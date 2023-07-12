«Кошмарная эскалация». Британские СМИ наконец поняли: Россию зря отстраняли от Уимблдона

Представители России и Беларуси, что уж там скромничать, здорово выглядят на этом Уимблдоне. В мужской сетке сразу трое россиян — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин — дошли до четвертьфинала. И если от Медведева и Рублёва мы вправе были ожидать чего-то подобного, при том что Даниил ещё не закончил свой путь на турнире, то Сафиуллин, наверное, и сам разве что мечтал о попадании в восьмёрку сильнейших.

В женской сетке Беларусь надеется на Арину Соболенко, которая вышла в четвертьфинал и не без оснований рассчитывает на титул. До четвёртого круга добрались россиянки Екатерина Александрова и совсем юная Мирра Андреева, которой весной исполнилось 16 лет. Остаётся только догадываться, каким был бы Уимблдон-2022, если бы россиян и белорусов не отстранили.

Вот уже и британские СМИ вовсю пишут, что отстранение, оказывается, было ошибкой. На то, чтобы понять это, им потребовались целый год и блестящая игра вернувшихся спортсменов. По слухам, решение о бане россиян и белорусов было тогда принято под давлением со стороны королевской семьи — дескать, принцесса Уэльская, также известная как Кейт Миддлтон, заведомо не хотела оказаться в ситуации, когда ей пришлось бы вручать трофей представителю России или Беларуси.

Британское издание The Telegraph опубликовало материал, посвящённый успехам российских и белорусских теннисистов на Уимблдоне-2023. Статья журналиста Саймона Бриггса вышла под названием «Россияне и белорусы захватывают Уимблдон – это, может быть, худший кошмар принцессы Уэльской».

«У Медведева и Рублёва может не быть флагов рядом с их именами, как и букв РУС, но оба вышли в четвертьфинал вместе с белоруской Ариной Соболенко. Поэтому легко можно представить себе наихудший сценарий Всеанглийского клуба в следующие выходные – тот, в котором принцесса Уэльская вручает трофей одному из этих спортсменов, официально не имеющих гражданства. Это будет кошмарная эскалация прошлогодней неуклюжей сюжетной линии, где Её Королевское Высочество пожимает руку Елене Рыбакиной — москвичке, играющей под казахстанским флагом», — отмечается в статье.

Также журналист подметил, что на текущем турнире хорошие результаты показывают представители славянских стран. «До поздних стадий добрались четыре чеха, два поляка, два украинца, болгарин… Можем ли мы включить сюда Джоковича на основании того, что Сербию считают частью сферы влияния России? Если это так, то мы уже насчитали 19 игроков из 32, а вероятность, что оба чемпиона в одиночном разряде будут из этой группы, составляет около 80%», — пишет он.

И тут же предлагает свой вариант объяснения, почему так происходит: «Когда я попросил одного ведущего тренера объяснить возрождение россиян, которое кажется ещё более поразительным после прошлогоднего отстранения, он ответил: «В моей книге это называется жаждой голода». И это точное определение.

Когда они выходят на корт, то часто становятся серьёзными и напряжёнными. В этом году на Уимблдоне, сложном турнире с длинными и поздними матчами, они переиграли соперников и приближаются к этой создающей проблемы возможности сфотографироваться с принцессой Уэльской».

Даниил Медведев играет на Уимблдоне-2023 Фото: Julian Finney/Getty Images

А в одной из предыдущих статей The Telegraph журналист Джереми Уилсон отмечал, что если кто и возмущён возвращением россиян и белорусов, то таких людей крайне мало. Материал вышел с заголовком «Россияне вернулись на Уимблдон, и никто не возмущается».

«Спустя год после скандального запрета на участие в Уимблдоне российские и белорусские игроки были тепло приняты болельщиками. Возмущения по поводу их возвращения были очень незначительными и тихими, это говорит о том, что фанаты тенниса собрались в Лондоне, чтобы понаблюдать за красивым теннисом, и не более того», — пишет журналист.

Что ж, истинным ценителям тенниса действительно всё равно, какую страну представляет тот или иной игрок (если вынести за скобки, что большинство болельщиков, как правило, поддерживает своих соотечественников, — это вполне естественно). Такое же отношение к россиянам и белорусам, скорее всего, было бы и в 2022-м. И решение об отстранении в первую очередь нанесло ущерб самому турниру, который лишили рейтинговых очков, сделав его, таким образом, неполноценным.

«Особенно учитывая то, как здорово россияне и белорусы играют на этом Уимблдоне, я не сомневаюсь, что ATP и WTA поступили правильно, отказавшись начислять рейтинговые очки за прошлогодний турнир. Это не было настоящим соревнованием лучших из лучших, каким должен быть турнир «Большого шлема», — такое мнение высказывал в «Твиттере» известный теннисный журналист Бен Ротенберг. Лучше и не скажешь.