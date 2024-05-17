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Соболенко прокомментировала победу над Коллинз в полуфинале турнира в Риме

Соболенко прокомментировала победу над Коллинз в полуфинале турнира в Риме
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Даниэль Коллинз в полуфинале турнира в Риме со счётом 7:5, 6:2.

Рим (ж). 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 23:10 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Да, я очень рада участвовать в своём первом финале в Риме. Я думаю, что сегодня я показала действительно отличный теннис. Я очень довольна победой над Даниэль, особенно в двух сетах. После Мадрида я чувствовала себя не очень хорошо. Я заболела, потом получил травму. Я даже была удивлена, что у меня вообще столько всего произошло, что я смогла дойти до финала. При этом я знал, что уровень есть. Если я почувствую себя лучше, то смогу выйти в финал», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В финале турнира Соболенко встретится с представительницей Польши Игой Свёнтек.

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