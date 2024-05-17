Зверев — о Табило: в первом сете он снёс меня с корта. Я рад, что смог переломить ситуацию

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над Алехандро Табило в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
«Во втором сете я просто пытался держаться. Я прибавил в активности. Я действительно просто цеплялся и ждал, и сегодня мне удалось проявить терпение. В первом сете он просто снёс меня с корта, и я вообще играл не очень хорошо, но это было из-за него. Он не давал мне войти в ритм. Я рад, что смог переломить ситуацию на тай-брейке и вырвался вперёд в третьем сете.
Когда он так играет, трудно действовать агрессивно. Нельзя просто взять и начать сильнее бить с форхенда или бэкхенда. Единственное, что у меня не получалось вначале, — это хорошо подавать. А в таких ситуациях это не помогает.
В целом я счастлив, что попал в финал. В конце концов, победа — это самое главное», — приводит слова Зверева официальный сайт АТР.
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