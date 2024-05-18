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Видеообзор волевой победы Зверева над Табило в полуфинале «Мастерса» в Риме

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев пробился в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В полуфинале немец одержал волевую победу над 32-й ракеткой мира чилийцем Алехандро Табило со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Зверева с Табило.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В рамках встречи Зверев выполнил 10 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных (33%). На счету Табило семь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх (50%).

В финале турнира в Риме Александр Зверев сыграет с победителем противостояния между чилийцем Николасом Харри (24-я ракетка мира) и американцем Томми Полом (16).