Видеоанонс финала турнира в Риме между Свёнтек и Соболенко

В Сети появилось видео с анонсом предстоящего финала турнира категории WTA-1000 между первой и второй ракетками мира Игой Свёнтек из Польши и белоруской Ариной Соболенко. Матч состоится в субботу, 18 мая, и начнётся не ранее 13:00 мск.
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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным видеоанонсом.
Напомним, в полуфинале соревнований Свёнтек со счётом 6:4, 6:3 обыграла чемпионку US Open – 2021, третью ракетку мира американку Кори Гауфф, а Соболенко в двух сетах обыграла Даниэль Коллинз, занимающую 15-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 6:2.
Отметим, что матч Свёнтек — Соболенко будет вторым подряд финалом между польской и белорусской теннисистками на турнирах WTA. На предыдущих соревнованиях категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) победу одержала спортсменка из Польши — 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).
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