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Хенмэн высказался о решении Новака Джоковича сыграть на турнире в Женеве

Хенмэн высказался о решении Новака Джоковича сыграть на турнире в Женеве
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Бывшая четвёртая ракетка мира британец Тим Хенмэн поделился мнением о решении Новака Джоковича выступить на турнире в Женеве (Швейцария), который пройдёт на неделе перед «Ролан Гаррос».

«Я очень удивлён, что два топ-игрока — Джокович и Рууд — сыграют на турнире за неделю до «Ролан Гаррос».

На турнире «Большого шлема», в пятисетовом формате, нужно быть уверенным, что уровень энергии находится на максимуме. Они же явно чувствуют, что им нужно больше матчей.

Джокович, очевидно, считает, что ему нужно провести ещё несколько встреч. Лично мне не кажется, что ему нужно играть больше.

То же самое касается и Каспера Рууда. Он вышел в финал в Монте-Карло, выиграл в Барселоне. Это удивительно, но это доказывает, что эти парни ищут больше конкуренции», — приводит слова Хенмэна портал Tennis365.

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