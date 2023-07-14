«Мотивация будет сумасшедшей». Медведев и Алькарас поборются за дебютный финал Уимблдона

На Уимблдоне-2023 наступило время решающих стадий турнира. В пятницу, 14 июля, пройдут полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Вторыми на главную арену Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета выйдут первая ракетка мира Карлос Алькарас и Даниил Медведев, который сейчас занимает третье место в мужской мировой табели о рангах.

27-летний уроженец Москвы после не самых удачных выступлений на травяных соревнованиях в преддверии третьего мэйджора в сезоне пытается реабилитироваться на основном турнире на этом покрытии. В своих первых трёх встречах в Лондоне Даниил отдал лишь одну партию своим соперникам, а матч 1/8 финала с Иржи Легечкой и вовсе получился для чемпиона US Open – 2021 лёгкой прогулкой, так как чех снялся после счёта 6:4, 6:2 в пользу россиянина. Самым серьёзным испытанием для него пока стал четвертьфинальный поединок против одного из открытий Уимблдона-2023, американца Кристофера Юбэнкса. Медведев проявил настоящий характер, сумев отыграться с 1-2 по сетам в не самой простой для себя встрече и впервые в карьере вышел в полуфинал королевского «Шлема».

Путь Даниила Медведева к полуфиналу Уимблдона-2023:



Первый круг. Медведев (3) – Фери (391) – 7:5, 6:4, 6:3.

Второй круг. Медведев – Маннарино (35) – 6:3, 6:3, 7:6.

Третий круг. Медведев – Фучович (67) – 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Четвёртый круг. Медведев – Легечка (37) – 6:4, 6:2, отказ.

Четвертьфинал. Медведев – Юбэнкс (43) – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6, 6:1.

Алькарас, в свою очередь, продолжает демонстрировать невероятную форму в этом сезоне. К очному противостоянию с первой ракеткой России Карлос подходит с серией из десяти побед на травяном покрытии, которая началась ещё на «пятисотнике» в Лондоне. На старте Уимблдона-2023 испанец легко справился с двумя французами – Шарди и Мюллером, не отдав им ни партии. Затем первая ракетка мира победил Николаса Харри — 3:1 (6:3, 6:7, 6:3, 7:5), финалиста позапрошлого розыгрыша Открытого чемпионата Великобритании Маттео Берреттини — 3:1 (3:6, 6:3, 6:3, 6:3) и датского вундеркинда Хольгера Руне — 3:0 (7:6, 6:4, 6:4). 20-летний уроженец Эль Пальмара, таким образом, пробился в свой третий подряд полуфинал на «Шлеме», став самым молодым игроком, которому удалось выйти в эту стадию британского мэйджора после Янника Синнера. Итальянец смог сделать это днём ранее.

Путь Карлоса Алькараса к полуфиналу Уимблдона-2023:



Первый круг. Алькарас (1) – Шарди (542) – 6:0, 6:2, 7:5.

Второй круг. Алькарас – Мюллер (84) – 6:4, 7:6, 6:3.

Третий круг. Алькарас – Харри (28-й в рейтинге / 25-й номер посева) – 6:3, 6:7, 6:3, 7:5.

Четвёртый круг. Алькарас – Берреттини (38) – 3:6, 6:3, 6:3, 6:3.

Четвертьфинал. Алькарас – Руне (6) – 7:6, 6:4, 6:4.

История очных противостояний

История личных встреч Даниила и Карлоса является не самой богатой. За карьеру на официальных турнирах они встречались всего лишь два раза. Причём дебютное очное сражение между теннисистами произошло именно на Уимблдоне два года назад. Тогда уже долгое время державшийся в топе Медведев в трёх партиях справился с ещё совсем юным испанцем. В нынешнем сезоне Алькарас взял реванш у знаменитого россиянина за поражение двухлетней давности. Случилось это в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где победитель Открытого чемпионата США – 2022 буквально вынес своего соперника с корта.

