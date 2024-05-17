В финале женского парного турнира в Риме сыграют Гауфф/Рутлифф и Эррани/Паолини

Сегодня, 17 мая, на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) определились участники финального матча.

В противостоянии за титул римского «тысячника» сразятся американо-новозеландский дуэт Кори Гауфф/Эрин Рутлифф и итальянская пара Сара Эррани/Ясмине Паолини.

В первом полуфинальном матче Эррани и Паолини оказались сильнее американских спортсменок Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик со счётом 6:1, 6:2. Встреча завершилась за 1 час 1 минуту.

Во втором полуфинальном матче Гауфф и Рутлифф переиграли китайский дуэт Синьюй Ван/Чжэн Сайсай со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

Отметим, действующими победительницами турнира категории WTA-100 в Риме являются Сторм Хантер и Элисе Мертенс.