Наконец-то! Медведев разгромил чеха и впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона

В понедельник, 10 июля, на Уимблдоне проходят заключительные игры четвёртого круга (то есть 1/8 финала) в мужском одиночном разряде. Сегодня свой матч проводил третья ракетка мира Даниил Медведев, посеянный на турнире под третьим номером. В первых трёх встречах Медведев проиграл лишь один сет — в третьем круге россиянин одержал волевую победу над венгром Мартоном Фучовичем (4:6, 6:3, 6:4, 6:4). А британца Артура Фери и француза Адриана Маннарино Даниил прошёл в трёх партиях.

Теперь в соперниках у Медведева оказался 21-летний чешский теннисист Иржи Легечка, занимающий 37-е место в рейтинге ATP. У Легечки путь к матчу 1/8 финала номинально оказался чуть сложнее, так как ему дважды пришлось сражаться с сеяными. В первом круге чех оказался сильнее австрийского обладателя уайлд-кард Себастьяна Офнера (6:4, 6:4, 6:4), во втором неожиданно легко разгромил аргентинца Франсиско Серундоло (6:2, 6:2, 6:2), посеянного 18-м, а в третьем дожал американца Томми Пола (16). Для выяснения отношений соперникам понадобилось сыграть пять партий — 6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 6:2 в пользу Иржи.

Вообще же, Легечка здорово прогрессирует в этом сезоне. Титулов на уровне ATP у него пока нет, но вот на Открытом чемпионате Австралии 21-летний теннисист добрался до четвертьфинала, что уже само по себе весомое достижение. На том турнире чех обыграл сразу троих сеяных: Борну Чорича, Кэмерона Норри и Феликса Оже-Альяссима. И лишь Стефанос Циципас смог остановить его.

Иржи Легечка играет на Уимблдоне-2023 Фото: Michael Regan/Getty Images

Так что Медведев обязан был ответственно отнестись к подготовке к сражению с соперником, с которым ранее никогда не играл. На лёгкий матч не приходилось рассчитывать, несмотря на фамилию соперника. Тем более что для Даниила многое стояло на кону. Он ведь никогда ещё не выходил в четвертьфинал Уимблдона. Да и в четвёртом круге травяного мэйджора чемпион US Open 2021 года побывал лишь однажды, в том же 2021-м.

«Очень рад, что прошёл дальше. Я действительно хочу выступить здесь хорошо. Не играл здесь в прошлом году, и это мой худший турнир «Большого шлема» с точки зрения результатов. У меня есть большая мотивация изменить это. Чем дальше проходишь, тем сильнее соперники. Хочу показать свой лучший теннис и наслаждаться игрой», — приводит слова Медведева, сказанные после выхода в 1/8 финала, пресс-служба ATP.

Чуть позже Даниил добавил на пресс-конференции: «Дальше я играю с Иржи Легечкой. Это очень сильный соперник, он может быть очень опасен на траве. Я постараюсь хотя бы повторить свой лучший результат на «Ролан Гаррос».

Тем не менее финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков назвал Медведева фаворитом сегодняшней встречи. «Легечка в прошлом матче пробежал такой марафон. Сможет ли он восстановиться после этого марафона из пяти сетов, я не знаю. Если Легечка физически готов и восстановился, получится интересный матч. Медведев с каждым разом играет всё лучше и лучше. Где-то даже хорошо, что Даниил проиграл первый сет Фучовичу. У него заработали нервы — на будущие матчи. Для меня Медведев фаворит в матче с Легечкой», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Встречу Медведев — Легечка поставили первым запуском на корте 1, где есть крыша, так что заведомо можно было не опасаться дождя. То, что Медведев настроился на матч как следует, стало ясно уже в первом гейме. Россиянин смог взять подачу соперника со второго брейк-пойнта. Второй раз Даниил был близок к брейку в пятом гейме, но упустил двойной брейк-пойнт. Впрочем, ничего страшного в этом не было, так как свою подачу Медведев держал довольно уверенно, хотя и допустил две двойные ошибки за партию. В девятом гейме россиянин упустил сетбол на приёме, зато в 10-м, подавая, взял гейм под ноль — 6:4. Легечка в этой партии допустил целых 14 невынужденных ошибок, а вот его соперник — всего шесть.

К слову, в одном из розыгрышей в конце первого сета возникла забавная ситуация. Сорвавшийся при приёме Легечки мяч попал прямо в пивной бокал кому-то из зрителей на трибунах — нечасто такое увидишь.

Болельщики Фото: Кадр из трансляции

Проиграв сет, Легечка, у которого возникли проблемы с ногой, взял медицинский перерыв — пауза составила почти 10 минут. Во второй партии Медведеву также удался ранний брейк (причём под ноль!), только не в первом гейме, а в третьем. В пятом гейме при счёте 3:1, 30:30 в пользу россиянина случилась ещё одна задержка, тоже минут на 10, поскольку кому-то из зрителей на трибунах стало плохо. Гейм этот в итоге взял Легечка, которому удалось отыграть целых четыре брейк-пойнта. Тем не менее Даниил в целом контролировал ситуацию, не давая сопернику шансов выйти на брейк-пойнт. В седьмом гейме Медведев ещё раз взял чужую подачу: он упустил тройной брейк-пойнт, зато воспользовался четвёртым шансом. А затем подал на сет — 6:2. За всю вторую партию Даниил на своей подаче проиграл лишь три очка.

А перед стартом третьего сета Легечка снялся. Окончательный счёт — 6:4, 6:2 (отказ) в пользу Медведева. Матч продолжался 1 час 20 минут.

Так Медведев впервые в карьере пробился в восьмёрку лучших на Уимблдоне. В четвертьфинале он сыграет с победителем пары Кристофер Юбэнкс (США) — Стефанос Циципас (Греция, 5). А вчера четвертьфиналистом стал Андрей Рублёв — он, скорее всего, сыграет с 23-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем. Также до этой стадии дошёл Роман Сафиуллин — его поджидает Янник Синнер.

Таким образом, в 1/4 финала Уимблдона вышли сразу трое россиян. Это повторение российского рекорда на ТБШ, установленного 2,5 года назад. На Australian Open – 2021 в восьмёрку лучших пробились Аслан Карацев, Медведев и Рублёв. Сейчас это те же Рублёв и Медведев, а также Сафиуллин.

Уимблдон 2023 года закончится 16 июля. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».