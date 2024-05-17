Крофт — о Джоковиче: он знает, как щёлкнуть тумблером и добиться нужного результата

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне теннисный эксперт Аннабель Крофт прокомментировала решение Новака Джоковича выступить на турнире в Женеве (Швейцария).

«Это необычно. Немного странно, что он будет играть.

Топ-игроки часто используют первые несколько матчей, чтобы вкатиться в турнир, потому что в течение двух недель нужно сыграть очень много тенниса в пятисетовом формате. Но он знает, как выигрывать матчи, как щёлкнуть тумблером и добиться результата.

Когда он проиграл Табило на этой неделе, он выглядел отрешенным. Он думал, что Табило не сможет оказать сопротивления.

Он допустил двойную ошибку на матчболе, его освистали, когда он покидал корт, а он ушёл и подумал, что ему нужно подойти к «Ролан Гаррос» на позитивной ноте. Это очень интересно», — приводи слова Крофт портал Tennis365.