6:3, выйдя таким образом на сетболы, и дожал соперника — 7:4.

В начале пятого сета Медведеву удалось ошеломить Юбэнкса — брейк под ноль в первом же гейме (американец допустил двойную ошибку на брейк-пойнте)! В третьем гейме россиянин ещё раз взял подачу соперника; свою подачу он также держал (хотя в четвёртом гейме ушёл с 0:30, а потом ещё и два брейк-пойнта спас) — так счёт стал 4:0 в пользу Даниила. Затем теннисисты взяли по гейму на подаче (5:1), а в седьмом гейме Медведев заработал матчбол на приёме и сразу же использовал его — 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 за три часа. В последнем гейме Юбэнкс допустил три двойные ошибки. А невынужденных за весь матч у него оказалось аж 55 (у Медведева — 13).

Вот так Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона. Юбэнкс же по окончании турнира отыграет 12 мест в рейтинге ATP и станет 31-й ракеткой мира — это его личный рекорд. А соперник Даниила по полуфиналу определится сегодня в матче Карлос Алькарас (Испания, 1) — Хольгер Руне (Дания, 6). В «нижнем» полуфинале сойдутся Янник Синнер (Италия, 8) и Новак Джокович (Сербия, 2). Обе встречи 1/2 финала Уимблдона пройдут в пятницу, 14 июля.

Уимблдон 2023 года завершится 16 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».