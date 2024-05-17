Соболенко: после матча со Свитолиной думала о том, чтобы сняться с турнира в Риме

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что думала сняться с турнира в Риме после победы над украинкой Элиной Свитолиной (4:6, 6:1, 7:6 (9:7)).

«Это была великая победа. Я играла с болью, которую испытывал из-за травмы спины. Я была очень горда тем, что смогла закончить этот матч на стороне победителя, это была отличная битва с очень высоким уровнем тенниса. Тот матч вселил в меня большую уверенность. Это позволило мне увидеть, что мой уровень на высоте, что я могу преодолеть любую трудность. Единственной проблемой, которая у меня была, была моя спина, и я смогла её решить. Я очень рада, что вышла в финал.

Да, я думала о том, чтобы сняться с турнира после того матча. Мне посчастливилось провести день отдыха, и я воспользовался им, чтобы сосредоточиться на своём выздоровлении. Я до сих пор делаю много упражнений и процедур, чтобы позаботиться об этой области поясницы. С каждым днём ситуация становится лучше, так что, думаю, мы движемся в правильном направлении», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, в финале турнира в Риме Соболенко сыграет с представительницей Польши Игой Свёнтек.