История личных встреч. Медведев — Алькарас — 1:1

№ Турнир Покрытие Раунд Победитель Результат 1 Уимблдон-2021 Трава Второй круг Медведев 6:4, 6:1, 6:2 2 Индиан-Уэллс-2023 Хард Финал Алькарас 6:3, 6:2

Новое противостояние

После битвы с Юбэнксом Медведев высказался о предстоящем поединке против лидера рейтинга ATP. «Я видел несколько его матчей. Немного против Маттео (Берреттини). Что-то ещё видел? Не помню. Обсудим с тренером тактику. Интересно сыграть против Карлоса, он потрясающий игрок. Ему же всё ещё 19, да? (Алькарасу 20 лет исполнилось в мае. – Прим. «Чемпионата»). Просто невероятно, что он творит. Он не останавливается, и не думаю, что остановится. Но я за карьеру играл против многих великолепных игроков. И много раз мне удавалось побеждать. Так что я буду стараться. Если покажу свою лучшую игру, у меня будут шансы», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Сам же испанец, естественно, также не мог не дать свой комментарий о будущем оппоненте, упомянув в речи известное прозвище россиянина – Осьминог. «Знаете, он очень высокий. Он отлично играет здесь, на траве. У него тоже отличный год. Я проиграл первый матч, который мы играли здесь, на траве (во втором круге Уимблдона в 2021 году. – Прим. «Чемпионата»). Я должен помнить это. Но будем наслаждаться полуфиналом. Думаю, сейчас я играю отлично, уверен в себе. Так что это будет действительно хороший матч. Я собираюсь насладиться. Даниил действительно полноценный игрок. По-моему, Рублёв несколько раз говорил, что он осьминог. Он ловит каждый мяч. Это потрясающе. Он потрясающий спортсмен. Думаю, смесь всего. Он почти всё делает хорошо», – сказал Алькарас на пресс-конференции после поединка с Руне.

Отечественные эксперты также высказались в преддверии сегодняшней битвы нынешней первой и третьей ракеток мира на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Так, заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук заявил, что чемпион US Open 2021 года будет стремиться взять реванш у Карлоса за поражение в Индиан-Уэллсе, и объяснил, что нужно делать Даниилу в новом противостоянии. «Было поражение в Индиан-Уэллсе в двух сетах. Но здесь трава — Алькарас не король на этом покрытии. Ему ещё предстоит завоевать это звание. Матч будет интересным, потому что Медведев будет стремиться взять реванш за поражение в весенней встрече. Главное, что Медведев уже научился справляться с этой быстротой и вносит в игру коррективы. У него есть хорошая подача. Главное — держать свою подачу. У Алькараса более частые и эффективные выходы к сетке. Карлос много укорачивает и делает резаные удары. Но уже хорошо, что Медведев вышел в полуфинал. Это показатель того, что Даниил осваивает траву. Многое будет определять характер. Алькарас в этом плане противоречивый. При равной борьбе это может сказаться в пользу Медведева», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Карлос Алькарас и Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

А олимпийская чемпионка и победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина назвала 20-летнего испанца фаворитом второго полуфинала в мужском одиночном разряде на Уимблдоне-2023. «Нас ждёт увлекательный полуфинал Уимблдона! Наверное, Алькарас будет фаворитом в матче с Медведевым. Испанец сейчас находится просто в превосходной форме. К тому же последний их матч закончился победой Карлоса. Но это даже хорошо для Медведева — у Дани будет серьёзный настрой на реванш. На кону стоит финал Уимблдона. Оба игрока ещё ни разу там не бывали. Мотивация будет сумасшедшей. Нас ждёт прекрасный матч, будет настоящая рубка», — заявила Веснина в интервью «Чемпионату».

Советский и российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский заявил следующее. «Медведеву с Алькарасом будет тяжелее, чем с Юбэнксом. Будет очень сложно обыграть Алькараса, если будут такие спады, как в игре с американцем. С Карлосом надо играть цепко за каждый мяч и не отдавать ничего своего. Испанец сейчас нацелен [на успех] и будет играть активно и цепко», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Полуфинал Уимблдона-2023 Даниил Медведев – Карлос Алькарас состоится сегодня, 14 июля, и начнётся не ранее 17:00 мск. Отметим, что оба спортсмена ещё ни разу не играли в финале этого турнира. Следить за всеми событиями можно на «Чемпионате».