Зверев — о поддержке фанатов в Риме: чувствую себя итальянцем, когда играю здесь

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о поддержке фанатов на «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Италия — это одна из трёх стран, где я получаю наибольшую поддержку. Я действительно чувствую себя итальянцем, когда играю здесь. Я постоянно получаю так много поддержки, любви и энергии от публики. В том числе и сегодня.

Обычно публика всегда хочет, чтобы аутсайдер победил. А я чувствовал, что они меня очень поддерживают. Это помогает. Я ценю это.

Итальянцы — сумасшедшая публика, я люблю, когда они громко кричат. Я бы не стал заменять Янника, но, может быть, на этой неделе они смогут поддерживать меня так, как поддерживали бы его. Я буду только рад этому», — сказал Зверев на пресс-конференции.