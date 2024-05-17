Соболенко прокомментировала победу над Коллинз в полуфинале турнира в Риме

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Даниэль Коллинз в полуфинале турнира в Риме со счётом 7:5, 6:2.
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«Да, я очень рада участвовать в своём первом финале в Риме. Я думаю, что сегодня я показала действительно отличный теннис. Я очень довольна победой над Даниэль, особенно в двух сетах. После Мадрида я чувствовала себя не очень хорошо. Я заболела, потом получил травму. Я даже была удивлена, что у меня вообще столько всего произошло, что я смогла дойти до финала. При этом я знал, что уровень есть. Если я почувствую себя лучше, то смогу выйти в финал», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
В финале турнира Соболенко встретится с представительницей Польши Игой Свёнтек.
Соболенко показала, как проводит время на турнире в Риме
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