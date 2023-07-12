Первая ракетка мира разгромил датского вундеркинда. В 1/2 у Алькараса — битва с Медведевым

Вторая пара четвертьфиналистов из верхней части сетки сыграла матч за выход в 1/2. Карлос Алькарас разобрался с Хольгером Руне в трёх партиях – 7:6 (3), 6:4, 6:4. Теперь ему предстоит матч за выход в финал с Даниилом Медведевым. В нижней части сетки своя битва – Янник Синнер и Новак Джокович.

Будущая топ-3, как её называют эксперты, – Карлос Алькарас, Хольгер Руне и Янник Синнер – впервые оказалась в четвертьфинале одного турнира «Большого шлема». Они же поспорили за звание самого молодого полуфиналиста Уимблдона с 2007 года. Сегодня таким стал Алькарас, которому 20 лет.

Руне и Алькарас встречались лишь дважды. Испанец и датчанин сыграли матч на групповой стадии молодёжного Итогового в 2021 году: тогда в трёх сетах победил Карлос – 4:3 (6), 4:2, 4:0. На взрослом уровне битва закончилась победой Хольгера: на его пути к титулу в четвертьфинале парижского «Мастерса» Карлос снялся при счёте 6:3, 6:6 (0:1).

В 13 лет они сыграли и пару на юниорском Les Petits As во Франции – встретились тогда впервые. И отлично помнят тот опыт, о чём и рассказали на пресс-конференциях.

«Мы делились многими замечательными моментами. Мы играли вместе с 12 лет. Мы не писали друг другу, но, очевидно, очень хорошо знаем друг друга. Я очень взволнован. Думаю, что он тоже». Там же он похвалил двуручный бэкхенд датчанина. «Если мне придётся взять у него оружие, я скажу бэкхенд», – сказал он на пресс-конференции после победы над Маттео Берреттини.

«Мы играли однажды в паре. По-моему, тогда хорошо выступили, дошли до полуфинала, если не ошибаюсь. Надеюсь, когда-нибудь ещё повторим. Но сейчас будем биться друг с другом. Он всегда был очень страстным игроком, я бы сказал, с большой энергией. Думаю, что он остался прежним: он и тогда был Карлосом, и сейчас Карлос. Просто теперь намного лучше. Он очень быстро прогрессирует», – парировал Хольгер Руне после победы над болгарином Григором Димитровым.

К первому очному матчу на ТБШ Карлос подошёл практически без потерь: отдал лишь два сета – Николасу Харри и Маттео Берреттини. Руне же едва не вылетел с турнира в третьем круге – матч с Алехандро Давидович-Фокиной завершился в пяти партиях, а на тай-брейке испанец буквально отдал победу сопернику, пробив подачу с руки – её Руне без проблем принял и забрал матч – 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Четвертьфинальный матч Карлос начал с ошибок – две невынужденные подарили датчанину стартовый брейк-пойнт. Но испанец точно сыграл у сетки и закрыл гейм с первой. Уже на своей подаче Руне опробовал выход к сетке, намекая, что будет бороться за инициативу на любом мяче – на кону для Хольгера стоял выход в первый полуфинал ТБШ на восьми последних мэйджорах.

Ребята делали много брака в достаточно простых ситуациях – на выходах к сетке или при укороченных, что можно списать на мандраж четвертьфинала и принципиальность битвы. Вынуждал ошибаться и высокий темп игры. Так, теннисисты из раза в раз добирались до счёта 0-30, но не могли реализовать преимущество или хотя бы дойти до брейк-пойнтов – регулярно подающий отыгрывался. Почти час они подходили к тай-брейку, где на старте сначала обменялись мини-брейками, но затем двойная Руне позволила Карлосу выйти вперёд (4:3) и додержать преимущество – 7:6 (3).

Во втором сете также каждый брал свою подачу, правда, уже под ноль, – мяч совсем не держался в игре, и теннисисты заканчивали розыгрыши вторым или третьим ударом. Однако с первыми проблемами столкнулся Алькарас: дважды не вышел из подачи, а Руне пробил под заднюю и добрался до счёта 40-40. Но испанец довёл гейм до победы.

Уже на 30:30 и 4:4 Руне не реализовал решающий смэш, и Карлос оформил скрытый сетбол на приёме – пробил вторую подачу навылет с бэкхенда по линии. Уже следом испанец закрыл сет с подачи. Вновь партия была равная, но в концовке сильнее оказался Алькарас – 6:4. На контрасте с первым сетом Карлос провёл вторую партию чисто, когда у скандинава четыре невынужденных. Уже при счёте 2:2 в третьем сете Алькарас сделал ранний брейк: сработал приём навылет, а затем испанец на сетке разобрался с плохим укороченным Руне. Тут же первая ракетка мира подтвердил брейк и довёл встречу до победы – 6:4.

Хольгер Руне Фото: Patrick Smith/Getty Images

В полуфинале Алькарас встретится с Даниилом Медведевым, который добрался до этой стадии после победы над Кристофером Юбэнксом в пяти партиях – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (4), 6:1. По личным встречам – 1-1. Последний матч взял испанец: не оставил и шанса в финале Индиан-Уэллса этого года. Однако первую очную встречу они сыграли как раз на Уимблдоне-2021, и тот поединок оказался за Медведевым – 6:4, 6;1, 6:2.