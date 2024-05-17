Бывшая российская теннисистка в одном полотенце пошла за помощью из-за неработающего душа

Австралийская теннисистка 108-я ракетка мира Арина Родионова не смогла включить душ после матча турнира категории W75 в Японии. Спортсменка, обернувшись полотенцем, обратилась к организаторам турнира за монеткой, которую нужно было опустить в отверстие, прежде чем начинать пользоваться душем.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео пикантной ситуации.

В данный момент 34-летняя теннисистка выступает на турнире категории W75 в Куруме (Япония). Она вышла в полуфинал соревнований.

Напомним, Родионова родилась в Тамбове (Россия). В феврале 2014 года она получила австралийское гражданство и представляет эту страну на международных турнирах. Наивысшая позиция в одиночном рейтинге WTA — 97-я (2014 год). На её счету 13 титулов ITF в одиночном разряде, а также одна победа в парном разряде на турнире WTA в Таиланде.