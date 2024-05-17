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Зверев одолел Табило и вышел в финал «Мастерса» в Риме

Зверев одолел Табило и вышел в финал «Мастерса» в Риме
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В полуфинале немец одержал волевую победу над 32-й ракеткой мира чилийцем Алехандро Табило со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут.

Рим (м). 1/2 финала
17 мая 2024, пятница. 16:45 МСК
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 2
1 		7 7 6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

За это время Зверев выполнил 10 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных (33%). На счету Табило семь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх (50%).

В финале турнира в Риме Александр Зверев сыграет с победителем противостояния между чилийцем Николасом Харри (24-я ракетка мира) и американцем Томми Полом (16).

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