Соболенко повторила достижение Уильямс и Сафиной на турнирах в Риме и Мадриде

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Она в двух сетах обыграла Даниэль Коллинз, занимающую 15-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 6:2. Таким образом, Соболенко вошла в шестёрку теннисисток, которым удалось дойти до финала сразу в двух грунтовых «тысячников» подряд и в Риме, и в Мадриде в одном сезоне.

Как сообщает Opta Sport, Соболенко стала шестой после Динары Сафиной (2009), Серены Уильямс (2013), Симоны Халеп (2017), Онс Жабер (2022) и Иги Свёнтек (2024), кому установить это достижение.

Напомним, в финальном матче турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Арина Соболенко сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Тем самым они воспроизведут финал предыдущего «тысячника» в Мадриде, который в тяжелейшей битве выиграла польская спортсменка.

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Соболенко показала, как проводит время на турнире в Риме: