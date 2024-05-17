В финале женского парного турнира в Риме сыграют Гауфф/Рутлифф и Эррани/Паолини
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Сегодня, 17 мая, на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) определились участники финального матча.
В противостоянии за титул римского «тысячника» сразятся американо-новозеландский дуэт Кори Гауфф/Эрин Рутлифф и итальянская пара Сара Эррани/Ясмине Паолини.
В первом полуфинальном матче Эррани и Паолини оказались сильнее американских спортсменок Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик со счётом 6:1, 6:2. Встреча завершилась за 1 час 1 минуту.
Рим — парный разряд (ж). 1/2 финала
17 мая 2024, пятница. 15:10 МСК
Кэролайн Доулхайд
Дезире Кравчик
К. Доулхайд Д. Кравчик
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|2
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|6
Сара Эррани
Ясмине Паолини
С. Эррани Я. Паолини
Во втором полуфинальном матче Гауфф и Рутлифф переиграли китайский дуэт Синьюй Ван/Чжэн Сайсай со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.
Рим — парный разряд (ж). 1/2 финала
17 мая 2024, пятница. 20:10 МСК
Синьюй Ван
Чжэн Сайсай
С. Ван Ч. Сайсай
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
Кори Гауфф
Эрин Рутлифф
К. Гауфф Э. Рутлифф
Отметим, действующими победительницами турнира категории WTA-100 в Риме являются Сторм Хантер и Элисе Мертенс.
Комментарии
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