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Паул Хархёйс: для итальянца Синнер обладает удивительным хладнокровием

Паул Хархёйс: для итальянца Синнер обладает удивительным хладнокровием
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде, победитель 55 турниров ATP Паул Хархёйс заявил, что спокойный характер Янника Синнера — одно из его лучших качеств.

«Для итальянца Синнер обладает удивительным хладнокровием.

Итальянские игроки часто драматизируют так, словно они в театре и собираются взять на себя главную роль. Например, Фабио Фоньини регулярно делал это, и это было здорово, ведь его матчи можно было смотреть с попкорном.

Синнер — это человек, который просто занимается своими делами и не стремится привлечь к себе лишнее внимание.

За его решениями, выбором ударов и всем, что связано с его игрой, так приятно наблюдать. Он уже такой потрясающий игрок».

Мне нравится, каким скромным, приятным он остаётся. Он со всеми здоровается, мне это нравится. Он действительно отличный парень.

С приходом Синнера и Карлоса Алькараса я чувствую, что теннис находится в надёжных руках на многие годы вперёд», — приводит слова Хархёйса портал Tennis365.

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