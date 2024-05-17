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Тим и Шварцман провели тренировку на кортах «Ролан Гаррос»

Тим и Шварцман провели тренировку на кортах «Ролан Гаррос»
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим и бывшая восьмая ракетка мира, 31-летний аргентинский теннисист Диего Шварцман провели тренировку на кортах «Ролан Гаррос» в Париже (Франция).

Фото: личный архив диего шварцмана

«Давай попробуем ещё раз, Доми», — подписал Шварцман фотографию, опубликованную в его соцсетях.

Отметим, ни Тим, ни Шварцман не получили уайлд-кард в основную сетку парижского «Шлема». Тим дважды играл в полуфинале Открытого чемпионата Франции (2016 и 2017), ещё два раза — в финале (2018 и 2019). Шварцман дважды выходил в четвертьфинал (2018 и 2021), ещё один — в полуфинал (2020).

Ранее Даниил Медведев прокомментировал решение Доминика Тима завершить карьеру в конце 2024 года.

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