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«100% безразличия к собственной талии». Циципас — о рационе европейцев

Теннисист из Греции, 12-я ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал рацион европейцев после грунтового «Мастерса» в Риме (Италия).

«Европейский рацион: 50% кофе, 50% выпечки, 100% безразличия к собственной талии», — написал Циципас в своих социальных сетях.

О том, является ли такой рацион приемлемым для него, спортсмен не упомянул, но недавно задавался вопросом, почему попкорн не является гарниром.

Напомним, Циципас завершил своё выступление на «Мастерсе» в Риме после четвертьфинала, где его обыграл Николас Харри, дошедший уже до полуфинала соревнований.

Циципас признавался, что рос в окружении русских и греческих традиций. Грек имеет русские корни, мать Циципаса, Юлия Сальникова, является чемпионкой СССР по теннису. Дед Стефаноса – известный игрок ФК «Спартак» и сборной СССР Сергей Сальников.