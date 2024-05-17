Джокович выступит на турнире АТР по уайлд-кард в третий раз в карьере

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович примет участие в турнире в Женеве на следующей неделе, получив уайлд-кард, сообщили в социальных сетях соревнований.

На этой неделе турнир ATP-250 ещё больше расширил число игроков, пригласив первую ракетку мира за неделю до турнира «Большого шлема». В этом году турнир в Женеве станет лишь третьим турниром ATP в карьере Новака Джоковича, на котором он получает выход в основную сетку в качестве уайлд-кард, после Бангкока-2004 и Queen's Club – 2018.

На прошлой неделе 36-летний теннисист проиграл Алехандро Табило в третьем круге турнира ATP «Мастерс» 1000 в Риме. Лучшим результатом Джоковича в этом сезоне является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В турнире в Женеве также примут участие спортсмены Каспер Рууд, Тейлор Фритц и Энди Маррей.