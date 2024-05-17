Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бывшая российская теннисистка в одном полотенце пошла за помощью из-за неработающего душа

Бывшая российская теннисистка в одном полотенце пошла за помощью из-за неработающего душа
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийская теннисистка 108-я ракетка мира Арина Родионова не смогла включить душ после матча турнира категории W75 в Японии. Спортсменка, обернувшись полотенцем, обратилась к организаторам турнира за монеткой, которую нужно было опустить в отверстие, прежде чем начинать пользоваться душем.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео пикантной ситуации.

В данный момент 34-летняя теннисистка выступает на турнире категории W75 в Куруме (Япония). Она вышла в полуфинал соревнований.

Напомним, Родионова родилась в Тамбове (Россия). В феврале 2014 года она получила австралийское гражданство и представляет эту страну на международных турнирах. Наивысшая позиция в одиночном рейтинге WTA — 97-я (2014 год). На её счету 13 титулов ITF в одиночном разряде, а также одна победа в парном разряде на турнире WTA в Таиланде.

Материалы по теме
У Янника Синнера роман с российской теннисисткой Анной Калинской — СМИ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android