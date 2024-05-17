Видеоанонс финала турнира в Риме между Свёнтек и Соболенко

В Сети появилось видео с анонсом предстоящего финала турнира категории WTA-1000 между первой и второй ракетками мира Игой Свёнтек из Польши и белоруской Ариной Соболенко. Матч состоится в субботу, 18 мая, и начнётся не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным видеоанонсом.

Напомним, в полуфинале соревнований Свёнтек со счётом 6:4, 6:3 обыграла чемпионку US Open – 2021, третью ракетку мира американку Кори Гауфф, а Соболенко в двух сетах обыграла Даниэль Коллинз, занимающую 15-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 6:2.

Отметим, что матч Свёнтек — Соболенко будет вторым подряд финалом между польской и белорусской теннисистками на турнирах WTA. На предыдущих соревнованиях категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) победу одержала спортсменка из Польши — 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).