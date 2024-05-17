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Видеообзор победы Соболенко над Коллинз в полуфинале WTA-1000 в Риме

Видеообзор победы Соболенко над Коллинз в полуфинале WTA-1000 в Риме
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Сегодня, 17 мая, двухкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче 1/2 финала она обыграла Даниэль Коллинз из США (15-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча 1/2 финала турнира категории WTA-1000 в Риме между Ариной Соболенко и Даниэль Коллинз.

Данное видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Напомним, в финальном матче турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Арина Соболенко сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Тем самым они воспроизведут финал предыдущего «тысячника» в Мадриде, который в тяжелейшей битве выиграла польская спортсменка.

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