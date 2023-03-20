Медведев остановился в шаге от 4-го титула подряд! Результаты и сетки Индиан-Уэллса

В Индиан-Уэллсе завершился крупный объединённый – мужской и женский – теннисный турнир с общим призовым фондом $ 17,6 млн. В ночь на понедельник по московскому времени определились чемпионы во всех разрядах.

Итоги 12-го дня. 19 марта, воскресенье

Впервые в истории Индиан-Уэллса в оба финала пробились исключительно чемпионы турниров «Большого шлема». У женщин в решающем матче выступали победительница Уимблдона Елена Рыбакина и чемпионка Australian Open Арина Соболенко. У мужчин за титул боролись триумфаторы US Open двух последних лет – Даниил Медведев (2021) и Карлос Алькарас (2022). Первыми по расписанию предстояло сыграть Рыбакиной и Соболенко. Отметим, что точно такой же был состав и на ещё одном крупном турнире этого года – Открытом чемпионате Австралии. И тогда, в конце января, отличилась Арина Соболенко. Вообще в истории встреч этих теннисисток белоруска вела 4-0. И лишь на показательном турнире в декабре прошлого года – в Мировой теннисной лиге – Рыбакиной удалось оказаться сильнее.

Первый сет получался ожесточённым, затяжным, с обоюдными шансами и очень нервным. У Арины вдруг посыпались двойные ошибки, от которых она, казалось, уже давно избавилась. За первую партию она их допустила целых десять. При этом именно белоруска первой добралась до брейка – 3:2, но вскоре Рыбакина отыгралась – 4:4. Соболенко спаслась с сетбола соперницы в 12-м гейме на приёме и перевела партию на тай-брейк. А там уже задрожали обе. При счёте 5:5 девушки выдали серию из шести мини-брейков. У Арины было два сетбола, но она их упустила, а Елена лишь с 6-й попытки добилась успеха – 7:6 (13:11) за 1 час 20 минут. Расстроенная Соболенко упустила начало второго сета. Рыбакина повела 2:0, затем увеличила преимущество – 5:2, но подать на матч сходу не смогла, отдав свой гейм сопернице под ноль – 5:3. Белоруска на своей подаче сократила отставание до минимума – 5:4, но на большее её не хватило: Елена успешно подала на титул со второй попытки – 7:6, 6:4 за 2 часа 6 минут.

За этот титул Елена получит 1000 рейтинговых очков, $ 1 262 220 призовых и теперь впервые станет 7-й ракеткой мира. Арина же заработала 650 очков и $ 662 360.

Женщины. Финал

Рыбакина (Казахстан, 10) – Соболенко (Беларусь, 2) – 7:6, 6:4.

Подробнее: Рыбакина (Казахстан, 10) – Соболенко (Беларусь, 2) – 7:6, 6:4.

До «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Алькарас и Медведев встречались лишь однажды – на Уимблдоне-2021 россиянин уверенно разобрался с юным испанцем в трёх сетах. Но сейчас перед финалом Даниил отдал должное сопернику: «Конечно, тот матч с Карлосом идёт в зачёт личных встреч. Но он уже совершенно другой игрок. Так что в этом смысле матч будет как первый — с точки зрения тактики, физической подготовки, собственно тенниса. Он потрясающий игрок. У него впечатляющие навыки, которые сложно сравнить с другими. Может, с Рафой [Надалем], но Рафа левша, потому их нельзя по-настоящему сравнивать. Его форхенд впечатляет. Не думаю, что есть игрок, который бьёт так сильно и при этом с вращением. Вот почему он был первой ракеткой мира, самой молодой в истории. Это что-то да значит. Круто будет сыграть с ним».

Матч у россиянина откровенно не получился. С первых же минут инициатива оказалась в руках у испанца, который чувствовал себя хозяином на корт. А попытки Даниила затянуть соперника в длинные розыгрыши заканчивалась ошибками Медведева. К тому же испанец частенько укорачивал мяч, а россиянин, который обычно располагается далеко за задней линией, не успевал с рывком к сетке. А если и успевал, то Карлос его обводил. На подаче же испанца у Даниила ничего не получалось. В итоге Алькарасу хватило брейка в начале первой партии и двух брейков на старте второй, чтобы за 1 час 12 минут оформить победу – 6:3, 6:2.

Так Карлос Алькарас завоевал свой 8-й титул и 3-й из них на «Шлемах». Победа в Индиан-Уэллсе позволила ему обогнать Новака Джоковича и снова стать 1-й ракеткой мира. Впрочем, испанцу теперь в Майами необходимо защитить прошлогодний титул. Если Карлосу это не удастся сделать, то он снова пропустит Джоковича вперёд. Что касается Медведева, то его серия побед прервалась на 19 матчах и сейчас он остановился в шаге от 4-го титула подряд. Напомним, что за последние недели Даниил завоевал главные трофеи в Роттердаме, Дохе и Дубае. И всё же благодаря своему удачному выступлению россиянин вернётся в топ-5 рейтинга ATP.

Мужчины. Финал

Алькарас (Испания, 1) – Медведев (Россия, 5) – 6:3, 6:2.

Подробнее: Алькарас (Испания, 1) –– 6:3, 6:2.

И уже буквально через день в Майами стартует точно такой же объединённый турнир, который пройдёт с 21 марта по 2 апреля. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».